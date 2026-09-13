Toronto Awards Awards elemzése: A Rocky csatornák névadója, az Oscar nyomdokaiba léphet

Néha a történelem ismétli önmagát.

Pontosan fél évszázaddal ezelőtt, az amerikai bicentenárium évében egy alacsony horderejű film – egy kisstílű bokszoló története, aki minden ellentmondás ellenére távot ment a bajnok ellen – óriási siker lett, és végül legyőzte az olyanokat, mint Az elnök összes embere, Hálózat és Taxisofőr hogy elnyerje a legjobb film Oscar-díját. Ez a film John G. Avildsené volt Sziklásamelyet Sylvester Stallone írt és a főszerepben.

Nyolc évvel ezelőtt egy másik, alacsony horderejű film premierje a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon volt, ahol megzavarta a kritikusokat, de végigjátszotta a fesztivállátogatókat, és végül elnyerte a TIFF közönségdíját számos Oscar-jelölés felé, köztük a legjobb filmért járó díjat, amelyet végül megnyert. Ez a film Peter Farrellyé volt Zöld Könyv.

Szombat este Farrelly visszatért a TIFF-re a világpremierre Rocky-val játszomegy film az inspirációról és az elkészítésről Sziklás. Mint Zöld Könyvmegszégyenítette a kritikusokat, de elragadtatta a fesztivállátogatókat – sőt, számos alkalommal okozott tapsot a film közepén, valamint hosszan tartó tapsot a végén –, és valószínűleg követni fogja a Sziklás és Zöld Könyv a legjobb film Oscar-díjára, ha nem nyerésre.

Ha mást nem, Rocky-val játszom Kevéssé ismert sztárját, a Stallone-t alakító Anthony Ippolitót katapultálja a zsúfolt legjobb színész Oscar-verseny sűrűjébe. A 27 éves férfi kísértetiesen közvetíti Sly szokatlan, de ikonikus megjelenését és beszédmódját, és ahogyan az 50 évvel ezelőtt Stallone esetében is történt, a karrierjét megváltoztató szerephez vezető útjának története éppúgy megőrzi őt, mint az általa alakított karakter.

Anthony Ippolito, mint Sylvester Stallone az I Play Rocky-ban Claire Folger/Amazon MGM Studios

A legnagyobb veszély számára Rocky-val játszomamelyet az Amazon/MGM november 6-án kezd meg az Egyesült Államokban, maga Stallone.

In THRIppolito azt mondta, hogy beszélt Stallonéval, mielőtt eljátszotta volna, Farrelly pedig azt mondta, hogy megmutatta Stallone-nak a kész filmet, és Stallone elégedett volt vele. És a TIFF-színpadon, közvetlenül a film feloldása előtt elmondott megjegyzései közben Farrelly felkiált Stallone-nak.

Stallone azonban nem vett részt közvetlenül – és nem is úgy tűnik, hogy anyagi haszna származik belőle – Rocky-val játszom. És ha a közelmúlt erre utal, úgy gondolja, hogy bármit megérdemel Sziklás-kapcsolódó: valóban, 2022-ben nyilvánosan felrobbantotta Irwin Winklert, az eredeti film két producerének egyikét. Sziklásaki segített neki a nagy áttörésben, mert nem adott neki részesedést a franchise-ban.

Winklert és a másik producert, Robert Chartoffot, aki 2015-ben halt meg, meglehetősen szimpatikusan alakítja a film (PJ Byrne, illetve Toby Kebbell). Az igazi Winkler, most 95 éves, szintén egy cameo-t készít benne. Chartoff özvegye pedig a premieren volt. Más szóval, úgy tűnik, Winklerek és Chartoffék elégedettek a filmmel.

Ha Stallone, aki júliusban töltötte be a 80. életévét, nyilvánosan tiltakozik ellene Rocky-val játszomami valóban árthat az Oscar-díj esélyeinek. De ha nyilvánosan megerősítené, az valóban segíthetne nekik. És hogy őszinte legyek, sok oka van örülni a filmnek: Peter Gamble írta, lényegében az ő okosságának, kitartásának és tehetségének ünnepe – ráadásul alapvetően a film eredetéről szóló legendát írja le. Sziklás amit Stallone az elmúlt fél évszázadban ismételget, és nem mindegyik állja meg a helyét a közeli vizsgálatban.

Gamble forgatókönyve és Ippolito sztárfordulója mellett további erős munkát végez a filmben a mellékelőadók, AnnaSophia Robb (Stallone első feleségeként), Tracy Letters (a United Artists vezetőjeként) és Jay Duplass (Avildsenként); Sean Porter operatőr (aki szintén forgatott Zöld Könyv); produkciós tervező Anthony Gasparro; sminkes Jackie Risotto; és Nakoya Yancey fodrász.