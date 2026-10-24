Pascual Capuz a MUREC-ben vagy a papír, mint az új művészet bölcsője

Az Ibáñez Cosentino Alapítvány továbbra is Almeríában, ma a Kortárs Spanyol Realizmus Múzeumában mutatja be azoknak a művészeknek a munkáit, akik a Földközi-tenger térségéből a századforduló táján hozzájárultak a spanyolországi festészet kódexének megújításához. Ha José Manaut produkciója vár ránk november végéig az Ibáñez Múzeumban, a MUREC mától egy olyan kortárs íróét mutatja be, akinek saját pályafutása nagymértékben segíthet abban, hogy jobban megértsük azt az időszakot, amikor az akadémiai konvenciók és az avantgárdra jellemző újdonságok megjelenése egymás mellett élt: Pascual Capuz.

1882-ben született Valenciában, majd csaknem nyolcvan évvel később halt meg Barcelonában, számos technikát átvett – festő, rajzoló, illusztrátor és plakátművész volt –, és városa Képzőművészeti Iskolájában tanult, mielőtt Barcelonába költözött, éppen akkor, amikor Picasso Párizsban vetette fel a perspektívákat a vásznaira, 1907-ben főleg rajzolt és posztolókkal foglalkozott. festészet: ekkoriban a tudományágak határai Kezdtek alakíthatóbbá válni, a papír és a poszterek egyre nagyobb teret hódítottak a mindennapi életben és a reklámozásban éppúgy, mint a kísérletezés és a galériákban való kiállítások terén.

Éppen a grafika pályáján a legérdekesebb Capuz figurája: kihasználta a magazinok, illusztrált kiadványok, plakátok és egyéb nyomtatott médiák által a művészek számára nyújtott cselekvési tér bővülését; A rajzot akkor művelte, amikor már nem feltétlenül esszé volt, hogy autonóm alkotás legyen, és az illusztrációkat is, amikor az egyik leghatékonyabb módja lett a széles nyilvánosság számára a kreatív innovációk megismerésének. Így ha csak festményeit tekintve elmélyülünk Capuz hagyatékában, akkor nagyon alulmaradunk – mert fontos része volt a vizuális kultúra mélyreható és egyben gyors átalakulásának szakaszában -, de nem téveszthetjük szem elől a szilárd hagyományokban rejlő gyökereit: a 17. században genovai származású szobrászok és faragók sorába tartozott, a 17. században pedig bátyja, Joséculp volt.

Tekintettel arra, hogy a plakátművészek, illusztrátorok és gravírozók kevesebb figyelmet kaptak és kapnak ma is, Capuz, a karikaturista mindeddig nem volt kiterjedt kiállítás tárgya, annak ellenére, hogy gyakorlatilag egész pályafutását Barcelonában dolgozta fel, olyan nyugtalan művészek generációjával érintkezve, akik nem voltak hajlandók bezárni az ajtókat. Ott került kapcsolatba a nemzetközi trendekkel, igényesebb környezettel és fejlettebb grafikával: katalán korai időszakában rajzfilmeket készített, amelyekben geometriát és szaggatott formákat mutatott be, a gyors vonalaknak köszönhetően elért dinamizmust.

A Seix Barralnak dolgozott, de népszerűségre tett szert, köszönhetően a szatirikus és kulturális magazinokban, mint pl. L'Esquella de la Torratxa és Apua polgárháború előtti barcelonai legfontosabb humoros kiadványok között; Ott és kereskedelmi és ünnepi plakátjaikon 1900 körül a múlt kanyargós és díszítő rajzvonalaitól folyamatosan távolodó alkotások láttak napvilágot. Ebből a szempontból ezek megszilárdulása az 1924-es Országos Képzőművészeti Kiállítás Díszítőművészeti szekciójában érem és egy újabb arany a nemzetközi kiállításon, az azt követő párizsi művészeti kiállításon.

Festőként ki kell emelnünk portréit, amelyek alapvetően a magánszféra számára készültek, és feltűnően távol állnak a rajzaiban felvetett érdeklődéstől. Ezek meglehetősen intim hangvételű kompozíciók, amelyekben általában egy nő, gyakran a felesége volt a modell; Dolgozott az illemet ábrázoló olajfestményeken, valamint az éjszakai és utcai élet jeleneteiben is, ami olyan gyakori volt az expresszionizmus felé hajló emberek körében ugyanabban a húszas években.

A kiállítás olyan alkotók újrafelfedezése felé kíván ma újból felfedezni, akik a plasztikai művészetek esztétikai és formai megújítását részesítették előnyben anélkül, hogy a vászon lenne a fő játékterük, és arra hív fel bennünket, hogy fordítsunk nagyobb figyelmet a kis és törékeny formátumokban rejlő leletekre: bennük a művészet és a társadalom közötti kapcsolatok csíráját pillantjuk meg, amelyeket ma ismerünk, és amelyeket a média figyelme és a tervezés nélkül nehéz megérteni; az új terek.

Azok, akik mélyebben szeretnének elmélyedni Capuz alakjában, a valenciai González Martí Nemzeti Kerámiai Múzeum gyűjteményében találhatják meg.

„Pascual Capuz: a művész, aki a modernitást grafikus nyelvvé változtatta”

A KORTÁRS SPANYOL REALIZMUS MÚZEUMA. MUREC

Paseo de San Luis, s/n

Almeria

2026. október 23-tól 2027. január 17-ig