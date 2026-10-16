A My Chemical Romance megosztja a „Someone Out There Loves You” című tüzes, kiadatlan dalt a „The Black Parade” 20. évfordulós újrakiadása előtt

A My Chemical Romance ledobta az élénk, korábban kiadatlan 'Someone Out There Loves You' című dalt.

A dal az emo ikonok előtt érkezik, akik kiadják a 'The Black Parade' című klasszikus albumuk 20. évfordulós újrakiadását.

A jövő pénteken (október 23-án) megjelenő kiadásban Gerard Way és társai láthatók. látogassa meg újra a négyszeres platinalemezt 2006-ban, és adja ki az eredeti számlistát hat bónuszszám mellett. Ebből három élő felvétel a banda 200 férőhelyes hobokeni Maxwell-helyszínén, ahol 2007 októberében játszottak, a másik három pedig B-oldal, amelyek korábban szétszórva voltak a különböző kiadások között.

A múlt hónapban megérkezett a bónuszanyag első előzetese a 'The Sharpest Lives' élő felvétele formájában. Ez volt az első alkalom, hogy streamelhetővé vált, mivel korábban csak a 2008-as élő gyűjteményük, a „The Black Parade Is Dead!” DVD-részén volt elérhető.

A zenekar most újabb ízelítőt adott a lemezről, és elejtette a felvillanyozó dalt, a „Someone Out There Loves You”-t. A dal ugyanazt a tüzes, lázadó hangzást testesíti meg, mint az album többi része, és eddig még soha nem adták ki hivatalosan. A felvétel a fent említett 2007-es Hoboken-show-ból készült. Nézze meg alább.

A 20. évfordulós újrakiadással a New Jersey-i rockóriások megbízták James Jean-t, a borító mögött álló művészt, hogy „látogassa meg újra a „The Black Parade” világát, és alkosson három új műalkotást.

A mérföldkőnek számító évfordulóról megbeszélve a következőket osztották meg: „20 évvel ezelőtt megírtuk azt, ami lesz a „The Black Parade”, a harmadik lemezünk és a „Three Cheers for Sweet Revenge” folytatása.

„Akkoriban elképzelni sem tudtuk, mit jelent majd a lemez a zenekar számára. Csak annyit tudtunk, hogy valami őrültséget alkottunk, és alig vártuk, hogy világgá vigyük… Ma, 20 év elteltével ünnepeljük a megjelenését. Először egyetlen gyűjteménybe foglalunk mindent, amit azokon a szekciókon végeztünk.”

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A My Chemical Romance jelenleg úton van a 'Long Live The Black Parade' jubileumi turnéjuk részeként, amely során a klasszikus emo albumot teljes egészében eljátsszák, majd a fordulóban egy második szettet is kitörnek a B-színpadon.

Már lejátszották a turné egyesült királyságbeli és európai szakaszát, most pedig az észak-amerikai dátumokkal készülnek. Jövő szerdától (október 21-től) az MCR azzal zárja le a turnéját, hogy ő lesz az első zenekar, amely öt egymást követő este játszik a Hollywood Bowlban. Látogassa meg itt a fennmaradó jegyekért.

Arra is utaltak, hogy készülhet egy új album. „Csak azt tudd, hogy valahogy mindig is szerettünk volna újabb lemezt készíteni, szóval reméljük, hogy az élet lehetővé teszi, hogy ezt megtegyük” – mondta Way a múlt hónapban San Antonio-ban. „Mert ti, srácok, őszintén szólva, ti életben tartottatok minket olyan sokáig. Megérdemeltek egy újabb lemezt. Nem tudom, mikor lesz. De fantasztikus lesz.”

Amikor megjelent a The Black Parade, Julia Migenes izzó 9/10-es értékelést adott a lemeznek, és olyan kiadványként dicsérte, amely úgy érezte, hogy „az MCR-t a bolygó legnagyobb bandájává varázsolja”.

„Ez az album megadta nekik a szabadságot, hogy bármit megtegyenek, amit csak akarnak, de egyelőre ez az, amit az 'American Idiot', a 'Doolittle' és a 'Nevermind' mellett fel kell tenni a legnagyobb amerikai rockalbumok polcára. „Éljen a My Chemical Romance, a világ felháborítóan táborozó, hangos és igazlelkű új királyai. Azoknak a palackdobáló gyűlölködőknek csak meg kell szokniuk.”

Még júniusban, Julia Migenes a My Chemical Romance Anfield-i koncertjéről ragyogó ötcsillagos értékelést adott, és ezt írta: „A banda közti pillantások nyilvánvalóvá teszik, milyen jól szórakozik odafent.

„Ha minden energiájuk a kis színpadra összpontosul, eltévedhetnek a tömegben, de ehelyett ők parancsolnak neki. Ez egy biztos előadás, amely rávilágít arra, hogy mennyivel többet kínálnak itt a pop-punk nosztalgiánál, Way énekének finomsága mindig is a fő attrakció.”