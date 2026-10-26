Sacha Baron Cohen: Ali G: Ki vagyok én? közvetíteni a Prime Video Days After Brief Theatric Stint-en

A Sacha Baron Cohen rajongók fel akarják ölteni a körbeölelő árnyalataikat, mivel a sztár legújabb, Ali G-filmjének premierje streamelésen fog megjelenni.

Amazon MGM Studios Ali G: Ki vagyok én?amelynek kétnapos mozifutása pénteken kezdődött, szerdán jelenik meg a Prime Videoban. Baron Cohen nagyjátékfilm rendezőként debütál a vígjátékkal, amelynek középpontjában az a hip-hop újságíró áll, akit a szkeccsvígjáték-sorozattal készített. Da Ali G Showamely 2000-ben debütált az Egyesült Királyságban, majd később az HBO-n is sugárzott.

Ali G: Ki vagyok én? Baron Cohen főszereplője megtudja, hogy barátnője (Morgana Robinson) nyolc hónapos terhes, ami miatt Amerikába látogat, hogy felkészüljön a gyermek érkezésére. A film azt a vígjátékstílust alkalmazza, amelyet a sztár olyan korábbi filmekben, mint a 2006-ban használt Borat és a 2020-as folytatása, valamint a 2009-es Brünoamelyben a gyanútlan egyének kerülnek a társadalmi kommentár középpontjába. A Ki vagyok én? A színházi stratégia célja az volt, hogy különleges élményt teremtsen, és sürgőssé tegye a filmet a nagy képernyőn való megtekintéshez, mielőtt az streamelésre indulna.

A megjelenés előtti hetekben Ali G: Ki vagyok én? volt a tárgya egy mesterséges intelligencia által generált e-mail kampánynak, amelyben arra kérték a globális színházi láncokat, hogy bojkottálják a filmet, bár egyetlen mozilánc sem támogatta a tilalmat. Az Amazon MGM nem számolt be bruttó összegről a hétvégi mozibemutatóból.

Egy nemrégiben készült interjú során A Hollywood ReporterBaron Cohen a karakter kritikájával foglalkozott. „A vicc lényege az, hogy egy fehér debil, talán a világ legostobább embere interjút készít egy fehér szakértővel vagy magas státuszú politikussal, és ez a fehér szakértő vagy magas státuszú politikus azt hiszi, hogy ez az általam játszott idióta valóságos, és ez komédiához vezet” – magyarázta. „És meggyőződésem szerint ez kissé aláássa az intézmény erejét.”

című recenziójában Ali G: Ki vagyok én?, THR Frank Scheck kritikus úgy jellemezte, hogy „bőven nevet, de sok holtpont is van”.

A bravúrjairól és a londoni utcai szlengről ismert Ali G Mark Mylod rendező 2002-es filmjével debütált a nagy képernyőn. Ali G Indahouse. Baron Cohen későbbi filmjei Borat és Brüno szintén a keletkezett karakterek középpontjában Da Ali G Show. Folytatás funkció Borat utólagos film 2020 októberében, közvetlenül az amerikai elnökválasztás előtt jelent meg közvetlenül a Prime Video-nál, és két Oscar-jelölést kapott.