Tokió: A verseny zsűrije megvitatja az esemény „A-lista” státuszát, harcot folytat a kedvenc filmekért

A Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál globális megítéléséről – és arról, hogy az ilyen megfontolások egyáltalán számítanak-e – élénk vita volt a keddi, meglehetősen udvarias versenyzsűri sajtótájékoztatója.

A 2026-os tokiói verseny zsűrijét Rolf de Heer holland-ausztrál filmrendező vezeti.Bad Boy Bubby, Charlie országa, Tíz kenu és A nyomkövető), a színpadon pedig csatlakoztak hozzá a verseny zsűrijének tagjai: Yov Moor francia filmszínész és producer; vezető dél-koreai producer Oh Jungwan; veterán japán színésznő, Makiko Watanabe; és a tajvani-amerikai producer, Alex C. Lo.

Éles ellentétben a nagy európai és amerikai filmfesztiválok közelmúltbeli sajtósaival, a tokiói zsűri beszélgetése nagyrészt politikamentes volt, bár az esemény De Heer mulatságosan nyers válaszával indult, hogy miért nincs több ausztrál és japán koprodukció.

De Heert az Ausztrália és Japán közötti koprodukciók szembetűnő hiányáról kérdezték, annak ellenére, hogy mindkét ország erős állami támogatással rendelkezik a filmgyártásban. „Nincs értelme egy japán filmet Ausztráliában forgatni, vagy annak, hogy egy ausztrál filmet Japánban forgatjanak” – mondta De Heer. „Európa nagyon jó abban, hogy szigorúan pénzügyi alapon készítenek koprodukciókat. Ausztrália ebben nem olyan jó. Az Ausztráliából kiinduló koprodukciók természetesek – természetes történetük van, ahol bizonyos dolgokat Japánban, bizonyos dolgokat Ausztráliában kell leforgatni. Ez mindig lehetséges lesz, ha jönnek a forgatókönyvek, és ha megfelelőek.”

Miután a zsűri tagjai arról beszéltek, hogy nagy megtiszteltetésük volt, hogy meghívást kaptak az idei verseny felügyeletére, a beszélgetés még élénkebbé vált, amikor a Tokiói Filmfesztivál más nemzetközi fesztiválokhoz viszonyított állásáról kérdezték őket, és konkrétan arról, hogy Tokiót a Filmproducerek Nemzetközi Szövetsége (FIAPF) a közelmúltban „A-listás” eseményként vette fel.

„Azt hiszem, Tokiót… mindig is az egyik ilyen fesztiválnak tartotta a legtöbb ember, aki részt vesz a fesztiválokon” – mondta De Heer. „Tokió gyakorlatilag „A” fesztivál volt. És ebben az értelemben nem hiszem, hogy ez nagy különbséget jelent. Úgy tűnik, hogy ez a fajta kategorizálás egyre fontosabb a fesztiválon elérhető filmek minősége szempontjából, és ebben az értelemben segíthet, hogy hivatalosan ismét „A” fesztivál, de nem hiszem, hogy ez annyira megváltoztatja a fesztivált.”

– Azt hiszem, Rolf válasza az, hogy… elég… nem elég neked? – mondta a nevetés a szobában. „Tulajdonképpen nem tudok erről. Nem vagyok filmfesztivál ember, így nem tudom, mi az A-lista vagy sem. Valószínűleg az A-lista jót jelent! De közönségként nem az A-listájuk miatt megyünk a fesztiválra, vagy sem. Csak filmet nézünk, és élvezzük a fesztivál érzését.”

Arra a kérdésre, hogy a szintek rendszere redundáns-e manapság, De Heer rejtélyesen válaszolt: „Néhány embernek nagyon sokat számít, másoknak egyáltalán nem. És ennek így kell lennie.”

Balról: Yov Moor, Oh Jungwan, Rolf de Heer, Makiko Watanabe és Alex C. Lo. Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál

Később a beszélgetés során Lo visszatért Tokió státuszához, és azt sugallja, hogy a fesztivál hírneve két kulcsfontosságú működési vonásra épült: a világelső fesztiválvendégségre és egy kivételesen figyelmes, intellektuálisan kíváncsi közönségre, aki tiszteletben tartja az eredeti történetmesélést.

A Tokiói Nagydíjra kiírt verseny előtt a zsűri azt is megvitatta, hogyan kezelné a versenyre kiválasztott 15 film kapcsán felmerülő nézeteltéréseket. „Ez teljes mértékben a konkrét helyzettől függ – mekkora a nézeteltérés, mennyire megosztott a zsűri” – mondta De Heer. „Nem hiszem, hogy van erre válasz, amíg el nem jutunk idáig. Amennyire én értem, négy másik nagyon ésszerű emberrel vagyok együtt, és biztos vagyok benne, hogy sikerül megtalálnunk a módját, hogy ne valami kisebb kompromisszumos filmhez jussunk, hanem egy igazán érdekes filmhez, amit talán néhányan nem szeretnek.”

Oh viccesen hozzátette, hogy készen áll harcolni De Heerrel a kiválasztás miatt. „Néha meg akarsz küzdeni a filmért” – tette hozzá. „Volt egy olyan élményem, amikor 7 órán keresztül küzdöttem egy másik zsűrivel!Minden második zsűritag utált. [laughter] De mi felnőttek vagyunk, és nagyon sok jó film van, úgyhogy találunk egy jó módot a kompromisszumra. Remélem, ezúttal nem veszekedek vele 7 órát!”

Moor másutt arról beszélt, hogy örül, hogy felkérték a zsűribe, különös tekintettel arra, hogy a filmszínészeket gyakran figyelmen kívül hagyják az ilyen szerepekben. „Amikor megkaptam a meghívást, nagyon meglepődtem, mert [with] a munkám [as a colorist] azt [is] nagyon ritkán kapnak ilyen meghívást. És számomra… most majdnem két éve vagyok Tokióban… számomra nagyon nagy meglepetés volt, és azoknak is, akik ugyanazt a munkát végzik, mint én, hogy egy filmfesztiválon zsűrizhettek.” Moor hozzátette: „Számomra ez olyan, mint egy kis álom, és talán az is, hogy megpróbáljam jobban megmutatni a munkámat színezőként – nem csak én, hanem olyan emberek is, akik ugyanazt a munkát végzik, mint én.”

De Heer a maga hallgatólagos modorában a jövőbeli terveiről is beszélt. A következő filmjével kapcsolatos kérdésre a rendező így válaszolt: „Nem tudom… én a kettő között vagyok, és próbálok döntéseket hozni, hogy mit tegyek.” Hozzátette: „Ez egy másik jó ok, amiért élvezek itt lenni, mert ez egy írásjel. Nem túl jó válasz az Ön számára, de ez a válasz.”