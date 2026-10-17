Oltár: új londoni helyszín nyílik Leytonstone-ban a Simian Mobile Disco, Louis Theroux, a Girl In The Year Above és még sok más társaságában

Új helyszín nyílik a jövő héten Kelet-Londonban, és a menetrendben már szerepel a Simian Mobile Disco, a Louis Theroux, a Girl In The Year Above és még sok más.

Az Altar egy új zenei és művészeti helyszín, bár és lemezbolt, amely jövő pénteken (október 23-án) nyílik Leytonstone-ban. Az indulás előtt megerősítették a kezdeti ütemtervet, és számos ismert nevekkel és feltörekvő tehetségekkel büszkélkedhet.

A Jon Clifford (Dreamhouse Records), Toby L (Transgressive Records), Simon Singleton (Shake The High Road Fesztivál) és mások által összeállított felállás tükrözi a helyszín azon reményét, hogy a sokszínű és lenyűgöző művészek és előadók megszerzésének elengedhetetlen helyszínévé váljon.

A nyitóest számos DJ-szettnek ad otthont, köztük a Simian Mobile Disco, Kate Hutchinson, Charli Vos és az ALTAR DJ-k intim fellépését. A rendezvény két emeleten fog átnyúlni, és a belépés minden vendég számára ingyenes, érkezési sorrendben.

A következő pénteken (november 6-án) lesz az első az ALTAR Lates klubest-sorozatban, és a Hot Chip énekesét, dalszerzőjét és producerét, Alexis Taylort köszönti a színpadon, egy különleges díszletet adva elő az alagsorban.

Flo néni november 7-én, szombaton lép a fedélzetre, november 16-án, hétfőn pedig exkluzív Evening With Louis Theroux lesz, melyben az újságíró, dokumentumfilmes és műsorvezető beszélgetést ad az ALTAR alapítójával és filmrendezőjével, Toby L-lel, valamint a közönség kérdezz-feleleket.

December 16-án, szerdán és december 17-én, csütörtökön lesz az első ALTARI Zongoraest, és az első este a Mercury-díjra jelölt énekes, Ed Harcourt, a másodikon pedig a Madness frontembere, Suggs lép fel.

A feltörekvő ír/korni zenekar, a Girl In The Year Above december 18-án, pénteken lép pályára, miután a múlt hónapban aláírt a Transgressive Records-hoz, és a Massive Attack „Teardrop” című számának feldolgozást adta le a filmzenének. Peaky Blinders: A halhatatlan ember azelőtt.

Az Altar számláján eddig szerepel többek között a londoni diszkó-punk duó, a MADMADMAD, a feltörekvő DJ és énekesnő, Nina Yamada, a feltörekvő poszt-rock csapat, a Dog Unit, a feltörekvő lengyel származású, kanadai származású énekesnő, Joyeria stb. Tekintse meg alább az eddigi teljes számlát.

Az oltári számla eddig:

OKTÓBER

23: Az ALTAR bemutatja a The Opening Party-t Simian Mobile Disco (DJ) + Kate Hutchinson + ALTAR DJ-kkel

24: OLTÁR bemutatja a MADMADMAD-ot

24: ALTÁR Lates bemutatja Nina Yamadát

28: A SHAKE THE HIGH ROAD bemutatja a The Kitchen Sink Band + Cass Why-t

29: ALTÁR bemutatja a Humane + Shale-t

30.: Club SC&P x Human Endeavour bemutatja a Pleasure Unitot

31: OLTÁR bemutatja Hálószoba adót

31: ALTAR Lates bemutatja az Altarnative 80s Party-t

NOVEMBER

4: Eat Your Own Ears bemutatja a Kutyaegységet

6: Bluespot Reggae Social (fent)

6: Az ALTAR Lates bemutatja Alexis Taylort (DJ)

7: Az ALTAR Lates bemutatja Flo nénit (DJ)

12: A FORM bemutatja Joyeriát

16: Az ALTAR Talks bemutatja az Egy estét Louis Theroux-val

18: Dreamhouse Records bemutatja Daniel Pickard + Lister Rider Home

19: Az ALTAR bemutatja a The Herons + Supportot

26: OLTÁR bemutatja Von Burlt

DECEMBER

16: Az ALTAR Piano Nights bemutatja Ed Harcourtot

17: Az ALTÁR Piano Nights bemutatja a Suggst

18: Az ALTAR & Transgressive bemutatja a Girl In The Year Above-t

Az élő fellépések mellett az új helyszín bejelentette az Oltári Közösséget is – három új kezdeményezést a feltörekvő tehetségek javára. Az Altar 18 éven aluliak arra biztatják a feltörekvő művészeket, kiskorúakat, hogy küldjék be zenéjüket, hogy felléphessenek egy soron következő különleges estéken, amelyet kizárólag fiatalabb művészek számára tartanak le és rendeznek meg.

Az Altar Mentorships lehetővé teszi a törekvő tehetségek számára, hogy támogatást és tanácsot kapjanak, amikor megteszik első lépéseiket a kreatív iparágakban, az Altar Rehearsals pedig segít minden helyi zenésznek kihasználni a helyszín alagsori helyszínét ingyenes próbákra.

Háborús gyermek A helyszín jótékonysági indító partnerévé lett meghirdetve, és a látogatók számára lehetőség nyílik a nonprofit szervezet javára történő adományozásra.

„Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy végre bemutatjuk az ALTÁR nyitóprogramját alkotó művészek, zenészek, DJ-k, filmesek és kreatívok első felállását” – mondta Singleton, Clifford és Toby L. „Ez valóban jelzése annak, hogy a város minden generációból, szinten és műfajból milyen hatalmas tehetségeket tud kínálni.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy bejelenthetjük ALTAR közösségi kezdeményezéseinket, valamint a War Child-et, mint jótékonysági szervezetünket – a munkájuk, amelyet továbbra is világszerte végeznek, létfontosságú és sürgető, és szó szerint megváltoztatja az életet. Ugyanolyan izgatottak vagyunk a világ minden tájáról érkező művészek és közönség előtt, mint a küszöbünkön élők. Hamarosan találkozunk.”

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