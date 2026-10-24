A „Crawl 2” Sarah Niles-szel, Ray Panthakival és további 3-mal a Paramount 2027-es kiadása előtt (exkluzív)

A Paramount Pictures hamarosan megjelenő horrorfilm folytatása Feltérképezés újabb szereplőket szerez.

Sarah Niles, Ray Panthaki, Richard Brake, Charley Palmer Rothwell és Flula Borg csatlakozott Alexandre Aja filmrendező stábjához. Feltérképezés nyomon követés, A Hollywood Reporter megtanulta. Mason Gooding és Emily Rudd korábban bejelentették, hogy a 2027. július 16-án mozikba kerülő, cím nélküli folytatást vezetik.

A kezdeti Feltérképezés 2019-ben került a mozikba, és középpontjában egy nő (Kaya Scodelario) és apja (Barry Pepper) áll, akik egy hatalmas aligátorrajral küzdenek, miután egy hurrikán megrongálta floridai otthonukat. A film globálisan meghaladta a 91 millió dollárt, John DeFore kritikussal írt a filmjében THR felülvizsgálja, hogy „az izgalmakat keresőknek értékelniük kell azt a gyors ütemet, amellyel a félelmek, kudarcok és lehetséges szökések születnek.”

Aja az új filmet Jason Harry Pagannel, Andrew Deutschmannel és Gregory Levasseurrel közösen írt forgatókönyv alapján irányítja. A producerek közé tartozik Craig Flores, Sam Raimi és Aja, míg Levasseur, Kevan Van Thompson és Zainab Azizi vezető producerek.

Niles két Emmy-díjra jelölték az Apple TV-n nyújtott alakításáért Ted Lassoés főművei közé tartozik Fantasztikus négyes: Az első lépések, államfők és F1. Őt a TFC Management, Denton Brierley és Shelby Weiser képviseli.

Panthaki Samantha Morton és Charles Dance mellett jelent meg a Starz sorozatban A kígyók királynője és olyan vonásokban voltak szerepei, mint pl Forráspont, Hivatalos titkok és Colette. A CAA, a TFC Management, a londoni CAM és Lucy Popkin képviseli.

A fék olyan jellemzőiről ismert, mint Barbár, Mandy és Batman kezdődik és olyan sorozatokhoz, mint pl Kingstown polgármestere, Peaky Blinders és Trónok harca. A színészt Markham, Froggatt & Irwin az Egyesült Királyságban és az Untitled Entertainment az Egyesült Államokban reprodukálja.

Rothwell filmjei között szerepel A futó ember, Midas ember és Dunkerquesorozatmunkával együtt Ipar és Egy úriember Moszkvában. Rothwellt Ollie Azis képviseli az Independent Talent Groupnál.

Borg olyan vonásokban jelent meg, mint Pezsgő problémák, Kémem: Az örök város, Az öngyilkos osztag és a Pitch Perfect franchise, amellett, hogy részei sorozatokban, mint Tulsa király és Az újonc. Borgot az Artists First, az Artemis Entertainment, a United Agents és Felker Toczek képviseli.