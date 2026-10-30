Santa Barbara filmfesztivál: Inde Navarrette, Jaafar Jackson a nyolc között a virtuóz díjakért

Carrie Coon, Mariana di Girolamo, Rosalind Eleazar, Jordan Firstman, Anthony Oppolito, Jaafar Jackson, Inde Navarrette és Kate O'Flynn nyolc előadó, akik vadul eltérő hátterűek, de mindegyikük áttörést ért el 2026-ban, és most az Oscar-versenyben találta magát, megkapta a Santa Barbaraos202. A korai Nemzetközi Filmfesztivál korai Virtuális filmfesztiválját.

Coon, Eleazar és Navarrette a legjobb színésznő esélyesei A Felszabadulás, Ködös zöld és Megszállottság. Firstman, Ippolito és Jackson a legjobb színész beszélgetésében Club Kid, Rocky-val játszom és Michael. Di Girolamo és O'Flynn pedig a legjobb női mellékszereplő Wild Horse Nine és Gyengéd szerető gondoskodás.

Az oktett megvitatja munkájukat – egyénileg, majd csoportosan – a díjátadó ünnepségen a Santa Barbara történelmi Arlington Színházban 2027. február 7-én, vasárnap. A Virtuózok estét immár 17. éve moderálja Dave Karger, a TCM házigazdája és az új könyv szerzője. 50 filmes est: kortárs sztárok kedvenc klasszikus filmjeiken.

„Az idei Virtuózok az évad legtöbbet emlegetett filmjei közül az egyik erőműcsoport” – mondta Karger közleményében. „Szerintem különösen helyénvaló, hogy sokan közülük nemzetközi előadók, és alig várom, hogy üdvözölhessem őket Santa Barbarában.”

A Virtuózok korábbi kitüntetettjei közé tartozik Teyana Taylor, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Renate Reinsve, Wagner Moura, Wunmi Mosaku, Inga Ibsdotter-Lilleaas, Kieran Culkin, Selena Gomez, Ariana Grande, Mikey Madison, Lily Gladstone, A., But Andretin Scottler, A'Vine Joy Randolle Deadwyler, Ke Huy Quan, Jeremy Strong, Ariana DeBose, Alana Haim, Troy Kotsur, Riz Ahmed és Zendaya.

Az SBIFF 42. kiadása 2027. február 3-13.