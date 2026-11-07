U2 az Ed Sheeran Macklemore-soron: „Semmilyen milliárdosnak, promóternek, tulajdonosnak nincs joga senkit cenzúrázni”

A U2 felszólalt a Macklemore-nak Ed Sheeran amerikai turnéjáról való eltávolítása körüli vita kapcsán, és kitart amellett, hogy a milliárdos helyszíntulajdonosoknak nincs joguk cenzúrázni a zenészeket.

Az ír együttes egy új interjúban tárgyalta a vitát BBC Newsa The Edge gitáros támogatásának adott hangot Macklemore mellett, miközben megvédte Sheerant a kritikákkal szemben.

„Teljesen támogatjuk Macklemore-nak, mint művésznek azt a jogát, hogy kimondja, amit el akart mondani” – magyarázta.

„Nem hiszem, hogy Edet szidni kellene” – tette hozzá, elismerve az énekes nehéz helyzetét.

A The Edge méltatta azokat a fiatalabb zenészeket is, akik Macklemore-ral szolidaritásként visszavonultak Sheeran turnéjáról, azzal érvelve, hogy egy másik művész véleménynyilvánítási szabadsága mellett foglaltak állást, amit a vitában elsődleges szempontnak tartott.

Larry Mullen Jr. dobos is hasonlóan határozott volt, hozzátéve: „A művészek eldönthetik, akarnak-e politikailag aktívak lenni vagy sem. Ez emberi jog”.

„De mi, mint zenekar harcolni fogunk azért, hogy elmondhassuk véleményedet, amíg nem szít erőszakra. És még ha nem is értünk vele egyet, vagy nem tetszik, senkinek nincs joga – sem milliárdosnak, sem promóternek, sem tulajdonosnak nincs joga senkit cenzúrázni. Hm, de biztosan nem fognak cenzúrázni minket soha.”

Megjegyzéseik a szeptemberben kirobbant vitához kapcsolódnak, amikor Macklemore-t kihagyták Sheeran amerikai huroktúrájáról.

A New Jersey-i MetLife Stadionban adott két koncerten a rapper a palesztinok védelmére szólított fel Gázában és Ciszjordániában, mielőtt kikiáltotta volna a „Szabad Palesztinát” és előadta volna „Hind's Hall” tiltakozó dalát.

A megjegyzések kritikát váltottak ki az Izraeli-Amerikai Tanácstól és Robert Kraft milliárdostól, a New England Patriots és a Gillette Stadion tulajdonosától, akik kifogásolták Macklemore fellépését Sheeran későbbi koncertjein.

A promóterek ezt követően eltávolították a rappert a turnéról, ami arra késztette Sheeran előzenekarát és a többi támogatót, mint Finneas, Lukas Graham és Beoga, hogy szolidaritásból kivonuljanak.

Sheeran később tagadta, hogy bűnrészes lett volna a döntésben, és kifejtette, hogy azt szeretné, ha koncertjei biztonság és menedék helye maradnának, nem pedig politikai fórumok.

Az interjú a U2 korábbi megjegyzéseit követi a vitával kapcsolatban a múlt hónapban, amikor Bono felfedte, hogy Sheeran vonakodott beleszólni a politikába, amikor együttműködött a U2-vel új dalukon, a Yours Eternally-n.

– Ugye, nem fogsz bevinni engem a politikába? Bono felidézte, hogy Sheeran megkérdezte tőle a felvételi folyamat során.

Bono szerint Sheeran ezt követően kifejtette: „Igen, de csak szabadon akarom tartani a dolgomat.”

Eközben Macklemore a közelmúltban három teltházas „Szabad Palesztina” jótékonysági koncertet végzett Dublinban, Párizsban és Londonban.

Az előadásokon többek között Hozier, Kneecap, Aurora, Greta Thunberg és Paloma Faith vettek részt, a bevétel pedig a palesztinokkal dolgozó szervezeteket támogatta.

Macklemore azóta azt állította, hogy kilenc nagy amerikai aréna megtagadta a további jótékonysági koncertek megrendezését, és azzal vádolta a helyszín tulajdonosait, hogy visszavonják a szabad időpontokat, miután megtudták a bemutatók célját.

Eközben a U2 arra készül, hogy november 13-án kiadja 16. stúdióalbumát, a Carnaval De Luz-t, mielőtt 2027-ben visszatér a teljes körű turnéra.