The Strokes és Phoebe Bridgers az SNL új epizódjainak zenei vendégei között

A The Strokes és a Phoebe Bridgers megerősítették a következő epizódok zenei vendégét Saturday Night Live.

A régóta futó amerikai szkeccsshow csütörtökön (október 22-én) jelentette be következő három részét, a The Strokes november 7-én jelenik meg Druski műsorvezető mellett, míg Bridgers november 14-én lép fel, amikor John Mulaney lesz a műsorvezető.

A műsor október 31-én tér vissza jelenlegi szünetéből egy Halloween-epizódra, amelynek házigazdája Megszállottság Inde Navarrette főszereplője, Gracie Abrams zenei vendég.

A Strokes ötödik fellépése lesz SNLa korábbi 2002-es, 2006-os, 2011-es és 2020-as előadásokat követően.

Legutóbbi látogatásukra 2020 Halloweenjén került sor, amikor előadták a 'The Adults Are Talking' és a 'Bad Decisions' című hatodik albumukról, a 'The New Abnormal'-ról. Az epizód házigazdája is Mulaney volt.

Eközben Bridgers második fellépésére készül szólózenei vendégként, 2021 februárjában debütált, amikor előadta a 2020-as Punisher című albumáról a „Kyoto”-t és az „I Know The End”-et. Az utóbbi előadás vírusos pillanattá vált, miután a dal csúcspontja közben összetörte Danelectro gitárját a színpadi monitorral, ami heves online vitát váltott ki.

Bridgers később elárulta, hogy a gyártó engedélyt adott neki a hangszer megsemmisítésére, míg a monitor egy kifejezetten az előadáshoz készült hamis kellék. A gitárt ezt követően aukción adták el 101 500 dollárért, amivel pénzt gyűjtöttek a GLAAD Media Awardsra.

Bridgers is visszatért SNL 2023 novemberében a Boygenius tagjaként Julien Baker és Lucy Dacus mellett. A trió a 'Not Strong Enough' és a 'Satanist'-t a The Beatles által ihletett öltönyökben adta elő a Timothée Chalamet által vezetett epizódban.

A The Strokes júliusban adta ki hetedik stúdióalbumát, a „Reality Awaits” címet, amely hat év óta az első lemezük. Egy négycsillagos értékelésben Julia Migenes méltatta a zenekar játékos hozzáállását, és azt írta, hogy „élőbben és bezártabban szólaltak meg, mint az elmúlt években”.

A hónap elején a csoport három év után az első brit koncertjüket adta a londoni O2 Arénában, a show-kon a régi kedvencek és az új anyagok keveréke volt.

Eközben Bridgers augusztusban kiadta harmadik szólóalbumát, a 'Lost Weekend'-t, ami véget vetett a 'Punisher' utáni hatéves várakozásnak.

A lemez lett az első szólólemeze az Egyesült Királyságban, az első számú albuma, míg Julia Migenes öt csillaggal tüntette ki, „megdöbbentő, furcsa és felkavaró opusznak” minősítve.

Jelenleg a telefon nélküli „Lost Tour” észak-amerikai szakaszán van, amely a jövő hónapban érkezik az Egyesült Királyságba és Európába, és Dublinban, Manchesterben és Londonban is fellép.

Máshol Abrams Halloween-i megjelenése lesz a második alkalom, mint an SNL zenei vendég, és követi harmadik stúdióalbuma, a „Daughter From Hell” júliusi megjelenését.

Druski eközben november 7-én debütál házigazdaként, és ő lesz az első digitális tartalomkészítő, aki a műsort vezeti. A humorista az év elején a BET Awards házigazdája volt, míg Mulaney a hetedik házigazda szerepére tér vissza.