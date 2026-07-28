Új Mike Leigh, Pablo Larrain filmek a San Sebastian-versenyen

Mike Leigh, Pablo Larrain és Hans Petter Moland új filmjei szerepelnek az idei San Sebastian-i filmfesztivál Arany Kagyló díjáért járó címek között.

San Sebastian kedden nyilvánosságra hozta a 2026-os versenykiválasztás kiegészítéseit, köztük Leigh brit drámáját Gyengéd szerető gondoskodás; Molandé A talaj növekedése; és Larrain-é My Sad Dead – egy Netflix minisorozat, amelyet egyetlen, 4 órás filmként vetítenek.

A verseny további kiemelt eseményei, többek között Milo Nicole Garcia rendezőtől (Oran), egy francia dráma, amelyben Marion Cotillard és Lurker sztár Théodore Pellerin; és Apám szobájábanMaha Harada japán regényíró debütáló rendezése.

Két korábbi fesztiválgyőztes visszatér, Benjamín Naishtat argentin rendezővel, aki a legjobb rendezőnek járó Ezüst Kagylót nyerte. Rojo 2018-ban, és a legjobb forgatókönyvért Puan 2023-ban, újra versenyben Glaxoaz 1950-es években játszódó dráma, Hernán Ronsino argentin író azonos című regénye alapján, Lali Espósito, Marcelo Subiotto és Esteban Bigliardi főszereplésével.

Yeşim Ustaoğlu török ​​filmrendező, akinek Pandora szelencéje (2008) elnyerte az Arany Kagylót, a főszereplő Tsilla Chelton a legjobb színésznő díját, bemutatja legújabb, Ami Maradidén San Sebastianban.

San Sebastian korábban három spanyol filmet jelentett be hivatalos versenyen: El mal padre Roberto Buesótól; még 5 perc Javier Ruiz Calderától; Szentek Mikel Gurreától. Versenyen kívül San Sebastian két spanyol sorozatot vetít: El castillokészítette és írta Isabel Peña és Eduardo Villanueva, rendezte: Elena Martín Gimeno és Sandra Romero, valamint A társadalmon túlCarlos Torrestől. Különleges vetítések tartalmazzák Az utolsó búcsú Koldo Almandoztól; Imádkozz értünk Monzón Dánieltől; A Harvester David Pérez Sañudotól; és Bajañí Fernando Truebától.

A 74. San Sebastian Fesztivál szeptember 18-26.