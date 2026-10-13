Az amszterdami IDFA nemzetközi szett, Envision Competition Lineups, hozzáadja a „Musk” és a „You Can See Everything”

Az amszterdami Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (IDFA) nyilvánosságra hozta 39. kiadásának fő versenysorozatait, valamint további szekciókat. A teljes IDFA 2026 hivatalos válogatás 80 ország 253 címéből áll.

Az IDFA 39. kiadására Amszterdamban kerül sor november 12-22. között, a világpremierrel Fehér tigris oszlop Robert Mentov, Dwight Jantzi és Bryan Dickie most megnyitja a fesztivált. A nemzetközi megmérettetésen részt vevő doki 45 napos tréningen keresztül követi az újoncokat a mianmari ellenállási mozgalommal. „A dzsungel mélyén egy edzőtáborban a film készítői fiatal önkéntesek mindennapjait örökítik meg, miközben a szabadságukért küzdenek” – olvasható a szinopszisban. Az IDFA a filmet „a dokumentumfilm feltűnő példájának” és „egy bátor generáció megindító portréjának” nevezi.

A Nemzetközi Verseny 13 „művet gyűjt össze, amelyek kíváncsiságra és kritikus gondolkodásra késztetnek mai világunkról” – közölték az IDFA szervezői. „A témák és filmkészítési megközelítések széles körében ezek a filmek összetett, többrétegű perspektívákat kínálnak a jelenre.”

Eközben az IDFA Envision Competition 13 filmet vetít, amelyekben „a forma vezérli a narratívát”. Az IDFA így nyilatkozott: „Megkülönböztető vizuális megközelítések és formális döntések révén a filmkészítők dekonstruálják és újrafogalmazzák világunk összetettségét, új módokat kínálva az általuk felfedezett témák látására és megértésére.” A memória pedig egyértelműen kulcstémája ennek a programnak, három címben is szerepel ez a szó.

Az IDFA csak premierekre szánt Luminous szekciója 21 nagyjáték- és rövidfilmet mutat be, amelyek „mélyen személyes, megélt élményeken keresztül az élet nagy kérdéseivel küzdenek meg”. Ebben a programban 19 cím világ- vagy nemzetközi premier, kilenc pedig debütáló játékfilm. „A magával ragadóban és költőiben Ahol a Nap születik Laura Bermúdez és Jorge García, egy táncos elhagyja a hondurasi várost, hogy visszatérjen ifjúkori afro-karibi garifuna közösségébe, gyökereit és közösségi érzését keresve” – jegyezte meg a fesztivál. „Az IDFA Bertha Alap által támogatott Nem volt Egyedül Husszein Al-asadi szorosan követi Zairát, egy idős nőt, aki szoros közösségben él a természettel Dél-Irak mocsaras vidékein – meditatívan megvilágítva egy idilli, egyre fenyegetettebb helyet.”

„Nők és háború”, az IDFA jóvoltából

Valamint Raluca Lupaşcué Modern roma mese Nicoleta (10), egy roma király unokája, aki egy márványpalotában való életről álmodozva nő fel, „miközben figyeli a körülötte lévő nőket, ahogy eligazodnak a jövőjét alakító patriarchális hagyományok korlátai között”. És be Minden halál csökkent engemSzergij Bazhenov orvosnak képezi magát, hogy csatlakozzon a frontvonalhoz, és dokumentálja kollégáit, amint a sebesülteket kezelik és szembesülnek a háború emberi költségeivel.

Frontlight, nem pedig front lines, a neve a csak premierekkel foglalkozó IDFA szekció, amely 16 filmet mutat be, „az igazság kritikus vizsgálatától és korunk sürgető problémáitól kezdve a művészek és munkáik portréiig” – közölték a szervezők. „Számos film azonnali választ ad a kritikus aktuális eseményekre, míg másoknak időbe telik, hogy elgondolkodjanak, megvizsgálva a társadalmi valóságot és az emberek életét meghatározó kihívásokat.” Az itt található dokumentumok között van Afsaneh Salarié Teherán, a bőr alattamely Teherán kozmetikai klinikáit és „az iráni kozmetikai sebészet széles körben elterjedt kultúrája mögött meghúzódó nyomást tárja fel a fizikai tökéletesség elérésére törekvő konzervatív társadalomban, amely igyekszik ellenőrizni a nők szépségét”.

Az IDFA kedden bemutatta további részeit, köztük Alex Gibney-t is PézsmaNathan Fielder és Lance Oppenheim's Mindent láthatszés Életem tizenhat pillanata írta Albert Serra.

Tekintse meg az IDFA kedden bemutatott versenyeit és más kulcsfontosságú programjait alább.

Nemzetközi Verseny

Bardidir. Tala Hadid (Marokkó), 108' – Európai bemutató

Repedés a fejben, repedés az égendir. Mehran Tamadon (Franciaország), 120' – ​​Világpremier

Le a folyóndir. Ruslan Fedotov (Németország), 79' – Világpremier

Hazára városdir. Khadim Dai (Belgium/Ausztrália/Németország), 103' – világpremier

Itt, ahol a tűz égdir. Juan Manuel Sepúlveda (Mexikó), 97' – Világpremier

Egy befejezetlen nap Grúzia történetében 93.06.10dir. Salomé Jashi (Grúzia), 100' – világpremier

Lonan Tchédir. Joël Richmond Mathieu Akafou (Franciaország/Olaszország/Elefántcsontpart/Szenegál), 95' – világpremier

Mangabangabakadir. Michaël Andrianaly (Franciaország/Madagaszkár/Burkina Faso), 92' – világpremier

Morro Grandedir. Isabel Joffily, Rita Toledo (Brazília/Hollandia), 88' – világpremier

Még éjszaka, égő házdir. Carol Nguyen (Kanada), 76' – Nemzetközi premier

Fehér tigris oszlopdir. Robert Mentov, Dwight Jantzi, Bryan Dickie (Kanada), 95' – világpremier

A nők és a háborúdir. Elwira Niewiera (Németország/Lengyelország/Ukrajna), 103' – világpremier

A szellem évedir. Louis Hothothot (Hollandia/Kína), 95' – Világpremier

Képzeld el a versenyt

Bahía Hondadir. Alejandro Alonso Estrella (Kuba/Franciaország/Norvégia), 85' – világpremier

Forradalmak közöttdir. Ruben Desiere (Belgium/Hollandia), 78' – Világpremier

A fekete doboz narancssárgadir. Yuula Benivolski (Kanada), 89' – Nemzetközi premier

Csepp! Cover! Tarts ki!dir. Stéphanie Roland (belga/francia), 77' – világpremier

Lírai bosszúdir. Wendelien van Oldenborgh (Hollandia), 111' – világpremier

Emlékekdir. Anna Falguères (Belgium/Franciaország), 78' – Világpremier

Villám emlékeidir. Riccardo Giacconi (francia/olasz), 73' – nemzetközi premier

Saját személyes gulágomdir. Lina Gorbaneva (Spanyolország), 84' – Világpremier

Sugárzó hegydir. Miguel Moraes Cabral (Belgium/Portugália/Franciaország), 75' – világpremier

Ragazzi al fiumedir. Pablo Briones (Svájc), 75' – világpremier

Az emlékezés folyóidir. Shishir Jha (India), 72' – világpremier

Vertigo kertdir. Lei Lei (Hongkong / SAR /Kína), 73' – világpremier

Nem halsz meg kétszerdir. Ager Oueslati (Algéria/Németország/Hollandia), 90' – világpremier

Első lámpa

A nagy bumm!dir. Gabriel Tejedor (Svájc), 79' – Világpremier

Egy kisiklásdir. Nathan Truesdell (Egyesült Államok), 26' – Nemzetközi premier

A kupolaülésekdir. Firas El Hallak (Libanon), 61' – világpremier

Tartsa vissza a lélegzetétdir. Vincent Sparreboom (Hollandia), 75' – világpremier

Jenin és a Nakba közöttünkdir. Serene Husni (Kanada/Jordánia), 89' – Világpremier

Az Üzenetdir. Guylaine Maroist, Eric Ruel (Kanada), 105' – Világpremier

Egy perc Csenddir. Laurent Pantaleon (Réunion/Franciaország), 87' – világpremier

No Man's Airdir. Peter Delpeut, Gerco de Ruijter (Hollandia), 42' – Világpremier

Jegyzetek egy ostromlott városbóldir. Mateusz Mularski (Lengyelország), 78' – Nemzetközi bemutató

Ami az emlékezést és az elhanyagolást illetidir. Ricardo Martensen (brazil), 86' – világpremier

Romare Bearden: Élet kollázsbandir. Deborah Riley Draper (Egyesült Államok), 82' – nemzetközi bemutató

Kis elvárásokdir. Alexandru Solomon (Románia/Belgium), 118' – Világpremier

Teherán, a bőr alattdir. Afsaneh Salari (Franciaország/Irán/Svédország), 83' – Európa-premier

Aztán láttam egy gyönyörű lovatdir. Altay Erlik (török/német), 3' – világpremier

Vízhűtődir. Emma VF (Egyesült Államok), 12' – Nemzetközi bemutató

Wood Streetdir. Caron Creighton (Egyesült Államok), 100' – nemzetközi bemutató

Világító

Agaardir. Bo Yang (Kína/Franciaország), 117' – Európai bemutató

Hasonmásdir. Mohammad Ali Atassi (Libanon/Franciaország), 72' – világpremier

Vissza 15 óra előttdir. Gaël Lépingle (Franciaország), 74' – Nemzetközi bemutató

A szövetség véredir. Fábio Silva (Portugália), 64' – Világpremier

Az ecset a kezedbendir. Charlotte Dumas (Hollandia), 51' – világpremier

Cuscúdir. Risseth Yangüez Singh (Panama/Egyesült Államok), 83' – világpremier

A Wild Oaks álmaidir. Marjan Khosravi (Irán/Spanyolország/Franciaország), 78' – Európa-premier

Minden halál csökkent engemdir. Sergii Bazhenov (ukrán), 80' – világpremier

Mennyivel továbbdir. Niels van Koevorden (Hollandia), 83' – világpremier

Az utolsó évaddir. Yohan Guignard (Franciaország), 25' – Nemzetközi bemutató

Mentordir. Krzysztof Tomaszewski (Lengyelország), 14' – Nemzetközi premier

A középső szobadir. Enrico Maisto (Olaszország/Svájc), 79' – Nemzetközi premier

Modern roma mesedir. Raluca Lupaşcu (Hollandia), 80' – Világpremier

A Szent Kördir. Elahe Esmaili (Irán), 36' – világpremier

Jelenetek az indulásbóldir. Ray Kamhei Chan (Tajvan/Hongkong), 82' – Nemzetközi premier

Nem volt Egyedüldir. Hussein Al-asadi (Irak/Szaúd-Arábia/Katar/Amerikai Egyesült Államok), 88' – világpremier

Tonight Is Foreverdir. Fernando Souza (francia/spanyol/japán), 93' – világpremier

Fel a levegőbendir. Oksana Koklonska (Ukrajna/Csehország/Litvánia), 93' – világpremier

Az idő hullámaidir. Weicheng Hua (Kína), 87' – világpremier

Volt egy tervünkdir. Suzanne Raes (Hollandia/Fülöp-szigetek), 96' – világpremier