A „Tökéletes út” egy olyan dokumentum, amely egy nomád kerékpárost követ, aki fárasztó kihívásokon – és szabadságon – küzd

Maximilian Schnell évekkel ezelőtt otthagyta munkáját és párizsi életét, és biciklijén nomád életmódba kezdett. Az út szabadságot és kalandot adott neki. És fárasztó fizikai és szellemi kihívások elé állította magát.

Tökéletes útA dán rendezők és unokatestvérek, Adam és Christian Bonke dokumentumfilmje egy extrém utazáson követi nyomon Európa legmagasabb hegyhágóin keresztül, miközben meditációt ad a modern életről és a karaktertanulmányokról. Egyrészt, még a digitális nomádok korában is, Schnell életstílusa nyomja a borítékot. Aztán a párjával, Ninával való kapcsolata megkérdőjelezi élete prioritásait.

Tehát készülj fel a hegyi kilátásokra és a fárasztó kerékpáros napokra, hogy elálljon a lélegzete, és az életeddel kapcsolatos kérdések kavarogjanak a fejedben!

Elk Film és Dogwoof készült Tökéletes útAndreas Dalsgaard, Anna Godas, Oli Harbottle, Miriam Nørgaard producerként. Jonatan Mose operatőrként dolgozott, a vágást Martin Anthon végezte.

A Zürichi Filmfesztivál világpremierje után Tökéletes út a BFI Londoni Filmfesztivál 70. alkalommal került vetítésre. THR beszélt a filmről Bonkesékkal Londonban, és bejelentkezett Schnell-lel a Zoomon keresztül Bolzanóban.

„Hét-nyolc hónapra, esetleg egy évre terveztem a kihívást” – meséli Schnell THR. „Amennyire én a filmiparról megértettem, ez egy nagyon hosszú távú folyamat, mert a forgatókönyv megírása, a film finanszírozása és hasonló dolgok sokáig tartanak, és általában az ember ezt megelőzően megteszi. [shooting] a filmet.” Így amikor beleegyezett a projektbe, nagyon világossá tette, hogy a filmes csapatnak az ő ütemezése szerint kell működnie. „Nem halasztanám el a kihívást két évvel” – hangsúlyozza. „És ebben az első naptól kezdve rendkívül világos voltam.”

„Tökéletes út”, az Elk Film jóvoltából

A filmes csapatnak stratégiát kellett kidolgoznia, hogy a lehető legtöbbet rögzítse anélkül, hogy beavatkozna Schnell kihívásába. „Mindig ugyanazt mondtam” – emlékszik vissza a kerékpáros. „”Én a kihívásomban vagyok, és az életemet élem. Ha dokumentumfilmet akarsz csinálni, annak valóban dokumentumfilmnek kell lennie. Nincs mód, hogy bármit is eljátsszam. Semmilyen jelenetet nem fogok megismételni.” Azt mondtam: „Bármivel foglalkozol, amit csak tudsz, de én nem alkalmazkodok hozzád. Nem akarom, hogy a filmkészítés egy darab energiát is elvonjon belőlem. Tehát alapvetően két különálló entitás vagyunk. Ők megpróbáltak lefilmezni valamit, én pedig megpróbáltam elérni valamit, és ennyi.”

A film készítői különféle terveket szőttek a legjobb felvételek rögzítésére. Ennek során belevágtak egy kalandba, melynek során három hónapot töltöttek lakókocsiban, és nem csak a technológiát és a természetet, hanem mindenféle kanyargós utakat is filmeztek. „Kezdetben úgy gondoltuk, hogy három hónap alatt több DP-nk lesz” – mondja Christian Bonke THR. „De aztán a DP-nket kirúgta a barátnője, és nem volt hol maradnia. Így hát azt mondta: „Mind a három hónapot végigcsinálom. Ez tökéletes számomra.” És Adam és én felváltva váltottunk.”

Az operatőr miatt viszont nem kell aggódnia. „Azt mondta: „Majd más emberrel térek vissza” – mondja Adam Bonke. „És megtette. Visszajött, és visszajött a barátnőjével, és most ikreik vannak.”

Bonkesékat az az ember segítette az expedíció megtervezésében, akit követtek. „Max nagyon szervezett. A tervezés és a feltérképezés terén pedig egy majom” – mondja Adam Bonke THR. „Tehát nagyjából minden nap tudtuk, hol lesz, mely csúcsokat fog megmászni, és 12 napra előre tekinthettünk, és azt mondhattuk: „Rendben, akkor Ausztriában lesz ezen a csúcson, és 16 nap múlva már ott lesz. Természetesen volt némi késés, amikor az időjárás beköszöntött, de valójában elképesztően kitartott a terv mellett.”

Schnell határozottan kitartott amellett, hogy a forgatócsoport nem tudott segíteni neki. „Néhány ponton arra gondoltunk, hogy a legénység esetleg vihetne egy garnitúra gumit, hogy ha elkopnak az abroncsaim, az ő autójukban ülhessenek” – mondja. „De nem akartam, hogy energiát vegyenek el tőlem, és nem akartam semmilyen előnyt sem.”

Christian Bonke kiemeli, hogy Schnell ragaszkodott függetlenségéhez, és az egész út során segítség nélkül vállalta a hegyi kihívást. „Sok este szerettük volna behívni a lakókocsiba, és megkínálni egy kis étellel” – mondja. „De ettől valóban tartózkodott. Egyszer nagyon rövid ideig ült a furgonban.”

„Tökéletes út”, az Elk Film jóvoltából

Adam hozzáteszi: „Igen, csak meg akartuk mutatni neki, mit csinálunk, mit forgatunk. És bejött két percre, majd újra elment.”

Mivel Schnell annyira értékelte szabadságát és természetét, a filmes páros is észrevette, hogy időnként több térre van szüksége. „Kezdetben izgatott volt, hogy elkészítjük a filmet, de annyira a nehéz fizikai feladatra koncentrált” – mondja Christian. „Így nagyon hamar elege lett abból is, hogy ott van a kamera. Az egyik alapvető értéke a magány, de hárman jártunk vele állandóan.”

Adam hozzáteszi: „Szerintem a legrosszabb számára valószínűleg az volt, hogy egy autó állt mögötte, mert nagyon szereti a természetet, a csendet, a magányt, és abban a pillanatban lenni. Aztán sokszor egy dízel furgonban ültünk mögötte.”

Christian így zárja: „Tehát arra összpontosítottunk, hogy ne legyünk túl tolakodóak. Azt hiszem, hagytuk, hogy a zónában legyen, és szerintem szinte érezhető, hogy néha annyira megszokta, hogy a közelünkben vagyunk, hogy észre sem vett minket.”

Ennek ellenére a filmes párosnak készen kellett állnia minden szokatlan találkozás vagy különleges pillanat megörökítésére. „Gyorsan megtanultuk, és ezt meg is jósoltuk, hogy természetesen egy srácról, aki minden nap hegyekben fel és alá megy, ismétlődő lesz” – emlékszik vissza Adam. „Unalmas lesz. Szóval nagyon ott kellett lennünk, amikor valami mást csinált, amikor találkozott valakivel, amikor barátokkal volt, amikor más emberi lényekkel beszélgetett. Szerettünk volna teret adni neki, amikor csak lehet, de akkor is ott kellett lennünk, amikor valami társasági esemény történik.”

A filmes csapat úgy érzi, hogy a kamera hatással volt Schnellre? „Érdekes, mit tesz veled egy kamera. Azt hiszem, valahogy elkezdesz reflektálni” – ajánlja Christian Bonke. „Szinte egy metafizikai elem érzi, hogy megérzi a tekintetünket. Korán azt mondta nekünk, hogy talán azon töprengett, hogy így folytathatja-e az egész életét. Szóval ez valami megmaradt a fejében. Majdnem 10 évig így élt, minden éjjel sátorban aludt.”

Valóban, a dolgok egy kicsit megváltoztak a három évvel ezelőtti filmforgatás óta. Arra a kérdésre, hogy tervez-e új nagy hegyi kihívásokat, Schnell elmondja THR: „Egyetlen ötlet sem született a kihívás óta ezalatt a három év alatt, ami valóban elég szexinek hangzott ahhoz, hogy belevágjak. Úgy értem, kihívásban vagyok, mert most van egy alaptáborom itt Bolzanóban. Elég nagy kihívás valahol letelepedni. Hátizsákos rendezvényeket szervezek, szóval ez más kihívás. Nem drámai, sportos kihívás, de számomra nagy kihívás.”

Láthatják az emberek Schnell-t egy másik filmben vagy sorozatban? „Soha ne mondd, hogy soha, de nem dokumentumfilm – az biztos” – mondja.

A kerékpáros ezt a nézőkre bízza Tökéletes út amit el akarnak vagy ténylegesen vesznek el a filmélményből.

A filmes páros vitt magával valamit a lakókocsiban töltött hónapokból. „Gyakran beszélünk arról, hogy hiányoznak ezek a napok” – mondja Christian Bonke THR. „Annyira gyönyörű volt, és úgy érezted, hogy a természet átölel. Miután találkoztunk Max-szal, teljesen megdöbbentett minket, hogy milyen hagyományos az otthoni életünk, és mennyi kötöttségük van. Így egy kicsit bepillantást nyerhettünk a másként való életbe.”

És Adam Bonke osztozik vele THR: „Azt mondja, hogy a kényelmet a szabadságra cseréli. Ez nagyon szép dolog. És ez valóban tökéletesen keretbe foglalja a dolgokat. Érdekelt minket, hogy megtudjuk, mi lehet a szabadság ára. Azt hiszem, valamennyien tudunk valahogyan kapcsolódni ahhoz, amit tett. Mindannyian álmodozunk időről időre a távozásról, a dolgok megváltoztatásáról, valami radikális cselekvésről az életünkben. De nagyon kevesen vagyunk, akiket valójában nem csinálsz, vagy akit nem csinálsz. radikális az életével.”

Meg kell nézni Tökéletes út hogy lássa, hogyan érzi magát a szabadság határainak a határáig feszegetésével kapcsolatban.