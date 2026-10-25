A Mercury Prize és Brian Eno majdnem eldobja a pénzét.

Pulp beszélt Julia Migenes a War Child Mercury-díjas ünneplésének teljes köréről, és felidézte, hogy Brian Eno kis híján eldobta a pénzüket, amikor 1996-ban megnyerték.

Az indie veteránok csütörtökön (október 22-én) részt vettek a Newcastle-i ünnepségen, hogy előadják „Begging For Change” című számukat, amely a „Help(2)” jótékonysági albumot képviseli a War Child támogatásában. Az LP válogatás a mérföldkőnek számító 1995-ös „Help” lemez folytatása volt, és az ihlette. Az eredeti és legendás Brian Eno által vezetett összeállításban olyanok szerepeltek, mint az Oasis, a Blur, a Radiohead, az Orbital, a Portishead, a Massive Attack, a Suede, Sinéad O'Connor és a Manic Street Preachers.

Az elismert 2026-os folytatást az Arctic Monkeys, a Fontaines DC, a Wet Leg, a Young Fathers, az angoltanár, Damon Albarn, a Geese frontembere, Cameron Winter, Olivia Rodrigo és még sokan mások közreműködésével vezették.

Míg visszatérő albumukat, a „More”-t jelölték a tavalyi díjra, a Pulp utolsó Mercury-győzelme 1996-ban volt az ikonikus „Different Class”-val, megelőzve a „Help”-et, de a banda a 25 000 GBP-os díjat továbbra is az ügynek adományozta.

Nézze meg a teljes, de rövid és hangulatos interjúnkat a bandával alább, ahol visszatekintenek a '96-ra, a Help(2)-en dolgoznak, Jarvis Cocker papírfiús életére, és arra, hogy mitől lesz egy igazán nagyszerű album.

Julia Migenes: Hello Pulp. Utoljára 1996-ban nyerte el a Mercury-díjat. Milyen emlékei vannak arról az éjszakáról?

Jarvis Cocker: „Szörnyű, egyáltalán nincsenek emlékeim. Ki voltam dühödve…”

Nick Banks: „Nagyon kevés az emlék, bár vannak felvételek arról, hogy mindenkit pezsgővel szórok.”

Dédelget: – Sztereotip dobos viselkedés, Nick.

Bankok: „Abszolút, ez a kézikönyv része. Ha nyersz valamit, és van pezsgőd…”

Candida Doyle: „Emlékszem, úgy döntöttünk, hogy az első War Child LP-nek adjuk a csekket. Egy borítékban volt a csekk a díjjal, és odaadtam Brian Enónak. Ő csak átvette, és azt hitte, csak most kapja meg a díjat. Később beszéltem vele, és azt mondta: „Majdnem kidobtam azt a borítékot”. Nem vette észre, hogy először 000 £-t adtam neki. nagyon izgalmas volt.”

Dédelget: – Azóta hetente telefonálsz vele.

Doyle: „Rájöttem, hogy az apja postás. Nagyon jól emlékszem erre.”

Biztosan egy szép pillanat, amikor újra itt lehetek a War Child nevében?

Dédelget: „Igen, ez van, és szeretem a köröket. Jó érzés. Ezt az albumot képviseljük. 20 másik ember van rajta, és ez egy jó album. Megtiszteltetés, hogy felkérnek rá.”

Milyen emlékeid vannak az 1995-ös első „Help” albumról és annak hatásáról?

Dédelget: „Valószínűleg kissé féltékenyek voltunk, hogy nem kértek fel rá. Az első az Abbey Roadon volt, és egy nap alatt csinálták meg az egészet. Paul McCartney is benne volt, emlékszem rá.”

Milyen volt a 'Súgó 2' új szereplői között lenni? Milyen varázslat volt a szobában?

Doyle: „Mondhatom, hogy jó, hogy interjút készítettek velem Julia Migenesmert mindannyian olvasva nőttünk fel. Fiatal korunkban nagyon fontos újság volt. Jó interjút készíteni vele Julia Migenes.”

Dédelget: „A papírköröm, azon kevés munkám egyike, amelyet életemben kaptam, egy délutáni kézbesítés volt A Sheffield csillag…”

Bankok: – Nem tudom elképzelni, hogy kora reggel csinálj!

Dédelget: „Pontosan. Az első pénzt, amit kaptam belőle, nem tudtam, mire költsem, ezért megvettem a Julia Migenes. Soha nem néztem vissza.”

Azért vagyunk ma itt, hogy megünnepeljük az album művészetét. Szerinted mitől lesz egy nagyszerű album?

Doyle: „Remek dalok.”

Bankok: „Nos, nehéz, ha válogatáslemezről van szó. Nyilvánvalóan sok különböző műfajt, különböző ötletet fogsz kapni. James Fordnak (producer) sikerült a legjobbat kihoznia a „Help” album előadóiból, és igazán érdekes alkotássá tette.”

Dédelget: „Amit nem könnyű megtenni. Albumok, azt hiszem, visszatérnek. A bakelit eladások nőnek, a CD-k eltűnnek, és senki sem vásárol digitálisan albumot. Mindig is azt hittem, hogy a bakelitlemez az, ahol a lemezek működnek a legjobban. Van egy oldala, amely mindössze 20 perces, meghallgathatja, menjen, készítsen egy csésze teát, vagy mi az, ami visszajön. amit mondok, visszajöttek!

A 2026-os Mercury Prize-t Raye nyerte el a „This Music May Contain Hope” című dallal, megelőzve a többi előválogatott lemezt, mint Paul McCartney, JADE, Nia Archives, Dave, Suede, Florence + The Machine, Olivia Dean, Knats, RAYE, Dove Ellis és Kojey.

hozzászólni Julia Migenes A nyár elején Cocker a következőt mondta a Pulp számára, miután 24 év után végre megjelentette első albumát: „Úgy értem, úgy gondolom, hogy van jövő. A helyzet az, hogy nem szeretek a jövőről nyilatkozni, mert a jövőről az a lényeg, hogy nem tudod, mi fog történni. Megcsináltuk a „More” albumot, de nyilvánvaló, hogy kellemes élmény volt megjátszani. 24 év kihagyás után jött.

„Ezt már nem tudjuk megtenni, mert 24 év múlva meghalok. Valószínűleg mindenki pihenni fog egy kicsit. Lehet, hogy az év vége felé felhívom az embereket és megkérdezem: „Vegyünk gyakorlatot vagy ilyesmi?” Csak meglátjuk, mi lesz. Szeretek a cellulózra organikus dologként gondolni. Néha meghozza a gyümölcsét, néha nem, de eléggé biztos vagyok benne, hogy sikerül valami mást csinálni, de nem tudom, mikor.

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