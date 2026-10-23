A Cipruson és az Apartheid Dél-Afrikában játszódó „Apart” „Kihívja a „mi” és „ők” gondolatát” (Exkluzív Tallinn előzetes)

Találhat-e egy fiatal nő, aki az 1970-es években a kettészakadt Ciprusról távozott, egy rendezett házasságban az apartheid Dél-Afrikában, és még szerelmet is találhat-e, különösen akkor, ha a múlt titka azzal fenyeget, hogy mindent megváltoztat?

Vel Különdél-afrikai ciprusi író-rendező, Stelana Kliris (Find Me Falling, Elkötelezett) egy mélyen személyes filmet készített az elmozdulásról, az összetartozásról, a határokról, mind a fizikairól, mind a szívünkben lévőkről, valamint az emberi kapcsolatokról. És menekült szülei valós élményei ihlették.

A 30. Tallinni Fekete Éjszakák Filmfesztiválon (PÖFF) világpremierre kerülő filmben Leem Lubany (Omar, Rock the Kasbah), Luca Pasqualino (Riválisok, A testőrök) és Girley Jazama (A Függőfa alatt, A fehér vonal).

„1974-ben, amikor Törökország megszállja Ciprust, a fiatal Eleni (Lubany) egy megbeszélt házasság révén elhagyja hazáját, és az apartheid Dél-Afrikában találja magát, és egyik megosztott országot egy másikra cserél” – olvasható a film összefoglalójában. „Ott egy új élet Nicoval (Pasqualino) lassan szerelemmé változik, mígnem egy váratlan barátság rákényszeríti őt, hogy szembenézzen múltja titkával.”

Cipruson forgatott egy történet, amely Ciprus és Dél-Afrika között zajlik, Külön az 1970-es évek viharos időszakát eleveníti fel, a női perspektívára összpontosítva. A filmrendezőé Find Me Falling lett az első ciprusi film, amelyet a Netflixen mutattak be.

Külön megnyitja a tallinni kritikusok válogatás rovatát. „Ezzel a nagyon személyes és ambiciózus filmmel Stelana Kliris egy mélyen megindító filmes ódát közvetített az emberiséghez, egy olyan filmet, amely még az utolsó képkockát követően is veled marad” – ugratja a fesztivál honlapja.

Simon Sarketzis operatőrével és Emilios Avraam vágójával. Külön a Reinvent Yellow Sales értékesíti. A producerek Kliris, Susan Simnett, Jamie Harvey és Ioanna Bolomyti.

„Mindig is lenyűgözött, hogy az olyan emberek, mint a szüleim, akik Ciprusról Dél-Afrikába emigráltak, egyik megosztott helyet a másikra hagytak, és ezt egy olyan filmmé akartam lefordítani, amely megkérdőjelezi a „mi” és az „ők” gondolatát, és bár a központi narratíva kitalált, a körülötte lévő események valós eseményekből származnak” – mondja Kliris. „Ez egy bensőséges, karaktervezérelt film sajátos esztétikával, amely nemcsak a két helyszínt, hanem két különálló időszakot is reprezentál, az 1970-es évek Dél-Afrikáját átszőve a ciprusi múlt visszaemlékezéseivel, és miközben a háború és az apartheid szolgál háttérként, a szerelemről, barátságról és identitásról szóló történetünk emberibb, bensőségesebb élményt nyújt.”

THR most már kizárólag az előzetesét mutathatja be Külön. Készülj fel egy megható utazásra az időben és az egész világon, hogy első pillantást vethess a főszereplők kihívásaira és érzelmeire.