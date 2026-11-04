Noel Gallagher az első önálló fellépésen az Oasis újraegyesülése óta, amikor csatlakozik a Goldie's EFG London Jazz Festivalhoz

Noel Gallagher csatlakozott az EFG London Jazz Festival Goldie's fellépéseihez – ez volt az első önálló fellépése a tavalyi Oasis összejövetele óta.

Goldie két „Dare To Dream” előadás házigazdája lesz az idei fesztiválon, ahol egy zenekar, egy kórus és számos különleges vendég mellett lép fel.

Mindkét előadásra november 14-én, szombaton 17 és 20 órakor kerül sor, és eddig a felállásban a francia-szenegáli művész anaiis, Yussef Dayes jazzdobos és producer, Natalie Williams és Cleveland Watkiss jazzénekesek, valamint a Skunk Anansie's Skin szerepel.

A közösségi médiában Goldie megerősítette, hogy Noel Gallagher is fellép ezen az estén, ez lesz az első önálló fellépése azóta, hogy 2024-ben a High Flying Birds-szel játszott a Y Not fesztiválon, megelőzve az Oasist, aki a következő nyáron visszatér a régóta várt visszatéréshez.

A pár évtizedek óta ismeri egymást, Gallagher gitárokat vett fel Goldie 1998-as „Temper Temper” című dalához a „Saturnz Return”-ből.

„Én és Noel Gallagher újra megcsináljuk” – mondta Goldie egy klipben az Instagramon, és kihúzta Gallagher nevét a rolodexéből. „30 év, ez az, ami köztünk van. Itt vagyunk, megyünk a Royal Festival Hallba, hogy újra csináljuk.”

hozzászólni Julia Migenes Goldie megosztotta a show-kkal kapcsolatban: „Azt mondták, ez a zene csak öt évig fog tartani, 35 évvel később még mindig itt vagyok, és készen állok egy újabb ikonikus „Dare To Dream” előadásra a Royal Festival Hallban.

„Ezúttal Noel Gallagher, Skin, Anaiis, Yussef Dayes és még sok más hihetetlen vendégem, valamint az élő zenekarom és egy zenekarom. Új és klasszikus anyag, ez egy nagyon különleges műsor. Két előadás, One Dream.”

Hamarosan további nevek bejelentése várható, és megteheti jegyért látogass el ide.

Goldie egyike annak a sok névnek, aki még ebben a hónapban fellép Londonban a 34. EFG London Jazz Festival keretében. Az éves rendezvény november 13. és 22. között zajlik, és több mint 70 helyszínen kerül megrendezésre városszerte, a Royal Albert Halltól kezdve az intim, alulról építkező terekig.

Az eseményt a Jazz Voice nyitja meg, amelyet a Southbank Centre Royal Festival Hall-ban rendeznek meg november 13-án, és olyan művészek lépnek pályára, mint Lizz Wright, Emma Smith, Marvin Muoneké, Liv Warfield és Rita Wilson a 2016-ban elvesztett látnokok, köztük Prince és Leonard Cohen előtt.

Ugyanezen az éjszakán egy előadást tartanak a Barbicanban, hogy megünnepeljék John Coltrane 100. születésnapját, és egy külön show-t tartanak az EartH-ban, emlékezve Miles Davisre, aki szintén idén lett volna 100 éves. A karrierjüket ünneplő egyéb műsorokat a British Airways Arc-ban, az Abney Park Chapel-ben, a Ninety One Brick Lane-ben és más helyszíneken tartják a hónap folyamán.

Tekintse meg az előadások teljes listáját ittamely Asha Puthli, a Church of Sound, a London Philharmonic Orchestra és még sok más szettjét is tartalmazza.

A közelgő Royal Festival Hallban lesz Gallagher első önálló bemutatója az Oasis „Live '25” turnéja és az azt követő turné óta. Ne nézz vissza dühösen dokumentumfilm. A britpop óriásai most arra készülnek, hogy visszatérjenek a teltházas „Live '27” turnéjukra, amely 42 randevút tartalmaz az Egyesült Királyságban, Európában és Észak-Amerikában, köztük 11 éjszakát a manchesteri Etihad Stadionban és hatot Knebworthben.

Mióta a '25 élő adás' véget ért, Gallagher feltűnt a sorozat utolsó sorozatában Csirkebolt dátumaés azt is megígérte, hogy a 2027-es bemutatók „sokkal jobbak” lesznek, mint a 2025-ösek.

A High Flying Birds a 2023-as „Council Skies” óta nem adott ki albumot, és bár még semmi sem erősíthető meg, Gallagher új anyagokat ír és rögzít. A nyár folyamán Johnny Marr azt is elárulta, hogy tudta, hogy a dalszerző „dalokat rögzít”, de azt mondta, nem tudja, hogy az anyagot az Oasisnak, a High Flying Birds-nek vagy más projektnek szánják-e. Ezek a megjegyzések visszhangozták azt, amit a Stereophonics-os Kelly Jones mondott tavaly is, amikor megosztotta, hogy Gallagher a stúdióban van.

Nem világos, hogy pontosan mire való az új anyag, bár valószínűtlennek tűnik, hogy új Oasis dalok születjenek, ugyanis Noel és Liam Gallagher is elhatárolódott egy újabb album ötletétől.