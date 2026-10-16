A Hollywood Reporter, az Animation a Filmfesztivál partnere az Élő Animációs Kerekasztalon Bill Haderrel, Travis Knighttal, további

A Hollywood Reporter együttműködik a Los Angeles-i Animation is Film Festival-lal a THR Animation Roundtable első élő változatában, amely nyilvános beszélgetés az idei év legjobb animációs filmdíj-pályázói mögött álló filmesekkel.

Az idei élő kerekasztalon Bill Hader, a film sztárja és ügyvezető producere is részt vesz A macska a kalapban; Travis Knight, a film igazgatója Wildwood; Louis Clichy, igazgatója Vasfiú; Joel Crawford, társrendező Elfelejtett sziget; Leah Nelson, igazgatója Gubancok; Phuong Mai Nguyen, igazgatója In Waves; és Fawn Veerasunthorn társrendezője Hexed. Egy intim megtérésben THRmegvitatják a filmjeik mögött meghúzódó kreatív jövőképet, kézműves és ipari erőket, valamint a médium jövőjét meghatározó kérdéseket, az anime növekedésétől az AI felemelkedéséig.

Az élő előadásra október 18-án, vasárnap 17 és 18 óra között kerül sor a hollywoodi TCL Chinese 6 Theatre-ben, az AIF fő helyszínén, amely október 16. és 19. között zajlik, és már kilencedik alkalommal kerül megrendezésre.

A kerekasztallal kapcsolatos további információkért látogasson el az AnimationIsFilm.com oldalra.

Az élő esemény következik THREzen a héten elindítja első Animation Power Listjét, amely az animáció legbefolyásosabb vezetőit és tehetségeit ismeri el.

„A Hollywood Reporter Ebben az évben indította útjára az Animation Power listáját, hogy elismerje az animációs filmesek tehetségét és jövőképét világszerte” – mondta Jeanie Pyun, a film szerkesztő-helyettese. THR. „Izgatottan várjuk, hogy a THR Animációs Kerekasztalát először élő közönség elé tárjuk az AIF-fel együttműködve, és az animációs mozit helyezzük az iparági beszélgetések középpontjába.”

A partnerség aláhúzza az AIF elkötelezettségét amellett, hogy az animációt az élőszereplős mozi mellett az őt megillető helyre emelje.

„Az animáció a filmkészítés egyik legdinamikusabb és legkreatívabb ambiciózus formája manapság, de a mögötte álló művészek és iparági vezetők még nagyobb láthatóságot érdemelnek a hollywoodi beszélgetésekben, különösen azért, mert napjaink filmpénztáraiban is érezteti hatását” – mondta Matt Kaszanek, az Animation Is Film igazgatója. „Partner A Hollywood Reporter az első élő THR Animációs Kerekasztal elindítása az AIF-nél izgalmas mérföldkő a fesztivál számára, és nagyszerű lehetőség arra, hogy megünnepeljük a médiumot előrevivő embereket.”