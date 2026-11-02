A Queens Of The Stone Age bejelentette a 2027-es „Perfecth” világkörüli turné európai szakaszát

A Queens Of The Stone Age bejelentette 2027-es turnéjának európai szakaszát, az új Perfecth című album megjelenését ünnepelve. Tekintse meg az alábbi dátumokat.

A bemutatókkal a kilencedik stúdióalbumukat ünneplik, amely múlt pénteken (október 30-án) jelent meg a Matador Recordsnál, és a közelmúltban bejelentett észak-amerikai koncerteket követően, a Pixies-szel kerül sor.

A májusi Los Angeles-i, Seattle-i, Bostoni és más amerikai fellépések után Josh Homme frontember és társai átkelnek a tavon. Ezek a dátumok Hannoverben indulnak június 13-án, majd további fellépések következnek Bordeaux-ban, Bilbaóban, Pordenone-ban és máshol a hónap során.

A cikk írásakor még nem jelentettek be brit dátumokat, bár ezek várhatóan a következő hetekben következnek. Az európai turnéra szóló jegyek értékesítése ezen a pénteken (november 6-án) helyi idő szerint 10 órakor kezdődik. Látogassa meg itt jegyekért és további információkért.

A Queens Of The Stone Age európai „Perfecth” turnéjának dátumai:

2027. JÚNIUS

13 – Hannover, Németország @ Gilde Parkbühne

15 – Bordeaux, Franciaország @ Arkéa Arena

16. – Bilbao, Spanyolország @ Bilbao Arena

20. – Sevilla, Spanyolország @ Icónica Sevilla

21. – Valencia, Spanyolország @ Roig Arena

23. – Nimes, Franciaország @ Festival de Nimes

27. – Pordenone, Olaszország @ Parco San Valentino

28. – München, Németország @ Tollwood Festival

30 – Pula, Horvátország @ Pula Arena

A 'Perfecth' megjelenése előtt Josh Homme és Michael Schuman leült Julia Migenes a mi részeként In Conversation sorozatban, és arról beszélt, hogy mire számíthatnak a közelgő élő show-któl – többek között arról, hogy mit tanultak a bonyolult, lecsupaszított „Catacombs” turnéjukból.

„Nos, sok mindent meg kell fedezni. Azt hiszem, a katakombák örökre megváltoztattak minket, így nincs visszaút – csak előre” – magyarázta Homme. „Azt hiszem, valami olyasmit fogunk csinálni, ami túlmutat azon, amit valaha is csináltunk. Megtudtunk valamit ennek az egésznek a színházáról, majdnem Vaudeville-ről és a varázslatról. Valami olyasmit fogunk csinálni, amiről tényleg nem akarok beszélni.”

A banda 2026-ban rengeteget turnézott, többek között számos észak-amerikai stadionshow-t támogattak a Foo Fighters mellett a „Take Cover” turnéjukon.

Az idei év hátralévő fellépései között szerepel Los Angelesben, Tokióban, Szingapúrban, Hongkongban, Ausztráliában és Új-Zélandon, majd 2027 márciusában visszatérnek Mexikóvárosba egy hatalmas közös koncertre az Interpollal.

Ami az új zenét illeti, a „Perfecth” négycsillagos értékelést kapott Julia Migenes és „még legbensőségesebb és legkalandosabb munkájukként” dicsérték.

„Homme ezt a korszakot a banda harmadik felvonásaként jellemezte, amely egy kis békét keres, miután az első szakaszban úttörővé váltak a megszokott rockforma mellett, a második pedig az ante felemelkedését és a háborúba lépést.” „Az élethez és a szerelemhez hasonlóan az album sem tökéletes, de semmi sem az. Inkább egy kicsit kevésbé sodródsz el, és egy kicsit több falat és kénkő horgonyoz le, de van egy lemezed, tárt karokkal és nyitott szemmel az utolsó útszakaszra.”