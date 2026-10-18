96 éves korában meghalt Gene Schwam, Elvis Presley, Judy Garland és Julie Andrews hollywoodi publicistája

Gene Schwam, a veterán hollywoodi publicista, aki olyanokkal dolgozott együtt, mint Elvis Presley, Judy Garland, Julie Andrews, Barbara Eden és Blake Edwards. 96 éves volt.

Schwam pénteken halt meg Los Angelesben, rövid betegség következtében.

1954-ben Stanley Cowan publicistával dolgozott, és heti 35 dollárt keresett, amikor úgy döntött, elhagyja a céget, és megalapította saját ügynökségét. Adeline Hanson mellett 1955-ben megnyitották a Hanson & Schwam Public Relations-t.

A cég éttermeket és zenészeket képviselt, bár névsoruk gyorsan kiterjedt a szórakoztatóiparra is. Nancy Wilson és Lou Rawls azok között volt, akiket az ügynökség képviselt, amely emellett a Cocoanut Grove éjszakai klub reklámozásával is foglalkozott.

Schwam Lenny Bruce-szal, Cyd Charisse-szal és Gene Barry-vel is dolgozott. Az Andrews-szal és Edennel végzett munkája központi szerepet játszott publicista karrierjében, és szoros barátságot kötött Edwardsszal; 1981-es filmjének publicista karaktere ZOKOGÁS Schwam ihlette.

Ő az Arizona State University Humanity projektjének kezdeményezése, a Humanity 101, amely az együttérzést, az empátiát, a megbocsátást, az integritást, a kedvességet, a tiszteletet és az önreflexiót támogatja.

A veterán publicista a vele folytatott beszélgetésben reflektált karrierjére A Hollywood ReporterChris Gardner 2021 áprilisában megjegyezte: „Van egy hiba, amit az emberek elkövetnek, amikor azt hiszik, hogy arról van szó, hogy kit ismersz Hollywoodban, de nem erről van szó, hanem arról, hogy ki ismer téged.”

A siker néhány titkát is megosztotta: „Kezdje a játék végével, és haladjon visszafelé” – mondta Schwam. „Kitaláljuk, mit akarunk csinálni, például Oscar-díjat nyerni, aztán kitaláljuk, hogyan juthatunk el odáig.”

Schwam hozzátette: „Mindig is úgy éreztem, hogy a személyi szolgáltató üzletág sikere az ajánlásokban rejlik. Nem telefonálás vagy internetezés. Mindig azt mondta valaki: „Hé, Gene, van egy barátom, aki könyvet ír, érdekelne a velük való együttműködés?””

Felesége, Myrna Schwam maradt; lánya, Stephanie Schwam Adams; mostohagyermekei, Adam London, Greg London és Linda London; és négy unokája.