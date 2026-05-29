Na Hong-Jin „Remény” című filmje rekordot döntött a koreai filmek értékesítésében

A nemzetközi vásárlók mérgesek Remény.

Na Hong-Jin sci-fi szörnyfilmje, amely a Cannes-i Filmfesztivál idei fénypontja, világszerte elkelt, és világszerte 200 területen kötött előértékesítést.

A Focus Features és a Sony Pictures Worldwide Acquisitions stúdió részlege kiválasztott nemzetközi területeken szerezte be a filmet, a Focus a UPI France-szal együtt jogokat szerzett Franciaországra, a Benelux államokra és Dél-Afrikára; és az SPWA Portugáliát, Skandináviát, Izlandot, Izraelt és a Közel-Keletet.

További jelentős nemzetközi területi megállapodások közé tartozik a japán Gaga, a FÁK-beli The World Pictures, a kelet-európai Unicorn Media és az indiai Star Ent. Neon vásárolt Remény Észak-Amerikában az Egyesült Királyság és Ausztrália Cannes előtt, Mubi pedig több területet is elővásárolt, köztük Németországot, Spanyolországot, Olaszországot és Latin-Amerikát.

A Plus M Entertainment, amely a címmel kapcsolatos világszintű értékesítéseket bonyolítja le, közölte az értékesítés előtti ügyleteket Remény Minden idők rekordját állította fel egy koreai film kapcsán, megjegyezve, hogy a film már a mozikba kerülés előtt megtérült nettó gyártási költségvetésének „majdnem felét”. Több forgalmazó számára Remény ez az első koreai filmvásárlásuk.

A remény követi Bum-seok-ot (A Jajgatás Hwang Jung-min sztár), Hope Harbor kisváros rendőrfőnöke, egy dél-koreai előőrs, amely a demilitarizált zóna közelében található, és amelyet furcsa, túlvilági lények támadnak meg. Zo In-sung és Hoyeon együtt játszanak Michael Fassbender, Alicia Vikander és Taylor Russell show-megálló cameoiban.

A film a közönség és a kritikusok kedvence volt Cannes-ban. A Hollywood ReporterDavid Rooney vezető filmkritikusa „roppanó sci-fi lénynek” nevezte, és „kultikus klasszikust írnak rá”.

A nemzetközi vásárlók egyértelműen abban reménykednek, hogy pénzkereső van a kezükben, bár a film eredeti futási hossza, 2 óra 40 perc, programozási kihívást jelenthet néhány forgalmazó számára. Na Hong-Jin a filmet elsőként állította be egy lehetséges franchise-ban.

Remény nyáron jelenik meg Koreában, majd ősszel egy észak-amerikai megjelenés következik, majd világszerte.