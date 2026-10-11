Nézze meg Sasha Keable előadását az Options és a Why című számokban a Saturday Night Live UK műsorban.

Sasha Keable két dalt adott elő Saturday Night Live UK tegnap este (október 10-én), beleértve a nemrég kiadott 'Options' kislemezét.

A dél-londoni énekes-dalszerző volt a musical vendége a szkeccsshow második sorozatának negyedik epizódjában, amelynek Danny Dyer volt a házigazdája.

Keable az 'Options'-val nyitott, egy lelkes R&B számmal, amelyet e hónap elején adott ki, majd később visszatért a 'Why' előadására, amely eredetileg 2024-ben érkezett, majd felkerült a 2025-ös, 'Act Right' című EP-re.

Nézze meg az alábbi előadásokat:

Az 'Options' október 1-jén jelent meg, egy Kolumbiában forgatott videoklip kíséretében, ahol Keable családi gyökerei vannak. A szám a kapcsolat megszűnése utáni intimitás bonyodalmait tárja fel, és Eddie Lopesszel közösen írták.

A létrehozásáról Keable így nyilatkozott: „Amikor bementem a stúdióba, Eddie már dolgozott a dallamon. Elkezdtem neki visszaénekelni az első dolgot, ami eszembe jutott: „szakító szex” – és ez lett a dalszöveg, úgy voltam vele, igaz, erről beszélünk.”

A dal az 'ACT II' februári megjelenését követte, amely 2025-ös 'Act Right' című EP-jének bővített kiadása, amely öt további számot tartalmaz.

Az eredeti EP ötcsillagos értékelésében Julia Migenes dicsérte Keable azon képességét, hogy a hagyományos soul hatásokat a kortárs R&B-vel ötvözi, és a lemezt „lenyűgöző újrabemutatónak” nevezte a világnak.

Az énekesnő is bekerült Julia Migenes2026 100 legfontosabb feltörekvő előadója, és az idei BRIT Awards-on a legjobb R&B-előadó kategóriában jelölték.

A közelmúltbeli felemelkedése során turnézott a GIVĒON-nal, támogatta Olivia Deant Dublinban, és fellépett a Roots Picnic fesztiválokon Londonban és Philadelphiában.

Még ebben a hónapban Keable is fellép október 21-én a londoni Roundhouse-ban Amy Winehouse „Back To Black” című művének 20. évfordulójára rendezett különleges ünnepségen.

A show során Mark Ronson, Salaam Remi és az Amy Winehouse Band teljes egészében újra felkeresi a mérföldkőnek számító albumot, és olyan vendégénekesek lesznek, mint Jorja Smith, FLO, Corinne Bailey Rae és Lianne La Havas.

Közben, Saturday Night Live UK jövő szombaton (október 17-én) folytatódik, amikor is James Norton a The Streets műsorvezetője lesz zenei vendégként. Cynthia Erivo és Blossoms október 24-én fognak megjelenni, mielőtt a bemutató szünetet tart 2027 elejéig.