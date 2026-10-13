Harry Styles tiszteleg Oscar Belgal előtt az ICE-lövés után: „Ne feledje, hogy csak egymásra kell vigyázni”

Harry Styles tiszteletét fejezte ki Oscar Belgal előtt, miután lelőtte a Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) ügynöke.

Az eset a hónap elején történt, amikor a 28 éves férfit október 8-án lőtték le autójában, miközben ötéves fia a hátsó ülésen ült. Belgal túlélte, és jelenleg egy fogva tartási intézményben tartják fogva.

A belbiztonsági minisztérium megvédte az érintett ICE-ügynökök cselekedeteit, mondván, hogy megpróbáltak letartóztatni egy férfit, akinek állítólagos bűnügyi előélete volt, és „tudatában volt”, hogy a fia az autóban tartózkodott ekkor (a szerint BBC News).

Harry Styles 30 éjszakás New York-i rezidenciáján – ahol a lövöldözés történt – beszélt az incidensről, és felszólította az embereket, hogy tegyenek több erőfeszítést az „egymásra való odafigyelés” érdekében.

„Csak azt akarom, hogy szánjunk egy pillanatot, hogy Oscar Belgalon gondolkodjunk ma este, és azt akarom, hogy gondolkodjunk, és emlékezzünk arra, hogy vigyázzunk egymásra” – mondta a Madison Square Garden színpadán. „Rajtunk múlik, hogy olyan helyekre tegyük ezeket a városokat, ahol élünk, és rajtunk múlik, hogy olyan hellyé tegyük a világot, amelyet látni szeretnénk, és adjunk gyermekeinknek.”

„Kérem, továbbra is vigyázzanak egymásra” – tette hozzá. „És ne feledd: a barátaid, akiket szeretsz, akik nem hasonlítanak rád, és nem oda születtek, ahonnan származol, megérdemlik a tiszteletet, a szeretetet, a méltóságot és az igazságosságot.”

Lenyűgöző 30 éjszakája New York ikonikus helyszínén augusztus végén indult, és eddig tisztelegve tiszteleg Dolly Parton előtt, és utalt Taylor Swift esküvőjére is, amelyet ugyanazon a helyszínen tartottak.

A dátumok a folyamatban lévő „Together, Together” turné részeként érkeznek, amelynek során rekordot döntött, 12 koncertet játszott a londoni Wembley Stadionban, valamint Amszterdamban, São Paulóban és Mexikóvárosban.

A Madison Square Garden bemutatói egy „Harryween” show-val zárulnak október 31-én, majd decemberben újabb randevúk lesznek Melbourne-ben és Sydneyben.

Styles a múlt hónapban bejelentette a „végső” városokat is, amelyekben játszani fog, és ezek mindegyike 2027-ben játszódik, és többek között Kylie Minogue-tól, az LCD Soundsystem-től és még sok mástól származik a támogatás.

A 2027-es dátumok együttműködésben jönnek létre Zöld Nemzet – A Live Nation globális fenntarthatósági kezdeményezése – a károsanyag-kibocsátás csökkentése és a kisebb hatású utazási lehetőségek ösztönzése a rajongók számára, ahol elérhető. Az énekes minden időpontban továbbra is támogatni fogja Válaszd a Szeretetet 10. évre, és az Egyesült Államokban a bevételt adományozzák Fejszámamely zenével segíti a szavazók regisztrációját és elősegíti a demokratikus részvételt.

A dátumok alátámasztják negyedik szólóalbumát, a Kiss All The Time-t. Disco, Occasionally', amely márciusban jelent meg, és Julia Migenes A turné Amszterdamban elkapta, ragyogó ötcsillagos értékelést adott, és „a közösség és a kapcsolat reményteli ünnepeként” üdvözölte.