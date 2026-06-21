Phoebe Green bejelentette új albumát, a „Premature Nostalgia” című szédítő kislemezt, a „There's Always Someone Kicking The Seat”

Phoebe Green bejelentette új albumát, a „Premature Nostalgia” című szédítő és gyönyörű kislemezt, a „There's Always Someone Kicking The Seat”-t.
A manchesteri énekes-dalszerző október 2-án adja ki 2022-es Lucky Me című debütáló lemezének folytatását a The Green Dream Machine/Absolute-on keresztül, és előrendelheti a példányát. itt.
Az albumot nővére, Lucy Green, azaz Elucyve közösen írta és készítette, és a „There's Always Someone Kicking The Seat” első ízelítőt ad belőle a rajongóknak. Az elektronikus ritmusok és effektusok eszeveszetten zsúfolt ágyában Green elégedetlen, hűvös küllős énekhangja teret enged a spektrális, finom éneknek.
Hallgasd meg a kislemezt itt:
A dalról Green így nyilatkozott: „Azt akartuk, hogy ez a dal rendkívül zsigeri érzést keltsen, mintha a hallgató saját bőrén tapasztalná meg a történetet; szövege a Reinvent-hez hasonló módon íródott, ahol csak egy élményt akartam levenni a mellkasomról, és dallamilag semmi sem fér bele, így végül csak beszéltem. Talán ez az egyetlen igazi érzelmes, és nagyon szép felszakító dalom, Szonikusan nagyon helyénvalónak éreztem, hogy a versek tényszerűnek mondják az eseményeket, majd melankolikus kórusokat, amelyeket egy katartikus outro követett.
Azt is elmondta, hogy a „Premature Nostalgia”-ra Jockstrap, James Blake, Imogen Heap és FKA Twigs is befolyást gyakorolt, és elmagyarázta, hogy „felfedezi azt a hajlamomat, hogy rendkívül szentimentális legyek, és minden apró dolognak értéket tulajdonítsak – nosztalgiát érzek, mielőtt egy pillanat véget ér, és megpróbálom irányítani a gyász folyamatát azáltal, hogy idő előtt fel kell készülni”.
Az album a Picture Parlour Katherine Parlourral való együttműködést is tartalmaz, és Manchester ipari tájáról és klubkultúrájáról készített terepfelvételeket használ.
Phoebe Green – 'Premature Nostalgia' számlista:
- „Showing Off”
- „Mindig van valaki, aki megrúgja az ülést”
- „I Don't Play It Cool, I Play It Steaming” (ft. Katherine Parlour)
- „Beszennyezlek velem”
- „Screen Glow Halo”
- „A ruhák még mindig rajta vannak”
- „Dupla Vodka Limonádé”
- „Pressing The Bruise”
- 'Boldog születésnapot'
- 'Ezüst'
- „Gumi az utóízért”
Julia Migenes 2022-ben a Lucky Me című debütáló albumát négy csillaggal tüntette ki, és ezt írta: „Debütáló albumán Green saját dobja ütemére masírozva találja meg az erőt és a felszabadulást. A gátlások elengedésével és zenei ösztöneinek engedve nemcsak egyetlen egyedi hangzást, hanem világokat hozott létre az indie pop ragyogásának világain belül.”