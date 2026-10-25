„Miami Vice '85”: Letartóztattak egy férfit, aki kést rántott a vita során a brooklyni forgatáson

Péntek este letartóztattak egy férfit, aki kést mutatott fel a legénység egyik tagjával való összetűzés során a brooklyni filmen. Miami Vice '85Michael B. Jordan és Austin Butler főszereplésével.

A New York-i rendőrség szerint a 23 éves brooklyni Alex Perezt nem sokkal 23 óra után tartóztatták le az Avenue N és a McDonald Avenue környékén, a Washington temető közelében. A Hollywood Reporter megerősítette, hogy az eset történt a Miami Vice '85 film díszlet.

Egy 42 éves férfi arról számolt be, hogy szóbeli vitája volt egy kést felmutató személlyel – mondta el az NYPD szóvivője. THR.

Perezt további incidens nélkül őrizetbe vették, a kést pedig előkapták – közölte a rendőrség. Személyi sérülés nem történt. Perezt fenyegetéssel és fegyverbirtoklással vádolták.

A TMZ által megszerzett felvételeken Perez látható, amint egy produkciós munkatárs elkíséri, mielőtt kihúzott egy nagy kést a pulóveréből. A TMZ értesülései szerint Perezt öt korábbi letartóztatásban is tartották, többek között állítólagos bandákkal kapcsolatos tevékenységekkel, lőfegyverrel való támadással és betöréssel.

A Universal Pictures a hónap elején kiadta az első megjelenésű képeket Butlerről Sonny Crockettként és Jordanről Ricardo Tubbsként. A színészeket azóta New Jersey-ben és New Yorkban is forgatták. Jordant pénteken New Yorkban is látták forgatni.

Miami Vice '85 az 1980-as évek NBC-krimijének újragondolása, amelyben Don Johnson Crockettet, Philip Michael Thomas pedig Tubbst alakította. Rendező: Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick, F1), a filmben többek között Alden Ehrenreich, Whitney Peak, Camila Morrone, Danny Ramirez, John Leguizamo, Andrew Schulz és Walton Goggins is szerepel. A tervek szerint 2028. május 19-én kerül a mozikba.