Yesi Ramirez, a Searchlight Pictures casting vezetője nagyjából hat év után távozik az indie és a speciality részlegből.

A lépés a Disney tulajdonában lévő részleg casting osztályának szerkezetátalakítása közepette történt, amely idén olyan filmeket mutatott be, mint pl. Wild Horse Nine és Kész vagy nem 2: Itt vagyok-val Behemót! és A családok köve úton.

Nyilatkozatában Ramirez azt mondta, hogy a cég elhagyása után visszatér a független casting világába. „Nagyon hiányozni fog a Searchlight tehetséges kollégáimmal való közös munka, akik közül sokan kedves barátokká váltak. Ugyanakkor izgatott vagyok, hogy visszatérhetek a független castinghoz, visszatérhetek a lövészárkokhoz a filmesekkel, és még több tehetséget fedezhetek fel és kreatív lehetek” – mondta. „Ez a munka része, amit mindig is szerettem, és izgatott vagyok, hogy visszatérhetek hozzá.”

A Searchlightnál Ramirez felügyelte az Oscar-díjas projektek színészeinek kiválasztását Tammy Faye szeme valamint A Menü, Tűzsziget, Kész vagy nem és Kész vagy nem 2, Bérleti Család és Flamin' Hot. Személyesen leadta a Bob Dylan életrajzi filmet Egy teljes ismeretlenamely különösen azt szorgalmazza, hogy Monica Barbaro játssza el Joan Baezt – a szerepért, amelyért Barbaro később Oscar-jelölést is kapott.

Ramirez személyesen is leadta a címeket Lovag, Lásd, hogyan futnak és A családok köve.

Mielőtt a Disney megvásárolta volna a 20th Century Fox-ot, Ramirez három különböző filmes szalagosztót vezetett a cégnél, és a casting igazgatója volt a filmen. A Hate U Give és A versenyzés művészete az esőben.

20 éves szereposztási karrierje során Ramirez olyan változatos projekteken dolgozott, mint Blood Diamond, Jump Street 21 és Magic Mike XXL. Nevezetesen ő választotta ki Barry Jenkins Oscar-díjasát Holdfényamellyel 2017-ben Artios-díjat kapott a Casting Societytől.