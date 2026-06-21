Phoebe Green bejelentette új albumát, a „Premature Nostalgia” című szédítő kislemezt, a „There's Always Someone Kicking The Seat”

Phoebe Green bejelentette új albumát, a „Premature Nostalgia” című szédítő és gyönyörű kislemezt, a „There's Always Someone Kicking The Seat”-t.

A manchesteri énekes-dalszerző október 2-án adja ki 2022-es Lucky Me című debütáló lemezének folytatását a The Green Dream Machine/Absolute-on keresztül, és előrendelheti a példányát. itt.

Az albumot nővére, Lucy Green, azaz Elucyve közösen írta és készítette, és a „There's Always Someone Kicking The Seat” első ízelítőt ad belőle a rajongóknak. Az elektronikus ritmusok és effektusok eszeveszetten zsúfolt ágyában Green elégedetlen, hűvös küllős énekhangja teret enged a spektrális, finom éneknek.

Hallgasd meg a kislemezt itt:

A dalról Green így nyilatkozott: „Azt akartuk, hogy ez a dal rendkívül zsigeri érzést keltsen, mintha a hallgató saját bőrén tapasztalná meg a történetet; szövege a Reinvent-hez hasonló módon íródott, ahol csak egy élményt akartam levenni a mellkasomról, és dallamilag semmi sem fér bele, így végül csak beszéltem. Talán ez az egyetlen igazi érzelmes, és nagyon szép felszakító dalom, Szonikusan nagyon helyénvalónak éreztem, hogy a versek tényszerűnek mondják az eseményeket, majd melankolikus kórusokat, amelyeket egy katartikus outro követett.

Azt is elmondta, hogy a „Premature Nostalgia”-ra Jockstrap, James Blake, Imogen Heap és FKA Twigs is befolyást gyakorolt, és elmagyarázta, hogy „felfedezi azt a hajlamomat, hogy rendkívül szentimentális legyek, és minden apró dolognak értéket tulajdonítsak – nosztalgiát érzek, mielőtt egy pillanat véget ér, és megpróbálom irányítani a gyász folyamatát azáltal, hogy idő előtt fel kell készülni”.

Az album a Picture Parlour Katherine Parlourral való együttműködést is tartalmaz, és Manchester ipari tájáról és klubkultúrájáról készített terepfelvételeket használ.

Phoebe Green – 'Premature Nostalgia' számlista:

„Showing Off” „Mindig van valaki, aki megrúgja az ülést” „I Don't Play It Cool, I Play It Steaming” (ft. Katherine Parlour) „Beszennyezlek velem” „Screen Glow Halo” „A ruhák még mindig rajta vannak” „Dupla Vodka Limonádé” „Pressing The Bruise” 'Boldog születésnapot' 'Ezüst' „Gumi az utóízért”

Julia Migenes 2022-ben a Lucky Me című debütáló albumát négy csillaggal tüntette ki, és ezt írta: „Debütáló albumán Green saját dobja ütemére masírozva találja meg az erőt és a felszabadulást. A gátlások elengedésével és zenei ösztöneinek engedve nemcsak egyetlen egyedi hangzást, hanem világokat hozott létre az indie pop ragyogásának világain belül.”