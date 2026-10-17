Az építészek munkatársa, Sam Carter arról beszél, hogy az online kritikák után „szorongás és állandó összpontosítás” hat a hangjára.

Az Architects frontembere, Sam Carter felszólalt a hangját érő online kritikák hatása miatt a legutóbbi élő show-k során.

Az Instagramon egy hosszú bejegyzésben Carter bevallotta, hogy az elmúlt évben küszködött a hangjával, és szorongásos problémákkal küzdött a negatív megjegyzések miatt.

„Itt az ideje, hogy őszinte legyek, és ez nem lesz könnyű, mivel ez egy olyan dolog, amin fáradhatatlanul dolgoztam az elmúlt évben” – kezdte. „A szorongásom és a hangomra való állandó összpontosításom olyan helyre juttatott, ahol a fellépés örömét elvették tőlem.

„Oda eljutottam, ahol amikor üvöltözni megyek, a fejemben lévő hang meggátol abban, hogy elvégezzem azt a munkát, amit az elmúlt 20 évben végeztem. Ez most nem valami, amit én kezdtem. A hangomat körülvevő online diskurzus és az állandó ítélkezés vezetett egy alagútba, amelyből nehezen tudtam kijutni.”

Kitért arra, hogy a dolgok a zenekar nyári Rock am Ring fellépése után eszkalálódtak, ahol „nagyon nehéz nap volt, amikor 90 ezer ember előtt próbált ki egy új technikát”. Hozzátette: „Minél többet próbálkoztam, annál kegyetlenebbek lettek a kommentek a nyáron, és ez olyan helyre vezetett, ahol fizikailag és érzelmileg is megsültem. A fellépési szorongásaim kikerültek a kontroll alól, és nem tudtam élvezni semmit sem a zenekarral, sem a színpadi jelenléttel kapcsolatban. „Nyár óta fáradhatatlanul dolgozom azon, hogy elérjem azt a pontot, ahol a sikolyom visszatér a helyére. Szeretnék köszönetet mondani Davidnek az Extreme Vocal Academy-től, hogy segített ebben, és hogy megpróbált feloldani azt a részt, amely elveszett a sok negatívum miatt.” Carter így folytatta: „Szeretném megragadni az időt arra, hogy elmondjam, hogy minden, amit csináltam, és az a stressz, amit magamra helyezek, végső soron rontja a helyzetet és a mentális egészségemet, és olyan helyre juttatott, ahol azok, akik szeretnek, aggódnak. „Ma egy darabig leírom, hogy pontosan mit érzek, és hogy ennek az egésznek a súlya túlzottan megnőtt. A bandatársaim és a feleségem annyira támogattak az elmúlt évben, hogy el sem tudom mondani, mennyire szeretve érzem magam, de itt az ideje, hogy elmondjam, mennyire összetör engem.” Azt mondta, hogy „túl sok a megjegyzés és az ítélet”, miszerint ő „egy emberi lény, aki odafent mindent megtesz, és néhány dolog nem lesz tökéletes”. Carter azt is elárulta, hogy hetente terápián volt, és gyógyszert szed a szorongására. „Higgy nekem, amikor azt mondom, nincs olyan kő, amelyet ne hagytam volna megfordítatlanul” – mondta. „Nem tökéletes technikával nőttem fel. Üvöltve nőttem fel, és alig hallottam magam, senki előtt játszottam. Szóval ez az, hogy őszinte vagyok és elengedtem. „Álmodtam egy „Sam's Back” pillanatról, de ez nem az igazi élet. És talán ez az én pillanatom, hogy visszatérjek egy olyan életbe, ahol nem gondolok erre a szarra minden ébrenléti pillanatban.” Az építészek jelenleg Európában turnéznak a KoRn-nel, és még ebben a hónapban fellépnek velük az Egyesült Királyságban. Jegyeket vásárolhat itt. „A Kornnal közös turnén a szenvedély és az eltökéltség helyéről fogom kiabálni a szavakat” – mondta Carter, mielőtt befejezte: „Végül vissza akarok térni egy olyan helyre, ahol a barátaimmal szórakozom a színpadon. Nem lesz tökéletes, de nem vagyok az, szóval ez az. Légy kedves. Soha nem tudhatod, mit él át valaki, Sam igazán.”

Az építészek a Rock For People 2027 fellépésén fognak fellépni a Blink-182 és a Faith No More mellett.

A rock- és metálfesztivál jövő nyáron visszatér a csehországi Hradec Králové-ba, a Park 360-ba, és június 2. és június 5. között kerül megrendezésre. itt jegyekért.

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