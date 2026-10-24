Macklemore „szabad Palesztinát” szólít fel, és elítéli az ICE-t az Ed Sheeran-saga óta az első előadáson

Macklemore „szabad Palesztinát” szorgalmazott, és elítélte az ICE-t az első fellépése során, amióta Ed Sheeran múlt hónapban elindult turnéján. Nézze meg az alábbi felvételt.

A rapper egy 17 dalból álló szettet játszott az ikonikus Colorado-i Red Rocks Amphitheatre-ben csütörtökön este (október 22-én). Setlist.FM. Ez azután történt, hogy eltávolították Sheeran észak-amerikai hurokműsoraiból, mert palesztinabarát álláspontját fejezte ki a színpadon.

Az e heti koncert egy pontján Macklemore szenvedélyes beszédet mondott, amelyben megduplázta nézeteit, miközben felszólalt a világ más tragédiái és igazságtalanságai ellen.

„Embernek lenni ebben a pillanatban nem bonyolult” – kezdte. „Ez nem politikai. Emberi dolog szívvel lenni, nézni, ahogy mások szenvednek, és azt mondani: „Ne többé!” Szóval azt mondom, szabad Palesztina. Azt mondom, szabad Palesztina!”

A művész így folytatta: „Azt mondom, szabaddá meg Szudánt. Azt mondom, szabaddá tegye Kongót, Libanont Haitinek, mindazoknak, akiket az ICE sújt Amerikában, és félnek elhagyni házukat.”

Miután elragadtatott tapsot és éljenzést kapott a közönségtől, Macklemore így zárta: „Az üzenet mindig a szeretet lesz.”

A Sheeran turnéjából eredő vita után Macklemore egy rövid „Free Palestine Tour”-t hirdetett az Egyesült Királyságban és Európában. A jótékonysági műsorok azóta elkeltek, a rapper azt mondta, hogy „lenyűgözte” a válasz.

„Gyorsan és közösségben hoztuk össze ezeket a műsorokat, hisz a zenészek szolidárisak lehetnek Palesztinával, felhasználhatják a színpadot pénzgyűjtésre és megmutatják, milyen lehet a kollektív cselekvés” – írta. „Amikor a hatalmon lévők megpróbálják elhallgattatni a felszabadulásra való felhívásunkat, a művészet mindig az ellenállás egyik formája lesz.”

A saga akkor kezdődött, amikor Macklemore szenvedélyes beszédet mondott Sheeran előtt a New Jersey-i MetLife Stadionban a múlt hónapban.

Arra szólított fel, hogy „minden emberrel méltósággal, tisztelettel és egyenlőséggel bánjanak”, és azt mondta az embereknek Gázában és Ciszjordániában, hogy „nem feledkeztünk meg róluk”. „Szabad Palesztinát” nyilvánított, és előadta 2024-es „Hind's Hall” tiltakozó dalát a gázai felvételek mellett.

A Pink és az Izraeli-Amerikai Tanács bírálatait követően Macklemore megvédte kijelentését, mondván, hogy „soha nem lehet vitás az, hogy minden embert egyenlően kezeljenek”.

A Gillette Stadion tulajdonosa, Robert Kraft kifogásolta, hogy Macklemore fellépjen Sheeran később tervezett előadásain a helyszínen.

A rapper ezt követően megerősítette, hogy eltávolították a túra többi részéből, azt állítva, hogy Sheeran azt mondta neki, hogy Kraft és más stadiontulajdonosok tiltakoztak a felállásban való jelenléte ellen. A döntés további felfordulást váltott ki: Sheeran összes többi támogatója és előzenekara kivonult Macklemore-ral való szolidaritásból.

Macklemore ezután felajánlotta Sheeran turnéjából származó teljes 1 millió dolláros bevételét hat palesztinokat támogató szervezetnek, és azt mondta Kraftnak: „Bármiben is nem értünk egyet, ebben talán egyetértünk: a palesztin életeket érdemes megvédeni.” Kraft maga is megerősítette, hogy 2 millió dollárral járult hozzá a humanitárius segítségnyújtáshoz a régióban.

Amikor Sheeran végül visszatért a színpadra, elnézést kért a helyzet kezelésében elkövetett „hibákért”, és elárulta, hogy a bukás miatt megkérdőjelezte, akar-e egyáltalán „művész lenni”. A botrány váratlan fordulatot vett, amikor Sheeran tervezett fellépéseit a Gillette Stadionban végül törölték – köszönhetően a környékbeli „súlyos időjárási figyelmeztetéseknek”.

A vita továbbra is válaszokat vonzott a zenei világ minden részéről. Egy nemrégiben készült interjú során Julia MigenesTom Morello dicsérte Macklemore-t, amiért nem volt hajlandó visszavonulni álláspontjától, azzal érvelve, hogy „a bátorság ragályos”. Eközben Lorde egy „Free Palestine” dzsekivel vette célba Kraftot, és a CMAT is megosztotta a témával kapcsolatos „forró véleményét”.

Sheeran visszavágást kapott SNL UKvalamint Amelia Dimoldenberg vendéglátójával „vörös fejű bábként” bélyegezte meg. További kritikák érkeztek Charlotte Churchtől, Greta Thunbergtől és Billy Braggtől. Máshol Bob Geldof védte a sztárt, de azt mondta, hogy „nagyon csodálja(d) Macklemore-t” és azokat, akik elhagyták a turnét.

Sheeran korábbi nyitánya, Aaron Rowe azt mondta, hogy a helyzet miatti haragnak ehelyett „Robert Krafthoz hasonlókra” kell irányulnia. A közelmúltban a Metallica-s James Hetfield látszólag finoman ásott a Macklemore-nál, amikor kritizálta „néhány másik előadót”, akik arra használják fel idejüket a színpadon, hogy „baromságukkal befolyásoljanak”.

A hónap elején Sheeran új támogatási cselekményeket jelentett be jelenlegi „Loop” turnéjához, amely ma este (október 24-én, szombaton) a texasi Arlingtonban folytatódik.