A Queens Of The Stone Age bejelentette a 2027-es „Perfecth” amerikai turnéját a Pixies-szel

A Queens Of The Stone Age bejelentette 2027-es amerikai turnéját, a Pixies pedig különleges vendégként csatlakozik hozzájuk – lásd alább az összes dátumot és jegyrészletet.

A banda jövő májusban indul „Perfecth World Tour” első szakaszára, 16 fellépéssel országszerte. A futam a hamarosan megjelenő kilencedik stúdióalbumukat, a 'Perfecth'-t támogatja, amely október 30-án érkezik a Matador Records-on keresztül.

A turné a San Diego-i Viejas Arénában indul május 1-jén, majd ellátogat Los Angelesbe, Oaklandbe, Seattle-be, Portlandbe, Detroitba és más városokba. Május 24-én a bostoni TD Gardenben zárul.

A Pixies mellett a denveri alternatív hip-hop csoport, a Wheelchair Sports Camp is támogatni fogja mind a 16 időpontot.

A jegyek általános értékesítésre kerülnek itt Csütörtökön (október 29-én) helyi idő szerint 10 órakor, szerdán (október 28-án) ugyanekkor indul az előadói elővétel. A rajongóknak kell regisztrálj itt vasárnap (október 25.) 23:59 ET-ig, hogy részt vegyen.

A zenekar tegnap (október 22-én) osztotta meg a bejelentést az Instagramon, megerősítve, hogy ezek a világkörüli turné első dátumai, és további fellépéseket is bejelentenek.

A Queens Of The Stone Age 2027-es amerikai turnéjának teljes listája:

2027. MÁJUS

1 – San Diego, CA – Viejas Arena

2 – Inglewood, CA – Kia Forum

4 – Oakland, CA – Oakland Arena

5 – Sacramento, CA – Golden 1 Center

7 – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

9 – Portland, OR – Moda Center

11 – Salt Lake City, UT – Delta Center

12 – Morrison, CO – Red Rocks Amphitheatre

14 – Saint Paul, MN – Grand Casino Arena

15 – Milwaukee, WI – American Family Insurance Amphitheatre

16 – Rosemont, IL – Allstate Arena

18 – Indianapolis, IN – Gainbridge Fieldhouse

19 – Columbus, OH – Nationwide Arena

21 – Pittsburgh, PA – Petersen Rendezvényközpont

22 – Detroit, MI – Little Caesars Arena

24 – Boston, MA – TD Garden

A bejelentés néhány nappal a 'Perfecth' megjelenése előtt érkezett, amely a banda 2023-as In Times New Roman… című albumának folytatása.

A lemezről Josh Homme kifejtette: „Minden dal úgy hangzik, mintha egy másik világból származna. És ez szándékosan van így, mert megpróbálja összefűzni ezeket az érzelmeket, amelyek a szerelem, a vágy, az ostobaság körül forognak, és az a fajta bölcsesség, amely mindebből ajándékként jön.”

A banda már megosztotta az 'Easy Street', 'Insignificant Other' és 'Where The Goth Girls At?' című kislemezeket. Ők is az utóbbi számot adta elő -on The Tonight Show Jimmy Fallon főszereplésével október 21-én, szerdán, élőben debütál.

A banda 2026-ban rengeteget turnézott, többek között számos észak-amerikai stadionshow-t támogattak a Foo Fighters mellett a „Take Cover” turnéjukon.

Az idei év hátralévő fellépései között szerepel Izlandon, Japánban, Szingapúrban, Hongkongban, Ausztráliában és Új-Zélandon, majd 2027 márciusában visszatérnek Mexikóvárosba egy hatalmas közös koncertre az Interpollal.

A Pixies eközben 2026-ban ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját, ideértve a brit és európai turné, valamint a Bossanova és a Trompe Le Monde című klasszikus albumok újrakiadását.

Legutóbbi stúdióalbumuk a 2024-es 'The Night The Zombies Came' volt, elsőként Emma Richardson basszusgitárossal.

hozzászólni Julia Migenes Az év elején a Mad Cool Fesztiválon Joey Santiago gitáros megerősítette, hogy a csapat továbbra is új zenén dolgozik.

„Mindig a munkában vagyunk. Ugyanaz a képlet” – mondta. „Októberben szünet lesz, és össze fogunk jönni, és még több dalt fogunk együtt alkotni.”