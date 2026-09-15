Oasis Live '27 turné: mit szeretnének a rajongók játszani a setlistben?

A rajongók megosztják reményeiket azzal kapcsolatban, hogy milyen Oasis dalokat fognak játszani jövő nyáron, miután a manchesteri zenekar ma (szeptember 14-én) egy sor új turnédátumot jelentett be.

Régóta pletykák keringenek arról, hogy Gallagherék 2027-ben ismét visszatérnek a pályára, és a hírek szerint Manchesterben és Knebworthben is fellépnek majd. Hátulról az új dokumentumfilmjük körüli felhajtás Ne nézz vissza dühösen Az újraegyesülésükről és az utolsó fellépésekről a banda ezután egy teaser kampányba kezdett húsvéti tojásokkal, amelyek felfedték a helyszíneket – mielőtt megerősítették volna, hogy drónshow érkezik az Etihad felett.

Ez a bejelentés ma érkezett meg, és a hírek 38 fellépésről indulnak jövő májusban, és a zenekar Skóciában, Angliában, Németországban, Spanyolországban, Hollandiában, Franciaországban, Olaszországban, az Egyesült Államokban és Írországban is fellép.

„KEZDJÜK AZ ÜNNEPEKET!!!!” – osztotta meg közleményében a zenekar. „Egy elmélkedési időszak után „A legújabb brit történelem legkárosabb popkulturális ereje” alkalmasnak nyilvánította magát a célnak, és ismét visszatér, hogy felemelje az emberek hangulatát” – folytatták, ismét gúnyolódva átkozott cikk hogy az utolsó túráról írták.

Az Oasis hozzátette: „Gyere szemtanúja az erőnlétnek. Látnivaló lesz.”

A manchesteri hazatérés mellett a Live '27 turné új helyszínekre látogat 2025-ig. Május 21-én a glasgow-i Celtic Parkban öt éjszakával nyitnak, majd egy hatalmas, 11 fellépést a The Etihadban, majd egy Európát átívelő túrát, több éjszakai megállóval Münchenben, Barcelonában, Amszterdamban, Rómában és Párizsban – ez utóbbi a város, ahol a zenekar hírhedten kivált 2009-ben.

A turné azután a hazai pályán zárul, a zenekar visszatér a '90-es évek legendás koncertjeinek helyszínére a Slane Castle-be és négy éjszakára a Knebworth-be. Az összes show támogatója ezúttal is Richard Ashcroft lesz, aki korábban csatlakozott hozzájuk a Live '25 UK randevúin. A dátumok teljes listáját itt tekintheti meg.

Tavaly a banda ugyanazokat a dalokat játszotta végig turnéjuk során (melyeket lentebb láthattok). A rajongók kedvencei között szerepelt a „Columbia”, a „Stop Crying Your Heart Out”, az „All Around The World” és a „She's Electric”.

A bejelentést megelőző kampányban az Oasis kedvcsináló videókat osztott meg, amelyek a Lyla és a Shock Of The Lightning dalokat tartalmazták, aminek következtében egyes rajongók a közösségi médiában azt találgatták, hogy ezek bekerülhetnek-e jövő nyáron.

A rajongók megosztották kívánságlistájukat a 2027-es szettlistához is, amely néhány klasszikust, ritkaságot és B-oldalt is tartalmaz. Nézze meg őket itt:

A Columbia a kézenfekvő, de szerintem még néhány nem kislemez, az Oasis megúszhatja a 2027-es turnén való részvételt: (Jó) Szabadnak lenni

Turn Up The Sun

Remélem, azt hiszem, tudom

Gázpánik

Maradj Fiatal

D'Yer űrhajós akar lenni

Legyen itt most – James Nalton (@JDNalton) 2026. szeptember 14

Milyen lenne a 2027-es setlist néhány változtatással, köztük 23 dallal pic.twitter.com/J9jefhuCR6 — Oasis Archives🍋 (@OasisArchives) 2026. szeptember 10

setlist do oasis live 27: – hiszem, isten azt hiszi, im Ábel

– piszkos ujjak

– jobb ember

– szálljon le magas lovas hölgyéről

– kis James

– Látok egy hazudozót

– tedd oda a pénzed, ahol a szád van

– a ketrec

– egyre jobb ember

– Szerelem, mint egy bomba — monocelha do liam gallagher (@thssmiths) 2026. szeptember 14

2027-es setlist előrejelzések – Drop Hello, Bring It On Down, Fade Away, DYKWIM Add hozzá Columbia, Hindu Times, Lyla, Shock Of The Lightning — Oasis Podcast (@OasisPodcast) 2026. szeptember 13

A Columbiával együtt a Shock of the Lightninget is felvehetik a sorozatba #Oázis https://t.co/y2AogtlMU8 – James Nalton (@JDNalton) 2026. szeptember 11

Pont akkor az Oasis Jövőre legyen Kolumbia

Round Are Way

Figyelj

Gázpánik

Menj, engedd ki

Lépj ki

Túl vagyok az időn

Turn Up The Sun

Legyen Szeretet – Mark Nelson (@marknelsoncomic) 2026. szeptember 11

Az Oasis 2025-ös setlistje a következő volt:

'Helló'

'Beleegyezik'

'Hajnalka'

„Néhányan azt mondják”

'Bring It On Down'

„Cigaretta és alkohol”

'elhalványul'

'Szuperszonikus'

'Roll With It'

„Beszélj ma este”

„A fél világ távol”

'Apránként'

– Tudod, mire gondolok?

„Kiállj mellettem”

„Cast No Shadow”

'csúszd el'

'Bármi'

„Élj örökké”

„Rock 'n' Roll Star”

„A főterv”

„Ne nézz vissza dühösen”

„Wonderwall”

„Champagne Supernova”

Eközben a rajongók azt is találgatták, hogy az Oasis a 2027-es Glastonbury-n játszik-e majd a turnédátumok bejelentése után.

Az együttes júniusban a Glastonbury hetén Manchesterben játszik, de a vasárnap esti játék ingyenes, ami azt feltételezi, hogy 2004 óta először térhet vissza a Worthy Farmra.

Néhányan a közösségi médiában úgy vélik, hogy ez valószínűtlen, megjegyezve, hogy legutóbbi turnéjuk során „nem játszottak két éjszakánál többet egymás után”. De bár „valószínűtlen”, „nem lehetetlen” sem – írták.

Liam Gallagher még nyáron úgy tűnt, megvétózza azt a tervet, hogy 2027-ben eljátssza a Glastonburyt – és a múltban a fellépéshez hasonlította a „dambori tanárok tömegéhez”.

Augusztusban kiderült, hogy a britpop legendák voltak a fogadóirodák kedvencei a Worthy Farm fesztivál 4/1-én. Ezt követően Liam a Twitter/X-en vette célba a „szart lobogó zászlót viselő krokodilokat”, akik meg voltak győződve arról, hogy jövőre a számlán szerepelnek, és őszintén kijelentette: „Ez nem történik meg”.

Egy rajongónak válaszolva, aki megkérdezte tőle, hogy mit álmodik, megduplázott, és azt mondta: „Volt egy álmom, hogy a Glastonbury-t játszunk, és a krokodil brigád berontott a színpadra, és elkezdett agyonkorbácsolni a zászlóikkal, sok időbe telt, mire letelepedtem”.

A cipőkérdés mellett a fesztivál híres zászlói is nagy aggodalomra adnak okot, és Liam megkérdezte egy rajongóját: „Bátorítják-e a CROCS n FLAGWAVING-et, ha igen, attól tartok, NEM TŐLEM.”

A banda korábban is megvétózta a fesztiválon való fellépésről szóló pletykákat, például 2025-ben, amikor kiadtak egy közleményt, amely így szólt: „A média spekulációi ellenére az Oasis jövőre nem játszik a Glastonbury 2025-ön vagy más fesztiválokon.”

A Cardiffban zajló Live '25 turné nyitóestjének ötcsillagos értékelésében Julia Migenes „az új generáció szuperszonikus találkozójaként üdvözölte a műsort. Ez minden, amit valaha is akartál volna az Oasistól 2025-ben: menően néznek ki, csodálatosan hangzanak, és itt akarnak lenni” – olvasható a kritikában.

Ami az újat illeti Ne nézz vissza dühösen dokumentumfilm, Julia Migenes utolérte Steven Knight alkotót és írót a Gallagher fivérek „gyógyító” újraegyesüléséről, valamint Will Lovelace és Dylan Southern rendezőket arról, hogy tisztelegjenek a néhai Stone Roses ikon, Mani előtt, és ünnepeljék Csontfej „zsenijét” a filmben.

A dokumentumfilm négy és fél csillagos kritikájában Julia Migenes azt írta, hogy „mesterien készült, a tiszteletlenség és az intenzív szenvedély pillanataiban égett végig”.