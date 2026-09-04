Roger Daltrey azt mondja, hogy a The Who „szereti” Zak Starkey-t, miután a lehetséges újraegyesülési turné előtt tartottak próbákat: „Ő nem Keith Moon, de nagyon közel járt”

A The Who's Roger Daltrey megerősítette, hogy Zak Starkey próbált a bandával, egy esetleges újraegyesülési turné előtt, alig több mint egy évvel a csoportból való távozása után.

Starkey, Ringo Starr fia 1996-ban kezdett el a The Who-val játszani, és csaknem három évtizeden át maradt a turnédobosuk, ám helyzete hirtelen kétségbe esett az együttes Teenage Cancer Trust koncertjeit követően a londoni Royal Albert Hallban tavaly márciusban.

A 'The Song Is Over' előadása közben Daltrey megállt, és panaszkodott, hogy nem hallja a dobok billentyűjét, és ezt követően a zenekar kirúgta Starkey-t egy „kínos” bukás következtében.

Starkey elmondta, hogy „meglepte és elszomorította” a döntés, és fenntartotta, hogy nem hiszi el, hogy probléma lett volna a teljesítményével. Napokkal később Pete Townshend bejelentette, hogy Starkey-t „nem kérték fel a távozásra”.

Májusban azonban a The Who megerősítette, hogy a dobos ismét elhagyta a bandát, és kijelentette, hogy „eljött az idő a változásra”. Starkey vitatta azt a felvetést, hogy a távozás mellett döntött, azt állítva, hogy arra kérték, hogy „hazudjon”, és mondja ki, hogy felmondott, hogy más projekteket folytasson. „Szeretem a The Who-t, és soha nem adtam volna fel” – írta akkor.

A múlt hónapban úgy tűnt, hogy Starkey ismét a The Who-val játszik, és Daltrey is megerősítette, hogy együtt próbáltak. Most az énekes megvitatta a felvételét, és azt, hogy hogyan vélekednek a vele való együttműködésről.

hozzászólni LifeMinute ezt mondta a botemberről: „Ő nem Keith Moon, de nagyon közel került hozzá.” Arra a kérdésre, hogy lehetséges-e a találkozás Starkey-val, Daltrey így válaszolt: „Nem tudom. Nemrég csináltunk egy próbát, és Zak volt a dobos. Szeretjük Zakot, de néha az út nem szereti Zakot. Néha rájön, és nehéz lesz.”

Így folytatta: „Dobolt a próbán, és megcsináltuk a próbát, hogy megnézzük, tudunk-e jövőre fellépni. Még mindig üsd a hangokat, még mindig kapd a lendületet. Aki a zenét hihetetlenül nagy lendületet követel, és e nélkül Herman remetei lenne a Hermann nélkül.”

hozzászólni Julia Migenes Tavaly júniusban Starkey elárulta, hogy még mindig kapcsolatban áll egykori bandatársaival, de bevallotta, hogy zavarja a jövő. „Még mindig hetente beszélek Rogerrel telefonon. Még mindig állandóan SMS-eket küldök Pete-nek” – mondta. „Néhány héttel ezelőtt beszéltem Rogerrel, és azt mondta: „Még ne vidd ki a dobodat a raktárból, hátha szükségünk lesz rád.” Mi a fasz folyik itt, ember? Most itt tartunk.”

Roger Daltrey májusban azt mondta, hogy a The Who „az első heavy metal banda volt”, azt állítva, hogy a 60-as években ők egyengették az utat a műfaj előtt.