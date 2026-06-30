Rina Sawayama elárulta, hogy „40 vagy 50” új dalt vett fel az elmúlt két évben a közösségi médiában ma (június 30-án) közzétett frissítésben.

A zenész és a színész újdonságként adta meg a frissítést videóamelyben a közelgő John Wick spin-off munkájáról is megosztotta a híreket, Caine.

A bejegyzésben Sawayama azt mondta, hogy „már régen vártuk a felzárkózást”, és tájékoztatta a rajongókat, amíg felkészült, és megosztotta vele a sminkelési rutinját.

Sawayama „a közhiedelemmel ellentétben” azt mondta, hogy „valójában csinált dolgokat”, és viccelődött, hogy nem csak „hűlt”, mielőtt elárulta, mennyire elfoglalt volt a munkája az elmúlt két évben.

Sawayama azt mondta, jelenleg szünetet tart a lövöldözésben Caine, a John Wick spin-off film. A film Cane történetének folytatása a franchise-ban, akit Donnie Yen alakít, és a „befejezetlen ügyét” Sawayama karakterével, Akirával. Sawayama elmondta, hogy „nagyon intenzíven edzett két hónapig” a szerepért, és „életem legjobb formájában van”.

Sawayama azt is elárulta, hogy befejezte egy új Apple TV sorozat forgatását Csodagyerekekamelyről azt mondta, hogy „annyira szórakoztató”, mielőtt elárulta, hogy „között” körülbelül két éve ír zenét, ami a leghosszabb idő, amit egy lemezre szántam.

A művész elmagyarázta, hogy „annyi utazást tett a világ körül” a felvétel érdekében, majd elmagyarázta, hogy összesen „talán 40-50 dalt” készített.

Azt mondta, hogy az élmény „nagyon szórakoztató volt”, és most abban a szakaszban van, hogy „sok zenét, amit már írtam, befejezi. Jelenleg ez nagyon törvényszéki tudomány, és minden egyes sort szétszedek, és újraírok, harmóniákat rakok (fel), harmóniákat változtatok… ez mind egyensúly. De számomra ez az, amitől egy dal dal lesz.”

Azt is elmagyarázta, hogy „sok zenét rögzített sok különböző producerrel”, miközben „megpróbálta megtalálni a megfelelő embert, akivel együtt dolgozhat”. Elmondta, hogy most megtalálta azt a személyt és csapatát, de neveket ebben a szakaszban nem árult el.

Míg Sawayama nem nyitott meg a zene hangzásáról, a stílusáról mondott valamit, mondván: „Az albumkampányhoz talán sokkal természetesebb sminket csinálnék, hogy önmagam lehessek, és többet adjak az előadásnak.” A teljes videót fent megtekintheti.

Az énekesnő 2023-ban debütált a játékfilmben John Wick: 4. fejezet mint Shimazu Akira, az Osaka Continental Hotel portája és Hiroyuki Sanada Shimazu Koji lánya, aki a szálloda igazgatója és Keanu Reeves főszereplőjének barátja.

A film főszereplése mellett Sawayama egy dallal is hozzájárult az Eye For An Eye című filmzenéhez.

hozzászólni Julia Migenes Szeptemberben a szerep megszerzésével kapcsolatban Sawayama így nyilatkozott: „A csapatomat annyira megrázta az ötlet, hogy még felajánlást is kaptunk. John Wickszóval azt hiszem… egyikünk sem tudja, mi fog történni. Csak azt mondjuk: „Mi történik az emberekkel a filmekben?”

Eközben egy interjúban Divat Japán, A zenész elárulta, hogy hamarosan megjelenő albuma lesz a legsötétebb és legérzelmesebb.

„A világ sötétebbnek és bizonytalanabbnak tűnik, mint valaha” – mondta. „A popzene néha menekülés is lehet, de szeretnék tükrözni a valóságot – a negatív érzelmeket hangon keresztül kifejezni, nem pedig elbújni előlük” – mondta a kiadványnak.

Az egyelőre cím nélküli lemez 2022-ben megjelent Hold The Girl című albumát követi. Az album ötcsillagos értékelésében Julia Migenes „Sawayama második albumát az határozza meg, hogy ezeket a hangokat nagy, zseniális popdalokká alakította. Az év legjobb brit popalbuma.”