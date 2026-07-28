Új Mike Leigh, Pablo Larrain filmek a San Sebastian-versenyen

Mike Leigh, Pablo Larrain és Hans Petter Moland új filmjei szerepelnek az idei San Sebastian-i filmfesztivál Arany Kagyló díjáért járó címek között.
San Sebastian kedden nyilvánosságra hozta a 2026-os versenykiválasztás kiegészítéseit, köztük Leigh brit drámáját Gyengéd szerető gondoskodás; Molandé A talaj növekedése; és Larrain-é My Sad Dead – egy Netflix minisorozat, amelyet egyetlen, 4 órás filmként vetítenek.
A verseny további kiemelt eseményei, többek között Milo Nicole Garcia rendezőtől (Oran), egy francia dráma, amelyben Marion Cotillard és Lurker sztár Théodore Pellerin; és Apám szobájábanMaha Harada japán regényíró debütáló rendezése.
Két korábbi fesztiválgyőztes visszatér, Benjamín Naishtat argentin rendezővel, aki a legjobb rendezőnek járó Ezüst Kagylót nyerte. Rojo 2018-ban, és a legjobb forgatókönyvért Puan 2023-ban, újra versenyben Glaxoaz 1950-es években játszódó dráma, Hernán Ronsino argentin író azonos című regénye alapján, Lali Espósito, Marcelo Subiotto és Esteban Bigliardi főszereplésével.
Yeşim Ustaoğlu török filmrendező, akinek Pandora szelencéje (2008) elnyerte az Arany Kagylót, a főszereplő Tsilla Chelton a legjobb színésznő díját, bemutatja legújabb, Ami Maradidén San Sebastianban.
San Sebastian korábban három spanyol filmet jelentett be hivatalos versenyen: El mal padre Roberto Buesótól; még 5 perc Javier Ruiz Calderától; Szentek Mikel Gurreától. Versenyen kívül San Sebastian két spanyol sorozatot vetít: El castillokészítette és írta Isabel Peña és Eduardo Villanueva, rendezte: Elena Martín Gimeno és Sandra Romero, valamint A társadalmon túlCarlos Torrestől. Különleges vetítések tartalmazzák Az utolsó búcsú Koldo Almandoztól; Imádkozz értünk Monzón Dánieltől; A Harvester David Pérez Sañudotól; és Bajañí Fernando Truebától.
A 74. San Sebastian Fesztivál szeptember 18-26.