82 éves korában meghalt Ken Atchity, a Joe Somebody és a The Meg producere

Ken Atchity, író és professzor, aki olyan filmek irodalmi menedzsere és producere lett, mint pl Joe Valaki, Hisztéria és A Megmeghalt. 82 éves volt.

Atchity veseelégtelenségben halt meg hétfőn a Los Angeles-i Cedars-Sinai Medical Centerben – mondta el régi üzleti és producer partnere, Chi-Li Wong. A Hollywood Reporter.

Atchity 16 romantikus telefilm mögött is állt, amelyek zászlaja alatt készültek A szerelem árnyalatai amelyeket kábelre és videóra gyártottak. Kanadában, az Egyesült Államokban az HBO/Cinemax csatornán futottak, és a Warner Bros.

Atchity készítette a cápás thrillert A Meg (2018) és annak folytatása, Meg 2: Az árok (2023), mindkettő Jason Statham főszereplésével. (Jon Turteltaub rendezte az első részt, Ben Wheatley a másodikat.)

Ráadásul Joe Valaki (2001), Tim Allen főszereplésével és Hisztéria (2011), Maggie Gyllenhaal főszereplésével, az Atchity olyan filmeket készített, mint pl Az élet vagy valami hasonló (2002), Angelina Jolie főszereplésével és Gospel Hill (2008), rendezte: Giancarlo Esposito.

A többi produkció az 1989-es telefilm volt Az Amityville-i horror: A gonosz szökések és a 2010-es dokumentumfilm A Kennedy részlet.

A több mint 20 könyv szerzője, Atchity a Story Merchant Books élén állt, ügyfelei munkáit eladta kiadóknak, filmes és televíziós csatornáknak, miközben sok más művet maga adott ki.

Az öt gyerek egyike, Kenneth John Atchity 1944. január 16-án született Eunice-ban, Louisianában. A Missouri állambeli Kansas Cityben nevelkedett, Ignatian ösztöndíjjal végzett a Rockhurst High Schoolban, és a Georgetown Egyetemen tanult (középiskolás korában publikálta első könyvismertetőit A Kansas City csillag).

A Georgetownban Atchity klasszikus és angol szakon végzett, a diákok által vezetett újság főszerkesztőjeként dolgozott. A Hoya nyarat az angliai Cambridge-i Egyetemen töltötte, ahol irodalmat és szociális intézményeket tanult.

Miközben a Yale-en szerzett mesterfokozatot, A. Bartlett Giamatti és Erich Segal irányítása alatt tanult, majd több mint egy évtizeden át tanított a Los Angeles-i Occidental College-ban, mielőtt az 1980-as években a show-bizniszbe kezdett.

A túlélők között van felesége, Kayoko, akit 2003-ban vett feleségül; gyermekei, Vincent és Rosemary; unokái, Margaret, Edward, Oliver, Eliot és Louis; és a nővérei, Mary és Laurie.

Az ő emlékére adományozható a Yoga Gives Back, amelynek célja az indiai nők és gyermekek megerősítése.