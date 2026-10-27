Sophia Stel bejelentette a 2027-es amerikai, brit és európai turnét

Sophia Stel bejelentette a 2027-es brit, európai és észak-amerikai főturnéját. Az összes részletet alább találja.

Az előbbi Julia Migenes borító A sztár 2027-ben 12 napos turnéra indul Nagy-Britanniában, Európában, Kanadában és az Egyesült Államok nyugati partvidékén, hogy támogassa nemrégiben megjelent debütáló albumát, a „Minden idők legnagyobb albumát”. Az alt-pop zenész február 9-én a németországi berlini Silent Greenben indítja el „The Greatest Tour Of All Time” turnéját.

A kanadai énekes innentől még három fellépést játszik Európában, Párizsban és Amszterdamban február 11-én, illetve 14-én. Ezt követően Londonba indul egyetlen brit bemutatójára, amely február 18-án lesz a Heavenben.

Stel turnéjának kanadai szakasza február 26-tól március 5-ig tart, Calgaryban, Edmontonban, Montrealban és Torontóban lép fel, majd az Egyesült Államok nyugati partján lép fel. Ezek közé tartozik a San Francisco-i, Portland-i és Seattle-i állomás, valamint egy március 11-i, még be nem jelentett bemutató.

Az általános jegyértékesítés helyi idő szerint ezen a pénteken (október 30-án) délelőtt 10 órakor kezdődik – vásárolja meg a sajátját itt (Egyesült Királyság és Európa) és itt (Észak Amerika). Alternatív megoldásként a rajongók kedden (október 27-én) délelőtt 10:00-kor érhetik el az előadói előértékesítést, a promóter és a helyszín előértékesítését szerdán (október 28-án) 10:00-kor, az Egyesült Királyságban és az EU-ban exkluzív Spotify-elővételt pedig október 29-én, csütörtökön.

Sophia Stel 2027-es amerikai, brit és európai turnéjának dátumai:

2027. FEBRUÁR

09 – Silent Green, Berlin, Németország

11 – La Giate Lyrique, Párizs, Franciaország

14 – Bitterzoet, Amszterdam, Hollandia

18 – Mennyország, London, Egyesült Királyság

26 – Commonwealth Bar & Stage, Calgary, Kanada

27 – Double Dragon, Edmonton, Kanada

2027. MÁRCIUS

04 – Le Studio TD, Montreal, Kanada

05 – The Mod Club, Toronto, Kanada

11 – TBC

16 – The Independent, San Francisco, Kalifornia

18 – Holocén, Portland, Oregon

19 – Neumos, Seattle, Washington

Stel „Minden idők legnagyobb turnéja” előtti hónapokban fellép a PC Music Pop Crypt rendezvényén New Yorkban és Londonban október 29-én és 31-én, november 8-án pedig a Los Angeles-i And Always Forever Fesztivál főszereplője lesz. November 8-án az énekesnő a Primavera, a Paules Sound és a Sãoside városok mellett Syyo Airo-ban, ausztráliában is fellép. és Melbourne-ben.