Ron Howard arról beszél, aminek tökéletesnek kell lennie Hogyan lopta a Grinch a karácsonyt folytatása, hogy Jim Carrey-vel továbbléphessen.

A Hollywood Reporter Az év elején kiderült, hogy a folytatásos filmet a Universal és az Imagine Entertainment fejleszti. De az Oscar-díjas filmrendező nemrég elmondta Emberek hogy ő és Carrey „nem haladnak előre, hacsak nem gondoljuk, hogy van egy nagyszerű forgatókönyvünk, és még most sincs forgatókönyvünk”.

Howard rendezte a szeretett 2000-es karácsonyi filmet, amely Dr. Seuss klasszikus, 1957-es gyerekkönyve alapján készült, Carrey-vel a Grincset, Taylor Momsen pedig Cindy Lou Who-t.

A rendező hozzátette a folytatásról: „Nagyon jó íróink vannak, és egy olyan ötletünk, amitől izgatott vagyok, és szerintem nagyon összhangban van Dr. Seuss szellemiségével, a vígjáték és a fantázia keverékével. Szóval nagyon elégedett vagyok azzal, amivel dolgoznunk kell, de nem akarok ígéreteket tenni, hogy ez megtörténik, mert Jim és én nem hiszünk egy dologban – hihetetlen, hogy nem megyünk előre.” nagyszerűnek lenni.”

Howard elismerte, hogy az első film hagyatéka közrejátszik abban, hogy habozott, és meg akart várni, amíg a forgatókönyv eléri az ő színvonalát. THR korábban arról számoltak be, hogy Alec Berg, Jeff Schaffer és David Mandel dolgozik a forgatókönyvön.

„Nagyon büszkék vagyunk az eredeti filmre” – mondta. „Nagyon szerencsésnek érezzük magunkat, mert kell egy kis szerencse, hogy egy film összeálljon, és olyan örökzölddé váljon, mint amilyen az a film. És az a tény, hogy sok háztartásban hagyománnyá vált, nagyon sokat jelent mindannyiunk számára, Jimnek és nekem különösen.”

Ha megvalósul a folytatás, a Apollo 13 A filmrendező azt mondta, hogy ez továbbra is élőszereplős, fizikai vígjáték lesz. Azt is reméli, hogy ezúttal megkönnyíti a gyártási folyamatot Carrey számára, „mert a kontaktlencséket és a smink egy részét szó szerint klausztrofóbiásnak találta”, és „szó szerint belelélegzett egy papírzacskóba, mert időnként pánikrohamot kapott”.

„Óvatosan, de remélhetőleg egy másik film felé fogunk haladni, mert mindketten hiszünk az előfeltevésben” – tette hozzá Howard. „Egy kis szerencsével újra meglátogatjuk azt a világot.”