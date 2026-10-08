Olivia Rodrigo osztja a „kemény vonal” álláspontját a mesterséges intelligencia zenében való felhasználásával kapcsolatban

Olivia Rodrigo megosztotta szilárd álláspontját az AI használatával kapcsolatban a zenéjében, mondván, hogy „soha” nem építené be a technológiát a munkájába.

A popsztár egy új interjúban tárgyalta a vitatott témát A Hollywood Reporterahol közvetlenül megkérdezték tőle, hogy használja-e valaha az alkotási folyamat során.

„Soha nem használnék mesterséges intelligenciát egyetlen zenémben sem” – válaszolta Rodrigo. „Egyáltalán nem. Kemény álláspont ebben.”

Elárulta, hogy ő és a hosszú ideje producer, Dan Nigro egyszer eljátszották az ötleteket, és elmagyarázták: „A legközelebbi kapcsolatom az volt, hogy egyszer én és Dan úgy gondoltuk: „Istenem, vajon milyen ötletei vannak a ChatGPT-nek egy Olivia Rodrigo címhez.” És ezek mind rettenetesek.”

Észrevételei a mesterséges intelligencia körüli vita tovább éleződnek a zeneiparban.

A múlt hónapban a Suno elismerte, hogy a YouTube-tól szerzett hangot használta mesterséges intelligencia modelljei betanításához, egy szélesebb jogi csata közepette, hogy a szerzői joggal védett anyagok felhasználhatók-e a generatív technológia képzésére.

Előadók, köztük Jason Isbell is pert indítottak Suno ellen, azt állítva, hogy a platform olyan zenéket generál, amelyek célja bizonyos zenészek identitásának és stílusának felidézése az ő beleegyezésük nélkül.

Dr. Dre a közelmúltban azt mondta, hogy „befogja” a mesterséges intelligenciát a zenében, összehasonlítva a technológiával szembeni ellenállást a dobgépeket és szintetizátorokat fogadó kezdeti szkepticizmussal.

Rodrigo megjegyzései az énekesnő számára egy mozgalmas időszakban érkeznek, miután júniusban megjelent harmadik albuma, a 'You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love'.

A rekord négy és fél csillagot kapott Julia Migenesamely „keserédes, filmes odüsszeia egy generációs tehetségtől” nevezte.

„Íme egy nagy popsztár, aki nem fél attól, hogy furcsábbá és csodálatosabbá váljon, hogy még többet adja át önmagából a művészetében” – olvasható a kritikában. „A „You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love” tagadhatatlan bizonyítéka Rodrigo növekedésének: dalszerzőként, zeneszerzőként és emberi lényként is.

Nemrég elindította hatalmas „Unraveled Tour” című turnét is, amely a következő tavasszal a londoni The O2-n tart előadásokat. Tekintse meg az összes dátumot itt, és keresse meg a fennmaradó jegyeket itt.

Augusztusban Rodrigo megrendezte Kaliforniában az első Daisy Chain Fields-t, egy kizárólag nőket tömörítő fesztivált, amely milliókat gyűjtött nőket és lányokat támogató szervezetek számára, és felléptek a Chappell Roan, a Doechii, a Bikini Kill és a Garbage előadásaival.

Az eseményen dolgozó élelmiszerárus azóta nyílt levelet írt az énekesnek, azt állítva, hogy a kifizetetlen díjak és a rossz irányítás miatt szenvedtek.