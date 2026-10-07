Noel Gallagher, Johnny Marr, térdkalács, Paul Weller és mások nyílt levelet írnak alá a Garvaghy út lakóinak támogatására

2026.10.07. Paul Weller (Grant Buchanan/Getty), Johnny Marr (Andy Ford for NME), Noel Gallagher (Earl Gibson/Getty) and Kneecap (Andy Ford for NME)

A nagy nevek, mint Noel Gallagher, Johnny Marr, Kneecap és Paul Weller összefogtak, hogy aláírjanak egy nyílt levelet a belfasti Garvaghy Road lakóinak támogatására.

Az Armagh megyei Portadown-ban található út a feszült holtpont 11. napjához érkezett, miután olyan határozatot hoztak, amely lehetővé teszi, hogy az unionista Narancsrend felvonulása átvonulhasson a túlnyomórészt nacionalista területen.

Ha ez így megy, ez lesz az első eset 1998 óta. Az elmúlt 28 évben a Felvonulási Bizottság kitartóan blokkolta a Narancs Rendet a Garvaghy úton való visszatérésben a súlyos erőszak története miatt, beleértve egy olyan incidenst, amikor három kilenc, 10 és 11 éves fiatal testvért megöltek, „amikor otthonukat megtámadta az Ulrolunte. Irish Independent).

Annak ellenére, hogy ezek a korlátozások már csaknem három évtizede érvényben vannak, a Legfelsőbb Bíróság döntése enyhítette a szabályozást, lehetővé téve a Rend engedélyének, hogy most ismét megválasszon.

Úgy döntöttek, hogy ezt az útvonalat meg lehet választani, feltéve, hogy az Orange Order 35 tagja vesz részt, és reggel 1 óra helyett reggel 8 órakor kezdődött. Bosszúként a Garvaghy úti lakosok közül sokan felszólaltak a döntés ellen, és az utcára vonultak a döntés megsemmisítésének reményében.

Michelle O'Neill első miniszter is szorgalmazta a felülvizsgálatot, és arra kérte Észak-Írország államtitkárát, Sir Chris Bryant, hogy lépjen közbe, és azt állította, hogy ez „nem aludt a félelemtől és a szorongástól” a térségben.

Bryantnek címzett nyílt levél is kering, amelyben a térség békéjére és egy „Írországon és Nagy-Britannián kívüli független nemzetközi közvetítő” kijelölésére szólítanak fel, aki segíti a vita megoldását.

„A Garvaghy út lakói évekig mély traumát, félelmet és zavart éltek át az 1990-es évek parádés konfliktusainak csúcspontjában” – olvasható a közleményben. „Közel három évtized, nehezen megszerzett nyugalom után teljesen elfogadhatatlan, hogy ez a közösség visszatérjen ehhez a szorongáshoz.”

Az állásfoglalást „közös békénk törékeny természetére való éles emlékeztetőnek” is nevezte, és arra buzdította Bryant, hogy „bátor politikai vezetést gyakoroljon ebben a kritikus helyzetben azzal, hogy a nemzetközi közösségtől olyan semleges döntőbírót keres, aki minden felet a közös, békés jövő felé irányíthat”.

Eddig hatalmas nevek, köztük Noel Gallagher, Paul Weller és Johnny Marr írták alá a levelet, csakúgy, mint Kneecap, Nadine Shah, a Massive Attack tagja, Robert Del Naja, a Madness frontembere, Suggs és a Dexy-féle Midnight Runners-ből, Kevin Rowland.

Olyan színészek is aláírtak, mint Susan Sarandon, Maxine Peake, Ken Loach és Adrian Dunbar, valamint a Pixies-ből Frances Black, Imelda May, a The Clash szereplője, Paul Simonon és Spider Stacey.

„Különfontosságú, hogy a lakosokat erőteljesen védjük minden olyan kényszermenettől, amely figyelmen kívül hagyja beleegyezésüket, biztonságukat és a megfélemlítéstől mentes békés élethez való jogukat” – folytatta a levél.

„Olyan személyekként nyújtjuk be ezt a felhívást, akik saját bőrükön látták, milyen óriási előnyökkel jár a brit-ír kapcsolatok harmóniája ezeken a szigeteken, és erőteljes vázlatot kínál arra vonatkozóan, hogy mit lehet elérni valódi partnerséggel.”

Nikola G.
Nikola G.
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