A thriller amelyet a kritikusok a bemutatón szétszedtek és a huszonévesek a generációjuk filmjének tartják

2026.10.16.

Egy film, amelyet a premier estéjén a kritika össztűz alá vett, mégis a huszonévesek vállukra emeltek. A feszült történet, a karcos képi világ és a vibráló zenei ív úgy csap össze, mint két korszak ellentéte. A szakma fintorog, a közönség egy része pedig rajong, mint aki végre meglátta a saját félelmeit a vásznon. „Ez nem szép, de igaz” – hallani sokaktól a vetítés után a folyosón.

A megosztó fogadtatás rövid története

A bemutatón a kritikusok a dialógusokat „üresnek”, a karaktereket „papírvékonyaknak” nevezték. A narratíva töredezett, a ritmus néhol szándékoltan zsigeri, ami sokaknak egyszerűen „túl sok” volt. A pontszámok ridegen érkeztek, mégis az első hét végére kialakult egy vonal, amely a nézőteret kettévágta.

Az egyik oldalon a szakértői szem, amely szabályokat és precedenseket keres, a másikon a Z generáció, amely felismeri a pánikot és a széteső figyelem ritmusát. „Mi így élünk, nem lineárisan” – mondja egy egyetemista a kijáratnál. A film nem kér feloldozást, csak tükröt tart, még ha az repedt is.

Miért rezonál a Z generációval?

A történetben a digitális szorongás nem háttérzaj, hanem motor. A telefon mint fegyver, a lájkok mint drog, a megfigyelés mint újfajta börtön – ezek a rétegek nem allegória gyanánt, hanem nyersanyagként vannak jelen. A kockázat személyes, a tét pedig abszurd módon közösségi.

A tempó a doomscrolling lüktetését követi, gyors vágásokkal és hirtelen némaságokkal.

lüktetését követi, gyors és hirtelen némaságokkal. A karakterek nem ívben, hanem feedekben fejlődnek, visszatérő mintázatokkal .

fejlődnek, visszatérő . A humor szúrós, „ cringe ”, mégis felszabadító pillanatokban tör át.

”, mégis pillanatokban tör át. A zene hiperpopból és techno-motorikából gyúr szorongáskórust.

„A pánikszoba most a zsebünkben van – a telefonunk” – jegyzi meg egy poszt, amelyből virális idézet lett. A nézők nem külső megfigyelők, hanem a vizuális értesítések és hírfolyamok közvetlen részesei.

Stílus, ami nem kér bocsánatot

A rendezés neon-noir színsémákkal és szemcsés, kézikamerás mozgással dolgozik. A kompozíciók gyakran a szereplők arcát vágják félbe, mintha az identitás is szegmentálva volna. A fények nem szépek, hanem kegyetlenek, a sötétek pedig nem titokzatosak, hanem fojtogatók.

Az akció nem koreografált balett, hanem hibázások és rossz döntések sorozata. A suspense nem a „ki a tettes” kérdésből, hanem a „ki leszünk ettől?” dilemmájából születik. A film játékideje alatt a város nem díszlet, hanem idegrendszer, amelyen villanások futnak végig.

Kritika és önkritika: mindkettő működik

Igazuk van azoknak, akik a túlírtság és az ismétlés ellen szólnak. A film néha magyaráz, aztán hirtelen elhallgat, és nem mindenkinek áll jól ez a rengés. A dramaturgia néhol zsibbaszt, ahogy ugyanazt a szorongást újraformázza, mint egy végtelenített story.

De éppen ez a makacsság adja a hatását: nem hagy kimenekülőt, nem nyit ablakot a katarzisra. Inkább rátesz még egy réteg zajt, még egy ütem lüktetést, még egy üveges tekintetet. A „túl sok” itt poétika, nem hiba, és ettől lesz egyszerre taszító és emlékezetes.

Generációs tükör torzítással

A főhős nem hős, hanem döntések által szétszabdalt profil. A bűnök nem egyedi hibák, hanem rendszerszintű reakciók a nyomásra, a láthatatlanná válásra és a gazdasági valóságra. A munkák „projektek”, a barátságok „szövetségek”, a szerelmek „időzített” egyezségek.

„Mi már nem karriert, hanem algoritmust építünk” – mondja egy mellékszereplő olyan hidegen, hogy a nézőtéren többen felkacagnak. A nevetés nem feloldás, hanem ismerős fájdalom reflexe. A film a „nem lehet kiszállni” érzetet rögzíti, beégetve a képeket a retinába.

A jövő kultuszfilmjének nyomai

Kultusz nem attól lesz, hogy a kritika megbocsát, hanem attól, hogy a nézők elkezdik birtokolni. Már most idézik a suttogott mondatokat, mémesítik a félrecsúszó képeket, és lejátszási listákat építenek a film hangszíneiből. A közönség így írja át a recepciót, miközben saját nyelvén magyarázza el egymásnak, mire nézett rá.

Lehet, hogy öt év múlva a szakma újraértékeli, lehet, hogy nem – de a lenyomat itt marad. Aki haragszik, annak is lesz mihez visszatérnie, aki rajong, annak meg lesz mit idéznie. Ez a fajta megosztottság nem hiányosság, hanem az idők jelzése: a valóság már nem sima, hanem recés.

„Nem szerettem, de nem tudom elfelejteni” – talán ez a legőszintébb kritika. És talán ez az, amiért a film lassan, de makacsul beírja magát a közös emlékezetbe. A többit majd elintézi a suttogás, az idő, és néhány váratlanul melegen világító éjféli vetítés.