Stockholm új helyszíne, a Gasometer Jacob Mühlrad és Alexander Wessely kurátora előadásával nyílik meg

A jövőre Svédországba érkező Gasometer, az új helyszín, bejelentette az első neveket, a teret pedig Jacob Mühlrad és Alexander Wessely nyitja meg.

Az új tér jövő év március 17-én nyitja meg kapuit, és egy új, 2300 férőhelyes helyszín lesz Stockholmban. Nevét arról kapta, hogy egy 1899-ben épült gasholder átalakítása, és a Miramis vendéglátó- és szórakoztatóipari cég fogja üzemeltetni.

A Gasometer programozását a társaság szórakoztató részlegének vezetője, Julien Planté – korábban a londoni KOKO munkatársa – fogja irányítani, élő koncertek és a Svéd Királyi Opera házigazdája lesz. Utóbbi megerősítette, hogy a következő öt évben otthonaként ad otthont rendezvényeknek.

Most, a jövő tavaszi megnyitó előtt megerősítették, hogy Jacob Mühlrad zeneszerző, valamint Alexander Wessely képzőművész és kreatív igazgató lesz az első, aki ott rendez majd rendezvényeket, amikor megnyitja kapuit.

Március 17. és március 20. között vannak fellépéseik, a helyszín pedig azután jön létre, hogy Mühlrad a BBC Proms és a Radio France megbízásából készült, és a 2025-ös Nobel-díj bankett zenéjét is megírta. Zenéjét az évek során a Royal Albert Hallban és a Stockholmi Koncertteremben is előadták, és a klasszikus zenei műfajon kívüli művészekkel is együttműködött, köztük a Swedish House Mafiával és a 070 Shake-kel.

Wessely számára a Mühlraddal való együttműködés azt követően jött létre, hogy elismert tervezővé vált – vizuális művészetet alkotott a The Weeknd, Rihanna, az FKA twigs és az Arca számára, és munkáit a Coachellában, a Madison Square Gardenben, a Las Vegas Sphere-ben és máshol is bemutatták.

Az új stockholmi helyszín várhatóan az építészetet, az élő szórakoztatást, valamint a legmodernebb audio- és vizuális technológiát fogja egyesíteni rendezvényein.

„A Gasometer felavatásával nem egyszerűen új helyszínt nyitunk, hanem új mércét állítunk fel az élő szórakoztatás számára Európában” – mondta Planté. IQ). „A Jacob Mühlrad és Alexander Wessely összehozásával az első naptól kezdve jelezzük szándékunkat: ez egy olyan tér, ahol az építészeti örökség találkozik a határokat feszegető művészi innovációval. Büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan színpadot kínálunk, ahol a világszínvonalú alkotók megvalósíthatják legambiciózusabb elképzeléseiket.”

Ami magát a teret illeti, ez abból adódik, hogy Ferdinand Boberg védett tégla gáztartóját egy teljesen új, oszlop nélküli színházzal alakították át. A tető alatt 1000 férőhelyes kupolatérrel is rendelkezik, amely álló elrendezéssel 2300 vendéget, ülős színházi formátummal pedig 1750 látogatót tud fogadni.