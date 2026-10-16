A Hollywood Reporter, az Animation a Filmfesztivál partnere az Élő Animációs Kerekasztalon Bill Haderrel, Travis Knighttal, további

2026.10.17. A Hollywood Reporter, az Animation a Filmfesztivál partnere az Élő Animációs Kerekasztalon Bill Haderrel, Travis Knighttal, további

A Hollywood Reporter együttműködik a Los Angeles-i Animation is Film Festival-lal a THR Animation Roundtable első élő változatában, amely nyilvános beszélgetés az idei év legjobb animációs filmdíj-pályázói mögött álló filmesekkel.

Az idei élő kerekasztalon Bill Hader, a film sztárja és ügyvezető producere is részt vesz A macska a kalapban; Travis Knight, a film igazgatója Wildwood; Louis Clichy, igazgatója Vasfiú; Joel Crawford, társrendező Elfelejtett sziget; Leah Nelson, igazgatója Gubancok; Phuong Mai Nguyen, igazgatója In Waves; és Fawn Veerasunthorn társrendezője Hexed. Egy intim megtérésben THRmegvitatják a filmjeik mögött meghúzódó kreatív jövőképet, kézműves és ipari erőket, valamint a médium jövőjét meghatározó kérdéseket, az anime növekedésétől az AI felemelkedéséig.

Az élő előadásra október 18-án, vasárnap 17 és 18 óra között kerül sor a hollywoodi TCL Chinese 6 Theatre-ben, az AIF fő helyszínén, amely október 16. és 19. között zajlik, és már kilencedik alkalommal kerül megrendezésre.

A kerekasztallal kapcsolatos további információkért látogasson el az AnimationIsFilm.com oldalra.

Az élő esemény következik THREzen a héten elindítja első Animation Power Listjét, amely az animáció legbefolyásosabb vezetőit és tehetségeit ismeri el.

A Hollywood Reporter Ebben az évben indította útjára az Animation Power listáját, hogy elismerje az animációs filmesek tehetségét és jövőképét világszerte” – mondta Jeanie Pyun, a film szerkesztő-helyettese. THR. „Izgatottan várjuk, hogy a THR Animációs Kerekasztalát először élő közönség elé tárjuk az AIF-fel együttműködve, és az animációs mozit helyezzük az iparági beszélgetések középpontjába.”

A partnerség aláhúzza az AIF elkötelezettségét amellett, hogy az animációt az élőszereplős mozi mellett az őt megillető helyre emelje.

„Az animáció a filmkészítés egyik legdinamikusabb és legkreatívabb ambiciózus formája manapság, de a mögötte álló művészek és iparági vezetők még nagyobb láthatóságot érdemelnek a hollywoodi beszélgetésekben, különösen azért, mert napjaink filmpénztáraiban is érezteti hatását” – mondta Matt Kaszanek, az Animation Is Film igazgatója. „Partner A Hollywood Reporter az első élő THR Animációs Kerekasztal elindítása az AIF-nél izgalmas mérföldkő a fesztivál számára, és nagyszerű lehetőség arra, hogy megünnepeljük a médiumot előrevivő embereket.”

Nikola G.
Nikola G.
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