Blossoms csatlakozott a 2026-os Leedsi Fesztivál programjához. Az alábbiakban megtalálja az összes részletet.

A Stockport zenekar különleges vendégként lép fel az idei Reading & Leeds északi állomásán augusztus 28-án, pénteken. A legutóbbi visszatérésüket követi egy új kislemez, a 'Joke About Divorce'.

Tom Ogden és társai. utoljára 2021-ben léptek fel az R&L-ben, és a közösségi médiában közzétett bejegyzésben megerősítették, hogy idén nyáron visszatérnek a Leeds Festre.

„Nagyon izgatottan jelentjük be, hogy augusztus 28-án, pénteken az @officialrandl különleges vendégei leszünk Leedsben 🔥” – írták. „Alig várom ezt. Találkozunk ott.”

A kettős fesztivál szervezői is megosztották a hírt, kiáltva, hogy Leedsben „Virágzás nyár” lesz, amelyet a következő Bank Holiday Weekenden láthatunk. Tekintse meg a közleményeket itt:

A Blossoms nyerőgépe ugyanazon a napon kerül megrendezésre, amikor a Florence + The Machine és a Chase & Status is a Leeds főszínpadának főszereplője. A hétvége többi számlálója mindkét helyszínen Charli XCX, Fontaines DC, Dave és Raye.

Az R&L '26-os felállás alatti fellépései közül néhány csak a Readingben vagy a Leedsben jelenik meg idén. A tervek szerint a Kasabian csütörtökön este (augusztus 27-én) nyitja meg a nagyszínpadot.

További művészek a felállásban: Skepta, Sombr, Role Model, JADE, Kneecap, Geese, Skye Newman, ADÉLA és Keo.

Márciusban az R&L egy újabb névhullámot jelentett be: Violet Grohl, Holly Humberstone, Gurriers, Westside Cowboy, Declan McKenna, Maisie Peters, Paris Paloma, Cruz Beckham, The Lathums (csak Leeds), Viagra Boys (csak olvasás), Florence Road, Men I Trust (Csak csak olvasni), Gun I Trust (Csak csak olvasni), Gun I Trust (Csak Reading). Overpass, James Marriott, Kingfishr, Hybrid Minds és Duke Dumont.

hozzászólni Julia Migenes A 2025-ös Readingen az R&L főnöke, Melvin Benn elárulta, hogy 2026-ra már jelentős tervek készülnek, és azt mondta, hogy „nagyon magabiztos az általa felállított művészekben”.

„Úgy érzem, erősebb pozícióban vagyunk, mint amennyire iszonyatosan sokáig emlékszem” – mondta nekünk. „Nem emlékszem, hogy a háromból kettőt mikor foglaltam már le ebben a szakaszban. Egyet foglaltunk már le ebben a szakaszban, de nem emlékszem, hogy a háromból kettőt valaha is lefoglaltam volna.”

A múlt hétvégén Blossoms fellépett a warringtoni Neighborhood Weekenderen. Júliusban a Tramlines Festival színpadára lépnek Sheffieldben.

A 'Joke About Divorce' az első ízelítő a Blossoms új zenéjéből ötödik albumuk, a 2024-es Gary 2025-ös deluxe kiadása óta. Még ebben az évben újabb friss anyagok érkeznek.

A csoport az év elején fejezte be az európai turnét. hozzászólni Julia Migenes 2024-ben a frontember Ogden azt mondta, hogy Blossoms „valóban egy másik szintre emelte az élő show-t” a „Gary” korszakban.

„Úgy érzem, hogy újra feljebb léptünk” – magyarázta. „Ez azért fontos, mert nem akarok a szakadékba sodródni, mint sok más banda. Ez az album segít abban, hogy egy kicsit kitűnjünk a tömegből.”

Más hírek szerint Blossoms cameo-ként jelenik meg az új manchesteri székhelyű rom-com-ban Emily megtalálása.