A „Street Fighter” 31 millió dollárt ér el a pénztáraknál, mivel a „Mindent láthatsz” emelkedik és a „Whalefall” süllyed

Street Fighter nyitóhétvégén vezeti a kasszacsatát Elizabeth Holmes dokumentumfilmként Mindent láthatsz nagy tömegeket vonz, míg Bálnahullás gondot okoz a fröccsöntés.

A Paramount Pictures tervezett összegének könnyebb oldala, Street Fighter 13 millió dollár bevételt hozott pénteken, a csütörtöki előzetesekkel együtt, és a hétvégére mintegy 31 millió dollárral nyit be belföldön 3575 észak-amerikai moziból. A Paramount és a Legendary forgalmazási szerződésének első kiadásakor a stúdió a 30 millió dollár közepére számított a Capcom videojáték rendezőjének, Kitao Sakurainak a debütálására. Noah Centineo, Andrew Koji és Callina Liang a 82 millió dolláros költségvetésű film főszereplője, amely egy harci versenyre összpontosít.

Street Fighter B-CinemaScore-t szerzett a közönségtől, és nehezen nyerte meg a kritikusok tetszését, mivel a Rotten Tomatoes kritikusai 42 százalékos jóváhagyással, valamint 82-es közönségpontszámmal bírtak. A Hollywood ReporterFrank Scheck kritikus szerint a film „zavaros hangzavar” és „csak szórványosan szórakoztató”.

Az A24 855 észak-amerikai helyszínről lenyűgöző rajthoz ugrott Mindent láthatszhiszen a Theranos alapítójának, Holmesnak a börtönbüntetéséig tartó életéről szóló dokumentumfilm pénteken 5,5 millió dollárt gyűjtött be, beleértve a csütörtöki előzeteseket is, és körülbelül 12 millió dollárral kezdődik. A stúdió körülbelül 750 teltházas vetítésről számol be a hétvégére, és rengeteg sorral a mozikban, miközben a film minden idők egyik legjobb nem zenei doksi kezdete felé tart, meghaladva az év elején elért 7 millió dolláros nyitást. Melania a kategória legnagyobb filmbemutatója több mint egy évtizede.

Mindent láthatsz A24

Nathan Fielder és Lance Oppenheim rendezői Mindent láthatsz erős vonzerőt jelent a fiatalabb közönség számára, hiszen a részvételi arány a New York-i és Los Angeles-i jegyvásárlók 75 százaléka 35 év alatti. A kritikusok és a résztvevők egyaránt csodálkoztak Mindent láthatszés a Rotten Tomatoes 99 százalékos jóváhagyásával büszkélkedhet mind a bírálók, mind a közönség részéről. Ez a valaha volt legmagasabbra értékelt Letterboxd cím 4,8 ponttal.

Universal Pictures Más anyu 7,8 millió dollárral a harmadik hely felé tarthat, ami meredek, körülbelül 72 százalékos csökkenést jelent a múlt hétvégi debütálás során elért D+ CinemaScore után. Jessica Chastain egy lány szekrényében megjelenő baljós szellemet alakítja Rob Savage horror-ajánlatában, amely egy héttel ezelőtti nyitás után 44,3 millió dollárra becsüli a belföldi összeget.

Csendes kezdés a 20th Century Studios Bálnahullásamely 3065 észak-amerikai moziból 7 millió dollár körüli bevételre számít. Ez nem éri el azt a 11 millió dollárt, amelyet a stúdió Brian Duffield rendező túlélési thrillerére vetített, Austin Abrams főszereplésével, mint egy búvár, akit egy sperma bálna nyelt el. B CinemaScore-t szerezni a közönségtől, Bálnahullás 60 millió dolláros költségvetést biztosít Daniel Kraus 2023-as regényének adaptációjára.

Austin Abrams belép Bálnahullás. 20th Century Studios

Bálnahullás A Rotten Tomatoes a kritikusok 71 százalékos jóváhagyásával rendelkezik, a közönség 82 ponttal. THR David Rooney vezető filmkritikus azt írta kritikájában, hogy a film „csak nem elég őrült ahhoz, hogy szórakoztató legyen”.

Ez alatt a diagramon a Focus Features. Értelem és érzékenységamely pénteken 3,2 millió dollár bevételt hozott, a csütörtöki előzetesekkel együtt, a becsült 6,7 millió dolláros nyitásért 2545 észak-amerikai moziból. Az A-CinemaScore-t szerző Georgia Oakley rendező, Jane Austen nagyra becsült regényéből készült adaptációja a főszerepben Daisy Edgar-Jones és Esmé Creed-Miles a Dashwood nővérek történetében, akik apjuk halála után navigálnak az életben.

Esmé Creed-Miles (balra) és Daisy Edgar-Jones Értelem és érzékenység. A Focus Features jóvoltából

20 millió dollár körüli költségvetéssel, Értelem és érzékenység a Rotten Tomatoes kritikusai 75 százalékos, a közönség pedig 89 ponttal támogatja. Rooney megjegyezte, hogy a film „ritkán lép ki Ang Lee 1995-ös varázslatos újramesélésének hosszú árnyékából”.

Ezenkívül a Netflix kiadja a nyüzsgő Oscar-pályázót La Bola Negra négy moziban, ezzel a címmel az első alkalom, hogy a streamer nyilvánosan kiadja a kasszabemutatókat.

A következő hétvégén mozikba kerülő lehetőségek között szerepel Clayface, Wildwood, Klára és a Nap, Ali G: Ki vagyok én? és Fonott.