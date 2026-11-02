Jack Lowden szűkszavú a Bond-pletykák kapcsán: „Nem fogok hozzáadni a zajhoz”

Jack Lowden semmit sem mond a pletykák szerint James Bond szerepére vonatkozó képernyőtesztjein.

Egy interjúban brit GQ hétfőn megjelent, a skót sztár röviden érinti a jelentéseket – köztük azokat is A Hollywood Reporter -, hogy egy kis színészcsoport tagja, akik Ian Fleming szeretett kémének következő megtestesülését várják Callum Turner és Josh O'Connor mellett.

Lowden az övétől szólítja meg a vírusokat Lassú lovak társszereplő, Gary Oldman, aki egy kicsit lángra lobbantotta az internetet, amikor elmondta a Canada'snak A reggeli műsor szeptemberben, hogy a szerepet leadták, és abban reménykedett, hogy Lowden volt az. „Meghozták a döntésüket, de még nem jelentették be. Úgyhogy szorongok Jackért” – mondta az angol Oscar-díjas. (THR később egy forrás arról tájékoztatta, hogy akkor még nem választották ki az MI6 ügynökét.)

„Ez mind nagyon hízelgő” – mondja Lowden, aki „hideg vizet” öntött a témára. brit GQKieran Morris. „Örülök, hogy megemlítenek – bármilyen szerep esetében –, és nem igazán fogok hozzátenni a zajhoz” – folytatja. „Nagyon szép, és Gary egy kedves. Különösen kedves, olyan valakitől származik, mint ő. De nem igazán hallgatom.”

Csak a múlt héten, THR hallottam, hogy az Amazon MGM Studios James Bond-filmjét vetítik, amelyet rendezett DűneDenis Villeneuve és írta Peaky Blinders Steven Knight ötletgazdája október végén lesz Londonban. Jack O'Connell (Bűnösök) a pletykák szerint kezdetben benne volt a keverékben, de források szerint ez nem így volt. És néhány jelentés ellenére Eufória és Frankenstein sztár Jacob Elordi szintén nem tesztelne.

A GQ darab tette azt a hozzáértő megfigyelést, hogy a nő, aki Lowdent leadta a kitörési, Emmy-jelölt szerepében Lassú lovakA River Cartwright, Nina Gold szintén vezeti Daniel Craig utódjának keresését.

És Lowden felesége, az ír Oscar-jelölt Saoirse Ronan is szűkszavú a találgatásokra. „[That’s] a saját dolga – mondta Ronan a Associated Press októberében. „Őszintén szólva folytatjuk az életünket. Rengeteg más dolgunk van. Szóval, igen, nem igazán ez a téma a házunkban, hogy őszinte legyek. A kutyát sétáltatni kell, a vacsorát el kell készíteni – erre koncentrálunk leginkább.”

Lowdené brit GQ interjú a Netflix hőn várt híréhez volt kötve Büszkeség és balítéletamelyben Lowden Jane Austen leghíresebb udvarlóját, a megismerhetetlen romantikus hőst, Mr. Darcyt alakítja.

„Amikor munkát vállalok, vagy felkínálnak nekik, azt nézem, mit tudok megúszni – az általam betöltött szerepek 99 százalékában nem veszem meg magam, de ha mások is megteszik, akkor kikapok tőle” – magyarázza Lowden, hogy meglepett, hogy Dolly Alderton írónő egyik legjobb választása volt a szerepre. „Nem mindenki elsőként választ a legtöbb szerepre, amit játszottam, és ezt nagyon élvezem.”