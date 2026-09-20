Tom Cruise elárulta, hogyan csökkentette le hat óráról egy alá a „Digger” átalakulási idejét

Tom Cruise elárulja, hogyan segített lecsökkenteni azt az időt, ami ahhoz kellett, hogy felismerhetetlen karakterévé változzon a közelgő filmben Kubikus.

Travis és Jason Kelce pénteki epizódjában New Heights podcast, Cruise azt mondta, hogy eredetileg hat órába telt, mire a fodrász- és sminkcsapatok felhelyezték a protéziseket, amelyek átalakították őt a szerepre. De elfoglalt forgatási ütemtervével – és némi alvásigénnyel – tudta, hogy a folyamatnak hatékonyabbá kell válnia.

„Amikor először sminkeltük, hat órát vett igénybe” – mondta Cruise.

„Legalább hatot kell aludnom [hours]. Folyamatosan azt mondják, hogy több kell… de rendben, ez 12” – folytatta. „Most 12 órás filmezési napunk van. Tehát most hat óra, két óra szünet a sminkeléssel.”

Ezért Cruise kidolgozott egy tervet a dolgok felgyorsítására, amely magában foglalta egy táblát, és valakit stopperórával, hogy bemérje, mennyi ideig tartott a csapatnak az egyes protézisek alkalmazása.

„Volt ott egy srác stopperórával, és azt mondom: „Rendben, látod, hogy ez az idő, hat óra? Mire végeztünk, egy óra alatt leszünk” – mondta Cruise. „Azt mondták: „Nem, én nem teszek ilyet; ez soha nem fog megtörténni”. Azt gondolom: „Rendben, először is, ha nemet mondasz, nem tudod megtenni; soha nem fogsz eljutni oda. Tehát megegyezhetünk abban, hogy talán egy kicsit csökkentjük? Tehát minden folyamatban lévő darabnál időzítettük, majd fúrtunk és gyakoroltunk.”

És végül működött.

„Azt mondták: „Mi?! És nem is tudták, és nem is siettek” – a Küldetés: lehetetlen – emlékezett vissza sztár.

Cruise elmondta, hogy a tapasztalat azt tükrözi, hogy általában hogyan viszonyul a munkájához.

„Szeretek belemenni egy rendszerbe, tanulmányozni azt, és megpróbálom kitalálni, hogyan tudnám jobban, hatékonyabban csinálni” – mondta. „A filmeket, amiket készítek, folyamatosan megyek, hogyan csinálhatnám jobban? Hogyan készüljek fel jobban?”

Cruise korábban komoly protézis átalakításon esett át, hogy a stúdió vezetőjét, Les Grossmant alakítsa a 2008-as vígjátékban. Trópusi mennydörgés. Kubikus az első ilyen jellegű karakterszerepét jelenti azóta.

Alejandro G. Iñárritunál KubikusCruise az excentrikus olajmágnást, Digger Rockwellt alakítja, aki ősz hajjal, ráncokkal és nagyobb kerettel rendelkezik, mint a színész. Környezeti katasztrófát okozva Rockwellt a John Goodman által alakított amerikai elnök utasítja, hogy javítsa ki a kárt.

Kubikus október 2-án nyílik a mozikban.