Tame Impala a továbbiakban nem fog aláírni az „agresszív autogramkutyák növekedése” miatt.

A Tame Impala tagja, Kevin Parker azt mondta a rajongóknak, hogy többé nem fog autogramot osztogatni, miután megtudta, hogy az „agresszív” kopók „gyerekeket használnak” aláírásszerzési taktikaként.

Parker jelenleg a 'Deadbeat' aréna turné észak-amerikai szakaszán van, és ma reggel (szeptember 8-án) az Instagram Stories oldalára lépett, hogy megossza a rajongóival a „gyors PSA-t” a jövőbeni változtatásokról.

„Az agresszív dedikálókutyák térnyerése miatt többé nem írok alá semmit, nem fogok fotózni sem a szállodák előtt, sem a repülőtereken, úgyhogy ha esetleg elkap, ne sértődjön meg, ha nemet mondok” – írta.

Parker azt mondta, hogy a kezét kényszerítették, és hozzátette, hogy bár „korábban nem volt annyira szenvedélyes, de néhány dedikált vadászkutya elkezdte használni a gyerekeket, ami szerintem mindenféle rossz”.

Parker azt is hozzátette, hogy „egyelőre nem fog kijönni a fellépések után, hogy a parkolóban találkozzon rajongóival” biztonsági megfontolások miatt, és így zárta: „Tehát kérjük, töltse el a legjobb időt a bemutatókon, és menjen haza biztonságban! Találkozunk holnap Portlanddddben (ne várj).

📌 Tame Impala agora tem uma politica para fotos e autographos. Confira a duução do comunicado publicado Kevin Parker történeteken keresztül: „Ei, pessoal, um rápido aviso: devido ao aumento de abordagens agressivas em busca de autógrafos, não vou mais assinar nada nem tirar fotos em… pic.twitter.com/JdLozI0vrD – Tame Impala Brasil (@tameimpalabrl) 2026. szeptember 8

Tame Impala ma este (szeptember 8-án) játszik az oregoni Moda Centerben, mielőtt az utolsó hátralévő amerikai randevúkat lekörözné Denverben, Phoenixben és Dallasban.

A turné során Tame Impala egy sor különleges vendéget hozott elő, köztük Jennie-t és Djo-t. Még júliusban a banda meghívta a BLACKPINK tagot, hogy segítsen a 'Dracula' vírusos, kollaboratív verziójában a bostoni TD Gardenben tartott show során.

A remix februárban jelent meg, és azóta Jennie szólókoncertjeinek része lett – többek között a 2026-os Mad Cool szettjében is.

Csak egy nappal azelőtt, hogy Jennie csatlakozott hozzá, Parker ismét egyesítette erőit Djo-val (más néven Stranger Things sztár Joe Keery) – aki az aktuális távon nyit.

Tame Impala nemrég bejelentette, hogy jövő nyáron visszatér az Egyesült Királyságba és Európába a Wet Leg támogatásával. Május végén és június elején Manchesterbe és Londonba érnek, mielőtt Rotterdamba, Párizsba, Kölnbe, Gdyniába, Werchterbe és Lisszabonba indulnának.

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