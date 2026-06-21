World Lens: Hogyan veti hitét a Sanghaji Filmfesztivál egy új generációban

Zhong Kaifeng kínai filmrendező szombat este hivatalosan is bemutatkozott a világnak a Sanghaji Nemzetközi Filmfesztiválon, debütálásáért átvette a fő Arany Serleget. Atlantic Rhapsody.

Az Arany Serleg zsűrijének – élén Tony Leung Chiu-wai hongkongi sztárral – a film „egyedülállóan lenyűgöző vizuális élményt nyújt”. A 29 éves Zhong számára egy észak-kínai fiatalember története, aki élete értelmét keresi, egy jel.

„Ezt akarom mondani atlanti nem definíció, nem ad válaszokat – de ma úgy tűnik, hogy választ adott nekem, és ez a válasz az, hogy kitartok, szeressek, keményen dolgozzak, majd higgyek” – mondta.

A SIFF számára pedig a győzelem méltó befejezése volt annak a fesztiválnak, amely azzal a céllal indult, hogy a fiatal tehetségeket az élre és középpontba helyezze. Zhong munkája példaértékű, egy film a zsűri szerint „elbűvölte és lenyűgözte” őket „merész kísérleti megközelítésével” [that] az emberi élet abszurditását kutatja” – és a fesztivál reméli, hogy új hangot tárt fel a kínai moziban. Egy másik izgalmas, feltörekvő tehetség is illően kiderült a SIFF Asian New Talent díjátadóján, amikor az első alkalommal szereplő Gong Yiwen nyert szívmelengető fiatalkorú drámájáért Első ízeegy film, amely a SIFF Project kezdeményezéséből jött létre fiatal filmesek számára.

„A film türelmes megfigyelése és a hétköznapi élet textúrái iránti érzékenysége új, izgalmas hangot jelent az ázsiai moziban” – mondta az Asian New Talent zsűrije. „Első íze egy emlékezetes mű a fiatal szerelemről és a nagykorúvá válásról, amely egyensúlyban tartja az érzelmi visszafogottságot a mély rezonanciával, és Gong Yiwent nagy ígéretekkel teli filmrendezőként jelöli meg.”

A SIFF-en idén a fiatal filmesek álltak a középpontban, a vetítéseken egyaránt jelen vannak a feltörekvő kínai és a régió tehetségei, és hangsúlyt kapott a fesztivál által nekik nyújtott támogatás olyan kezdeményezéseken keresztül, mint a SIFF ING Young Filmmakers Program és a SIFF YOUNG × Shanghai Young Filmmakers Support Program, Joan Chen és Wen Muye mentoraival.

A fesztivál 78 olyan produkciót számlál, amelyek az előző évek programjaiban való ápolás után kerültek mozikba. A SIFF Project kezdeményezésén keresztül több cím is szerepel az idei felhozatalban: Wan Bo feszültségekkel teli drámája Idegenek a hegybenamelyet az Asian New Talent versenyen választottak ki, valamint a Peng Chen és Xu Wei által rendezett Sivatag az óceán alatt és Kangdruné Linka Linkamindkettő máshol a programban.

Szombat este megkezdődött a SIFF 10 napos szakaszának lezárása, amely a nyitás estéjén a rajongók számára a világ és a helyi sztárok sorsát adta – köztük Leung és Michelle Yeoh, akik szintén itt reklámozták legújabb filmjét. Ez az én időmaz első kínai nyelvű produkciója közel egy évtizede, a legjobb színésznő Oscar-díját követően Minden Mindenhol Egyszerre – Guan Hu és Xin Zhilei zsűritagokkal együtt.

Megható tiszteletadás hangzott el az iparági veteránok, Lisa Lu előtt (Őrült gazdag ázsiaiak) – a helyi naptár szerint 100 éves, még mindig fényesen ragyog a vörös szőnyegen, amikor úgy tűnt, hogy életműdíjat vesz át – és Zhang Yimou rendező, aki a kínai filmművészethez nyújtott „kiemelkedő” hozzájárulásáért kapott díjat.

A nyertesek és egy sor további film vetítése még hátra van, valamint a zárófilm, Zhang Disha. A döntő pillanatamelynek világpremierjét vasárnap tartják Sanghajban. Amikor ma este leereszkedik a függöny, a hivatalos összesítés körülbelül 1600, mintegy 420 film vetítése lesz a városban, és másokat a környező Jangce-delta régióban.

Telt teltházas vetítések voltak nemzetközi fesztiválok slágereiből, köztük Cannes-ból (Pawel Pawlikowski Haza), és érezhető örömöt szereztek a filmrajongók minden korosztálytól függetlenül a retrospektívek némelyike ​​– például Ken Loach, Billy Wilder és Marilyn Monroe műveinek szentelve –, amelyek ritka lehetőséget kínáltak arra, hogy a nemzetközi klasszikusokat 4K-ban renderelt dicsőségükben lássák a nagy vásznon.

A bemutatott filmek sokszínűségét – és a közönség reakcióját – a marokkói Yassine El Idrissi emelte ki a legjobban, aki a legjobb rendezőnek járó Arany Serleget kapta egy olyan hölgyről alkotott csodálatosan humoros alakításáért, aki nem hajlandó megadni magát a kornak vagy a körülményeknek. Halima. „Ez azt bizonyítja, hogy mindannyian egyformák vagyunk” – mondta. – Csak fordításra van szükségünk.

A dolgok tisztán ipari oldaláról sem lehetett megkerülni a mesterséges intelligencia lappangó jelenlétét, a panelek sora hozta össze az iparág nehézsúlyúit, hogy megvitassák a különféle előnyöket és hátrányokat. Míg több előadás kifejezetten a mesterséges intelligenciára összpontosított – olyan címekkel, mint „Smart Tech, Immersive Worlds, the Next Film Revolution” és „Amikor a mesterséges intelligencia megtanul alkotni, mi a mozi alapja” –, a téma szinte minden panelbe beszivárgott.

De a SIFF arra is törekedett, hogy működő – gyakran élő – példákat kínáljon arra vonatkozóan, hogy mire képes a technológia, annak érdekében, hogy feltehetően eloszlassa a zavart azzal kapcsolatban, hogy valójában mire is képes. Az AI Backlot kezdeményezés összepárosította a hagyományos filmeseket a mesterséges intelligencia feltörekvőivel, és megbízta őket, hogy egy hónapon belül készítsenek egy rövidfilmet – miközben játékosként beállítják őket, hogy az emberek megnézhessék, hogyan végzik munkájukat. A kínai filmrendező, Hou Zuxin részt vett ebben a programban, és elment azzal, hogy „olyan, mintha egy teljesen új világba léptem volna”.

Chen Guo, a fesztivál vezetője, a Sanghaji Nemzetközi Film- és TV-rendezvényközpont ügyvezető igazgatója a nagy este előtt azt mondta, hogy bár „nem szívesen látja, hogy a fesztivál véget ér, de úgy érzi, a 28. kiadás elérte küldetését, a „globális és hazai erőforrások összehangolását”, valamint „ipari utak kiépítését a projektek megvalósításához”.

„A globális filmipar hosszan tartó alkalmazkodási időszak alatt áll, és az alkotóknak egyre nagyobb szükségük van bátorításra” – mondta. „Ázsia egyik legkiemelkedőbb filmfesztiváljaként a SIFF idén különleges jelentőséggel bír azzal, hogy lelki támogatást és új önbizalmat biztosít a kínai nyelvű filmesek számára. Itt társai elhivatottságának és a feltörekvő tehetségek áttörésének lehetnek tanúi, változatos filmekkel és őszinte eszmecserékkel fenntartva kreatív szenvedélyüket.

„Reméljük, hogy az idei fesztivál a globális ipart is közelebbről szemügyre veszi, mi mozgatja ezeket a filmeseket – kreatív meggyőződésüket és hosszú távú elképzeléseiket a kínai filmekkel kapcsolatban. És reméljük, hogy tartósabb, mindenki számára előnyös, határokon átnyúló partnerséghez vezet.”