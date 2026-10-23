Raye a Mercury-díj „legjobb születésnapi ajándékáról”: „Úgy érzem, hogy komolyan láttak”

Raye beszélt arról a megtiszteltetésről, hogy megkapta a „legjobb születésnapi ajándékot” a 2026-os Mercury-díjjal a „This Music May Contain Hope” című filmért, és megosztotta azzal, hogy „csak úgy érzi, komolyan látják” több éves küzdelme után.

A londoni énekes-dalszerzőt tegnap este (október 22-én) a Newcastle-ben a 2026-os díj nyertesévé koronázták második albumáért, megelőzve Paul McCartney, JADE, Nia Archives, Dave, Suede, Florence + The Machine, Olivia Dean, RicalAY, Kna Dovey és E. War Child 'Help(2)' válogatásalbum.

A nyereményt ma este annak előestéjén szerezte meg, hogy az albumot teljes egészében egy zenekarral játssza le a legendás londoni Royal Albert Hallban, és megelőzi, hogy holnap ünnepli 29. születésnapját. Érzelmes üdvözlőbeszéde és a színpadi záró fellépése után Raye a nyertesek szobájába indult, hogy a médiához szóljon a newcastle-i Utilita Arénában – ahol elmondta, hogy az este beteljesítette álmát, hogy egy „pasi”-t vagy egy „Mercury-díjat” kapjon.

„Annyi szívet öntöttem ebbe az albumba, tényleg tettem” – mondta Raye a szobában. „Egyébként azt a célt tűztem ki magam elé, hogy csak a legambiciózusabb albumot készítsem el. Körülbelül négy zenekarnyi zenész van ezen. Annyi szenvedély és szeretet a zene iránt, ami belekerült az albumba, és ez az elismerés nagyon komoly, és mindig is álmodoztam, hogy egyszer megkapjam. Nagyon hálás vagyok. Ez a legjobb születésnapi ajándék, amit kérhettem.”

A lemezkiadóval vívott, nagy nyilvánosságot kapott csatái óta tett utazásáról a következőket mondta: „Úgy érzem, hogy komolyan láttam, tudod? Mindig van harc a művészet és a reklám között, vagy a „Kié a legnagyobb?” vagy „Mi folyik ott?”, és attól, hogy látták azt a munkát, amelybe a szívemet öntöttem, igazán hálásnak érzem magam, amiért a bírák megszavazták a győzelmet.”

Arra a kérdésre, hogy van-e olyan pillanat az albumon, amelyre különösen büszke, Raye megosztotta, hogy vagy úgy döntött, hogy az utolsó számban minden olyan személyt szerepeltetni szeretne, aki az albumon szerepelt, vagy az 'I Know You're Huurting' című zsigerű dal, amely a mentális egészséggel foglalkozik.

„Ezt a zenekarommal írtam” – osztotta meg Raye. „Csak én voltam és a fiúk. Elkezdtünk beszélni a férfiak mentális egészségéről. Főleg az Egyesült Királyságban nincs kultúrája az érzésekről beszélni. Elkezdtünk beszélgetni, nagyon érzelmesek lettünk, és elkészítettük azt a dalt. Rengeteg igazi fény és szeretet van abban a dalban.”

Arról is beszélt, mit jelent független művészként hazavinni az áhított Mercury-díj szobrot.

„Egyszerűen nem könnyű” – árulta el Raye. „Nem könnyű szakma, és fiatal nőként nem könnyű feljönni, de azt mondom, hogy én biztatást érzek, és remélem, hogy valaki bátorítást kap. Régen tágra nyílt szemmel néztem az ilyen beszédeket, és azt gondoltam: „Bármi lehetséges, ha csak nekivágok”. Bármilyen ciki is most, ez egy igazi dolog. Ez a független szakma, csak a kitartás, nem a lankadatlanság szükséges. de milyen szép dolog annak szentelni az életét, amit szeretsz.

„Végül egy kis ajtó kinyílik, aztán te csak rohansz.”

És ami a közelgő Royal Albert Hall-előadását illeti – amelyre vad kereslet mutatkozott a jegyek iránt, amit a botok zuhantak le –, vajon Raye aludni fog egy kicsit, hogy felkészüljön, vagy végigbulizza az éjszakát, hogy megünnepelje győzelmét?

„Egyáltalán nem bulizom!” – válaszolta a lány. „Az emberek nem veszik észre az énekes létről, hogy műsorokat tartunk, aztán nem beszélünk sokat. Ma éjjel biztosan aludni fogok, de azt hiszem, egy kicsit a plafont fogom bámulni. Holnap lesz a második kör a Royal Albert Hallban. Az első alkalom volt életem egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb estéje. Nem hisszük, hogy szó szerint előadjuk ezt az albumot, és szó szerint előadjuk ezt az albumot. nevetséges, tényleg.”

'This Music May Contain Hope' – ami Julia Migenes ötcsillagos értékelést adott, és „a zenei maximalizmus legnagyszerűbb látványosságaként” üdvözölték – az Egyesült Királyságban a Number One sláger lett, és a 2026-os Reading & Leeds fesztivál főcímévé vált.

Ez volt Raye második Mercury-jelölése, és azt követi, hogy 2024-ben megdöntötte a BRIT Awards rekordját az egy év alatt elért legtöbb győzelem tekintetében, és hat díjat vitt haza.