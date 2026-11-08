THR látnok: 5 Janusz Kaminski lövés

Próbálj meg találni egy Janusz Kaminski aláírást, és üresen fogsz feljönni. Igen, szereti a háttérvilágítást, és hajlamos a füst és a film-noir stílusra. A lengyel származású operatőr azonban, aki 2026-ban elnyerte a THR Visionary Award-ot az operatőr kiválóságáért, három évtizedet töltött azzal, hogy olyan képeket készítsen, amelyek a történethez igazodnak, nem pedig fordítva.

Kaminski vezérelve, hogy a forma követi a funkciót. Az objektívek, a filmkészletek, a színpaletták és a kameramozgás úgy lett megválasztva, hogy azt szolgálják, amire minden filmnek szüksége van ahhoz, hogy elmesélje történetét. Az eredmény egy olyan munka, amely figyelemre méltó eredetiségével és vizuális sokszínűségével. Íme Kaminski öt legeredetibb víziója.

Schindler listája (1993)

„Schindler listája” Univerzális/jóvoltából Everett kollekció

Steven Spielberg holokauszt-drámáját éles fekete-fehérben forgatták. A választás nem nosztalgikus volt, hanem híradók és dokumentumfilmek varázsolásának módja, kézben tartható azonnalisággal, amely a teremben tartja a közönséget a horrorral. Kaminski kemény, kontrasztos megvilágítása, durva árnyékai és sodródó füstje a német expresszionizmusnak és a háború utáni európai filmművészetnek köszönhető. Ezzel a monokróm színnel szemben a magányos színfolt, a kislány vörös kabátja a modern film egyik legpusztítóbb képeként landol. Ezzel elnyerte első Oscar-díját.

Ryan közlegény megmentése (1998)

„Ryan közlegény megmentése” Photofest

Az Omaha Beach-i partraszállásnál és az azt követő háborúban Kaminski arra törekedett, hogy a harcot frontvonalbeli felvételeknek, semmint hollywoodi látványosságnak tegye. A színek mosott, fémes palettává válnak ki. Lencséiről védőbevonatokat távolított el, hogy becsillanást és nyersebb, kevésbé csiszolt képet keltsen, és szűk zárszöget alkalmazott, amely a robbanásokat és a golyók ütéseit remegő, staccato tisztasággal teszi lehetővé. A kézi kamerák és a kifröcskölt objektívek homokra helyezik a nézőt a katonákkal. A megjelenés annyira befolyásos volt, hogy egy generáción át átformálta a háború filmezését, és ez megérdemelte a második Oscar-díjat.

A búvárharang és a pillangó (2007)

„A búvárharang és a pillangó” Miramax filmek

Julian Schnabel Jean-Dominique Bauby memoárjának adaptációjában, amelyet egy lebénult, de egy szemhéjra írt férfi írt, a kamera azzá válik. Kaminski Bauby első személyű perspektívájából nyitja meg a filmet: elmosódott fókusz, megdöntött képkockák, hirtelen pislogások és a látás klausztrofóbiás szűkülete, amely fokozatosan kiszélesedik. Ahogy Bauby fantáziája felröppen, úgy a képzet is. Lágy, világító pasztellszínek és Párizs és a tengerpart napsütötte emlékei kiszabadulnak a kórházi szobából. Ez a szubjektív operatőri gyakorlat, amivel Kaminski Oscar-jelölést kapott.

War Horse (2011)

„Háborús ló” Andrew Cooper/Touchstone Pictures/Courtesy Everett Collection

Ha Ryan közlegény megmentése elutasított fényes látvány, War Horse szándékosan felkarolta. Spielberg és Kaminski a klasszikus hollywoodi westernfilmek és eposzok elsöprő, festői kinézetére támaszkodott, John Fordra és David Leant szem előtt tartva. Az anamorf szélesvásznú keretek fényes aranyat, ragyogó eget és körvonalazott alakokat jelenítenek meg a hatalmas tájakon, így az első világháborús mese romantikus romantikát kölcsönöz az első világháborúnak, mielőtt a sár és a horror közeledik. Buja, szándékosan régimódi, és teljesen illik egy ló szemével elmesélt történethez. Ez egy újabb Oscar-jelölt fordulat volt.

München (2005)

'München' Univerzális/jóvoltából Everett kollekció

Spielberg feszült thrillerében az 1972-es olimpia mészárlása után Kaminski az 1970-es évek durva, paranoiás moziját nézte. A film szemcsés, enyhén fakult textúrájú, tompa, földes színekkel, és gyakran használ zoomobjektíveket, amelyek a korszak thrillereinek egyik jellemzője, hogy a megfigyelés és a nyugtalanság érzését keltsék. A képek korhűnek tűnnek anélkül, hogy pasztissá válnának, durva szélű visszafogottságuk pedig a küldetés erkölcsi terhein tartja a hangsúlyt.