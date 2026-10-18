Nézze meg, ahogy a Metallica a Las Vegas Sphere-n megosztja az „…And Justice For All” és a „The Call Of Ktulu” filmfelvételeket.

A Metallica a Las Vegas Sphere-ben tartott hatalmas rezidenciájának nyitó estéjén élő számokról osztott meg pro-shot felvételeket.

A „Life Burns Faster” rezidencia október 1-jén nyílt meg az ikonikus helyszínen, látványos vizuális megjelenítésekkel.

Azon az estén több mint 10 év után először adták elő az „…And Justice For All”-t más rajongói kedvencekkel együtt.

A Metallica most megosztotta az előbbiről készült pro-shot felvételeket, az észbontó látványvilággal és az 1984-es 'The Call Of Ktulu' számmal együtt. Alább megtekintheti.

A rezidencia ma este (október 17-én) folytatódik, és a hónap hátralévő részében tart. Innen 2027-ben november 5-én és 7-én, valamint január 28-án és 30-án, február 4-én, 6-án, 18-án, 20-án, 25-én és 27-én, valamint március 4-én, 6-án, 11-én és 13-án tartanak pár előadást. Jegyek kaphatók. itt.

A Las Vegas-i fellépések mellett a banda megerősítette a Limp Bizkit 2027-es turnéját is, és ugratták, hogy 767 új riffjük van a következő albumukhoz – ami arra utal, hogy a projekt során „újra a 90-es évekbe mennek vissza”.

Roger Waters másutt a közelmúltban visszavágott a frontembernek, James Hetfieldnek a legutóbbi színpadi megjegyzései nyomán a zenéről és a politikáról, és a Metallica frontemberét „teljes fasznak” nevezte, akinek „körülbelül három IQ-ja van”.

A megjegyzések Hetfield legutóbbi megjegyzéseire vonatkoznak, amikor a Metallica rezidenciája részeként lépett fel a Las Vegas Sphere-ben. Október 10-én a színpadon megköszönte a közönségnek, hogy esetleg messzire utaztak, hogy megnézhessék műsorukat, és megnyugtatta őket, hogy a világ problémái elől menekülés érzését akarják kelteni, nem pedig saját „barom” napirendjükkel tanítani őket.

„A Metallica nem azért van itt, mint néhány más előadóművész, hogy a baromságukkal befolyásoljon téged, rendben” – osztotta meg. „Nem baromság. Azért vagyunk itt, hogy elfelejtsük az összes külső szart, oké? A Metallica programja a szerelem, az energia és a nehézzene, bébi!”

Bár nem említett neveket, egyes rajongók azt sugallták, hogy ez Macklemore biccentése lehet, akit Ed Sheeran „Loop” turnéjának támogatójaként ejtettek el, miután beszédet mondott a „szabad Palesztinára”. Mások azt gondolták, hogy ez egy ütés lehetett Hayley Williams felé is – aki a legutóbbi fellépésein azt mondta, hogy „Fuck ICE” – vagy akár Tom Morello metalművészt, aki nemrégiben Jack Blacket, Foo Fighterst, Bruce Springsteent és másokat is behívott a politikai töltetű Power To The People fesztiválra.

Waters megosztotta gondolatait Hetfield megjegyzéseivel kapcsolatban. – Abbahagyhatnánk erről a szúróról a beszélgetést? – mondta, amikor vendégszerepelt Katie Halper podcastjában. „Annyira unatkozom vele. Csak azt mutatja, hogy ő egy teljes fasz. Körülbelül három IQ-ja van, és őszintén szólva nem tudom, miért beszélünk róla, mert ő egy senki.”

Waters régóta támogatja Palesztinát. 2024-ben arra buzdította követőit a közösségi médiában, hogy ne szavazzanak Kamala Harrisra vagy Donald Trumpra az amerikai választásokon, az izraeli-palesztinai konfliktussal kapcsolatos akkori álláspontjuk miatt. Nemrég, tavaly júliusban támogatásának adott hangot a Palestine Action mellett, miután a szervezetet a 2000-es terrorizmusról szóló törvény értelmében betiltották terrorista csoportként.

Más zenészeket is visszaütött az Izraellel kapcsolatos különféle álláspontjuk miatt. Azt mondta a Radiohead Thom Yorke-nak és Jonny Greenwoodnak, hogy „nincs vita tárgya”, majd így folytatta: „Ez nem konfliktus, hanem népirtás, Thom és Jonny!”

A közelmúltban Ed Sheerant is „kis szúró”-nak nevezte, amiért lehetővé tette, hogy Macklemore-t elindítsák a „Loop Tour”-on, miután a rapper szenvedélyes beszédet mondott a színpadon, és felszólított „minden emberrel méltósággal, tisztelettel és egyenlőséggel bánni”, valamint „szabad Palesztinára”.

A Metallica már évek óta nem hajlandó megosztani politikai álláspontját, és 2017-ben Hetfield azt mondta, hogy szeretné megtartani magának a Donald Trumpról alkotott gondolatait, azzal érvelve, hogy a politika „elválasztja” az embereket.

2020-ban a Metallica arról is beszélt, hogy egy olyan időszakban, amikor a különféle társadalmi konfliktusok miatt nagy a feszültség, a zenéjük egységet akart kelteni, tavaly pedig a zenekar arra kényszerítette az amerikai kormányt, hogy vonjon vissza egy közösségimédia-videót, amely engedély nélkül használta az Enter Sandmant.