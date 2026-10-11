Ava DuVernay riadót ad a „demokrácia eróziója” miatt a „14.” világpremieren: „Harcolni kell”

Ava DuVernay hozta a világpremierjét 14Netflix dokumentumfilmje az Egyesült Államok alkotmányának 14. kiegészítéséről, a 2026-os New York-i Filmfesztivál záróestjére.

Noha a film témája egy száraz történelmi előadás témájának tűnhet, DuVernay zsigerileg feltárja, hogyan testesítik meg a polgárháború utáni alkotmányos rendelkezések a 13., 14. és 15. módosításban az Egyesült Államokkal kapcsolatos alapeszményeket, és megrázó pillantást vet a sokoldalú 14. módosítás megkérdőjelezésére irányuló erőfeszítésekre, amelyek a januári újjáépítésen át a politikai utókorig nyúlnak vissza6. A 2021-es Capitoliumi zavargások és a jelenlegi bevándorlási razziák és tömeges deportálások, nem is beszélve Trump elnök és más republikánus vezetők erőfeszítéseiről, hogy véget vessenek vagy korlátozzák a törvénymódosítás jól ismert, születési jogon alapuló állampolgárság garanciáját.

A premieren DuVernay és a dokumentumfilm résztvevői, Stacey Abrams és Sherrilyn Ifill világossá tették: az amerikai demokrácia jövőjét fenyegető veszély fenyeget bennünket, és itt az ideje harcolni.

„Nem igazán érdekel a remény keltése” – mondta DuVernay A Hollywood Reporter mit remél a nézőktől a filmtől. Ehelyett azt mondta, azt akarja, hogy az emberek „meggyulladva érezzék magukat”.

„Érdekel, hogy harcot szítson az emberekben” – tette hozzá. – Meglátjuk, mi lesz.

DuVernay bemutatta dokumentumfilmjét, amelyet elmondása szerint két hete készített el, hogy a lehető legidőszerűbb legyen, és megkongatta a vészharangot.

„A demokrácia eróziója nem jelenti be magát” – mondta a színpadon a Lincoln Center Alice Tully Halljában tartott péntek esti vetítés előtt. „Egy nap megtörténik, és egy-egy kivétel. A demokrácia elvesztésében talán az a legveszélyesebb, hogy a hétköznapi életedet élheted, miközben ez történik. Harcolnunk kell, és remélem, hogy úgy lépsz ki ebből a filmből, hogy keményen akarsz küzdeni.”

Bár a Netflix nem ad ki 14 A 2026-os félidős választásokig (november 27-én kezdődik a moziban, majd december 4-én debütálnak a közvetítésben) Abrams és Ifill sürgős üzeneteket küldtek a szavazóknak a november 3-i félidős választások előtt.

„Versenyképes tekintélyelvű állam kellős közepén vagyunk. Ez már nem elmélet” – mondta Abrams, a Fair Fight Action szavazójogi szervezet alapítója és egykori grúz kormányzójelölt. THR megelőzve 14premierje. „A demokráciaindex, a demokrácia egyik nemzetközi mérőszáma szerint az Egyesült Államok már nem igazi demokrácia. De ez nem állandó helyzet. Lehetőségünk van visszakövetelni. Ez a félidős választásokkal kezdődik, de ez azt is jelenti, hogy meg kell értenünk, mivel nézünk szembe, hogy megértsük, mit tehetünk.”

Hozzátette: „Ebben a filmben emlékeztetni kell az embereket arra, hogy az alkotmány ígéret, de egyben kötelezettség is. És ez arra is emlékeztet, hogy felelősek vagyunk azért, hogy az Alkotmányt felelősségre vonjuk azért, amit ígér, és ez egyenlő védelem a törvényben.”

Ifill hangsúlyozta az idei választások alapvető fontosságát, amelyek meghatározzák a Kongresszus irányítását Trump elnök második ciklusának utolsó két évében.

„Azt hiszem, minden forog kockán” – mondta a NAACP Jogi Védelmi Alap korábbi vezetője THR a 14 vörös szőnyeg. „Ez az ország korábban kettészakadt. 600 000 amerikait öltek meg. Ismét egy törésponton vagyunk. A 14. kiegészítésből tanulhatunk, hogy országunk újra megalapítható; újra össze lehet fűzni. Remélem, meg tudjuk csinálni anélkül, hogy ekkora mértékű emberveszteséget szenvednénk. Azt hiszem, minden rendben van.”

Ifill azzal fejezi be a filmet, hogy elmondja a nézőknek, hogy ennek az országnak az embere dönti el, milyen jövőt szeretnének látni.

„Mindannyian alapítók és alkotók vagyunk” – mondja a dokiban. – Itt az idő, és te vagy az.