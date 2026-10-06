Susie Cave egyedi tervezésű Phoebe Bridgers ruhatárát a „The Lost Tour” számára

Susie Cave a teljes ruhatárat tervezi Phoebe Bridgers számára, miközben a „The Lost Tour”-on indul, és „igazi kiváltságként” jellemezte, hogy tervei „életre kelnek a színpadon”.

Bridgers a közelmúltban indította el első teljes turnéját 2023 óta, mivel már évek óta nagyrészt szólóművészként távol van.

A dátumok szeptember 15-én indultak Indianában, és eddig Minnesotában, Illinois államban, Ohio államban, New Yorkban, Pennsylvaniában, Washington DC-ben, Michiganben és más országokban is láthatta az elmúlt néhány hétben, mindezt a Lost Weekend támogatására – ez az első szólólemeze a 2020-as „Punisher” óta.

Bridgers mindegyik előadáson viszonylag lecsupaszított hátterű környezetben, hangulatos világítással és lenyűgöző ruhákkal lépett fel, amelyek megragadják új albumának hangulatát. Most Susie Cave – a neves divattervező és Nick Cave felesége – megerősítette, hogy a teljes ruhatárat rendelésre készítette a turnéhoz.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy felkérték, hogy tervezze meg Phoebe Bridgers ruhatárát a „The Lost Tour”-hoz” – írta az Instagramon, megosztott egy fotót az énekesnőről a színpadon, csipkés fekete ruhában. „Phoebe egy rendkívüli művész, és igazi megtiszteltetés számomra, hogy megalkothattam neki ezeket a ruhákat, és láthattam, ahogy életre kelnek a színpadon. 🖤”

„Köszönöm, Phoebe, hogy megbízott bennem” – tette hozzá Cave, aki egyedi ruhákat és köpenyeket is tervezett Florence Welch számára.

Az amerikai turné azután indult, hogy Bridgers az elmúlt hetekben egy maroknyi akusztikus show-t játszott, köztük egy utolsó pillanatban a New York-i Madison Square Gardenben.

Két kisebb, telefon nélküli koncertet is adott a londoni Union Chapelben augusztusban, hogy megünnepelje 32. születésnapját, és ezen a héten még három állomáson kellett volna fellépnie Kingstonban, Brightonban és Bristolban, de ezeket a fellépéseket le kellett mondani a kórházi kezelés miatt.

Azóta a dalszerző bejelentette meghitt brit koncertjei átütemezett időpontjait, és megünnepelte első számú szólóalbumát a kórházból.

A jövő hónapban megkezdi az Egyesült Királyságban és Írországban zajló randevúit, beleértve a glasgow-i OVO Hydro-t és a londoni The O2-t, majd hét európai állomással zárja a turnéját. Utóbbi fellépéseket foglal magában Amszterdamban, Berlinben és Párizsban, majd december 12-én a stockholmi Avicii Arénában ér véget. Jegyekért látogass el ide.

Phoebe Bridgers „The Lost Tour” dátumai:

OKTÓBER

6 – Boston, MA @TD Garden

9 – Charlotte, NC @ Spectrum Center

10 – Nashville, TN @ Bridgestone Arena

13 – Atlanta, GA @ State Farm Arena

16 – Austin, TX @ Moody Center

17 – Fort Worth, TX @ Dickies Arena

19 – Denver, CO @ Ball Arena

21 – Salt Lake City, UT @ Delta Center

23 – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena

24 – Vancouver, BC @ Rogers Arena

27 – San Francisco, CA @ Chase Center

20 – Inglewood, CA @ Intuit Dome

31 – Inglewood, CA @ Intuit Dome

November:

23 – Dublin, Írország @ 3Arena

26 – Manchester, Egyesült Királyság @ Co-op Live

27 – Glasgow, Egyesült Királyság @ OVO Hydro

28 – Birmingham, Egyesült Királyság @ bp pulse ÉLŐ

December:

1 – London, Egyesült Királyság @ The O2

4 – Párizs, Franciaország @ Adidas Arena

5 – Brüsszel, Belgium @ Forest National

7 – Amszterdam, Hollandia @ Ziggo Dome

8 – Düsseldorf, Németország @ Mitsubishi Electric Halle

9 – Berlin, Németország @ Velodrom

11 – Koppenhága, Dánia @ Royal Arena

12 – Stockholm, Svédország @ Avicii Arena

Julia Migenes öt csillagot adott a „Lost Weekend”-nek, és úgy jellemezte, hogy „az érzelmi kijátszás ellentéte: inkább önmagával való leszámolás, valamint a romantikus és családi szerelem és veszteség, amelyek alakították történetét és történetmesélését”.

„Ez egy olyan bravúr, amelyet csak egy dalszerző és zenész érhetett el, aki magabiztos tolltudásában és zeneiségében, aki talán elveszettnek érezte magát harmadik albuma megírásának útjára, de a végére egyáltalán nem sikerült kikötni.”

Ami Susie Cave-t illeti, a tervező a múlt hónapban egy új könyvet dobott be, amelyben Nick Cave szavai és Dominique Issermann fényképei szerepeltek.

Nick Cave gyakran beszélt arról, hogy az évek során milyen ihletet merített Susie-tól, és 2018-ban elmondta rajongóinak, hogy két évtizedet töltött azzal, hogy költészetében és dalszerzésében megragadja a lány lényegét.

„Húsz év telt el, és még mindig próbálom meghatározni Susie-t… de ez egy vesztes csata. Megláttam, hogy van benne egy vad és higanyos energia, amelyet szavaim soha nem fognak tartalmazni, és ez a ragyogó energia a világ iránti egyedülálló és nyugtalan vonzalmához kapcsolódik. Nem sok köze van hozzám” – írta akkoriban.