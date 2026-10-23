A „Clayface” célja, hogy a DC Studios kasszagyőzelmet szerezzen, mivel a „Mindent láthatsz” erős marad

Clayface úgy tűnik, okot ad a DC Studios csapatának egy boldog arckifejezésre a nyitóhétvégén a pénztáraknál, bár az A24 második hétvégéjétől versenyezni fog. Mindent láthatszami továbbra is felpörgeti a közönséget.

A Warner Bros. 25 és 30 millió dollár közötti hazai bevezetést tervez Clayface több mint 3400 észak-amerikai moziból, nemzetközi szinten további 20-25 millió dollárral együtt. James Watkins rendező 44 millió dolláros költségvetésű body-horror filmje Tom Rhys Harries és Naomi Ackie főszereplője Matt Hagen (Harries), egy színészhez fordul segítségért, miután arca eltorzul.

Ez a DC Studios főnökeinek, James Gunnnak és Peter Safrannak tervezett harmadik funkciókiadása. Felsőbbrendű ember tavaly erőteljesen elindította a DC Universe filmes oldalát, míg Szuperlány A nyár folyamán a 170 millió dolláros költségvetésű film 37,1 millió dollárral debütált belföldön, majd világszerte 126 millió dollárral fejezte be sorozatát. Clayface jóval szerényebb költségvetésből áll.

Clayface jobban járt a kritikusokkal, mint Szuperlányamely 75 százalékos jóváhagyást kapott a Rotten Tomatoes bírálóitól, szemben a nyári Milly Alcock vezette kiadás 52 pontjával. számára írt recenziójában A Hollywood Reporterhívta Frank Sheck kritikus Clayface „Egy nagy kilengés, ami határozottan kifizetődik.”

A hétvége első helyéért potenciális versenyt kínál az A24 nyüzsgő Elizabeth Holmes dokumentumfilmje Mindent láthatszamely 2600 észak-amerikai mozira bővül, miután debütáló keretében 855-ben játszott. Nathan Fielder és Lance Oppenheim rendezők filmje a kegyvesztett Theranos-alapító életéről a börtönbüntetés megkezdése előtt szenzáció volt a nyitóhétvégén, 15 millió dollárral felülmúlva a második helyet a Paramount és a Legendary's mögött. Street Fighter.

Mindent láthatsz az előrejelzések szerint eléri a 18 millió dollárt, és valószínűleg meghaladhatja azt.

Ezen a hétvégén kerül a mozikba a Laika animált stop-motion funkciója Wildwood Travis Knight rendezőtől. 2926 észak-amerikai moziba állítják be, és a Rotten Tomatoes 100 százalékos jóváhagyásával rendelkezik.

Ráadásul a Sonyé Klára és a NapJenna Ortega és Amy Adams főszereplésével Taika Waititi rendező, a hétvégén debütál, akárcsak az Amazon MGM Studios Ali G: Ki vagyok én?hiszen Sacha Baron Cohen vígjátéka mindössze egy hétre a mozikba kerül a Prime Video streaming indulása előtt.

Egy másik újonc a Black Bear's Sundance kiemelkedő Fonotta rendezők Alex Huston Fischer és Eleanor Wilson romantikus fantasy-je Olivia Colman és Alexander Skarsgård főszereplésével.